Pocket Translator – slovník pro každou situaci

Aplikace které se budeme věnovat v dnešním článku mi přijde v mnoha ohledech unikátní a jsem velmi rád že se jí mohu věnovat. Jedná se totiž o český produkt, vytvořený českou firmou a přestože se jedná o velký projekt, dovoluji si říct že aplikace dosáhla stejné kvality jakou mají špičkové zahraniční produkty.

Autorem slovníků je brněnská společnost Aponia Software. Slovníky existují ve verzi pro Pocket PC, Handheld PC a SmartPhone. Brzy se dočkají i majitelé zařízení s Palm OS – na verzi pro tento operační systém se již usilovně pracuje. Slovníky můžete kupovat buď odděleně po jednotlivých jazycích, jako kombinaci anglického a německého jazyka, či jako komplet všech šesti nabízených jazyků. V mém článku se budu věnovat právě posledně zmiňované kombinaci.

Instalace

Instalace je velmi jednoduchá a rychlá. Po vložení CD do mechaniky se spustí průvodce, ve kterém nejprve zvolíte typ Vámi používaného zařízení (PocketPC/Handheld PC/SmartPhone), poté jste vyzváni k zadání sériového čísla. Následuje dialog pro výběr slovníků které si přejete nainstalovat. U Francouzštiny, Italštiny, Španělštiny, Němčiny a Ruštiny si můžete vybrat zda chcete instalovat mluvenou výslovnost a ukázky použití ve větách, u angličtiny také zda chcete nainstalovat malou či velkou překladovou databázi, psanou výslovnost a ukázky použití ve větách. Pokud si zvolíte instalaci všech slovníků včetně mluvené výslovnosti a velké překladové databáze u Angličtiny, bude po Vás aplikace vyžadovat téměř 118MB volného místa na disku a stejné místo bude pro svou instalaci vyžadovat i na zařízení. Naštěstí si však můžete zvolit kam mají být jednotlivé slovníky nainstalovány. Můžete si tak například hlavní aplikaci nainstalovat do RAM (pokud chcete o pár sekund urychlit spouštění aplikace) a slovníky na paměťovou kartu a šetřit tak místo v hlavní paměti.

V dalším kroku instalace si můžete zvolit grafický vzhled aplikace – vlastně spíš orientaci displeje. Na výběr máte z klasického zobrazení a zobrazení “naležato” – tedy landscape. V poslední fázi instalace dochází k vlastnímu kopírování souborů do Vašeho zařízení – to musí být připojeno k PC a musí být zapnuto. Zdá se že instalátor nevyužívá klasického způsobu instalace přes CeAppMgr, to však nijak nevadí – instalace je rychlá a hlavně bezproblémová.









Možnosti nastavení

Předtím než začnete aplikaci naplno využívat bych doporučoval projít si její nastavení – naleznete zde funkce které Vám významně usnadní práci. Do okna s nastavením se přepnete ukázáním na symbol se dvěma prolínajícími se okny. Jako nejužitečnější funkci (kterou Vám doporučuji co nejdříve zapnout) vidím možnost prediktivního vkládání textu – postupně jak píšete se ze slovníku vybírají slova obsahující Vámi zadaný text. Bez použití této funkce by jste museli napřed napsat celé slovo a to pak teprve nechat vyhledat ukázáním na ikonu pro vyhledávání (ikona se symbolem háčku).

Mezi dalšími nastaveními naleznete volbu zobrazovaného jazyka, preferované klávesnice (respektive zda primárně zobrazovat klávesnici cizího jazyka či klávesnici českou), zda se má klávesnice zobrazovat po startu, a v neposlední řadě si zde můžete zvolit skin pro aktuální zobrazení.

Ovládání a práce s aplikací

Práce s aplikací se liší podle toho který režim zobrazení jste si zvolili při instalaci. Pokud jste si zvolili instalaci standardního rozhraní, ovládáte aplikaci v podstatě tak jako jakoukoli jinou aplikaci – více pozornosti zde tedy budu věnovat zobrazení naležato, kde se práce s aplikací mírně odlišuje. Osobně jsem vyzkoušel oba dva režimy zobrazení a přiznám se že mi více učaroval režim “naležato”. V tomto režimu je na jeden řádek možno zobrazit více informací než v režimu klasickém, kromě toho je v tomto režimu standardní SW klávesnice pro zadávání textu nahrazena firemním řešením – velkou virtuální klávesnicí kterou je možno ovládat prsty! Zpočátku jsem k tomuto způsobu zadávání textu cítil jakousi nedůvěru, po pár dnech používání mi však tento způsob přirostl k srdci a zadávání textu tímto způsobem mi přijde pohodlnější a rychlejší. Ortodoxní uživatelé stylusu se nemusí bát – samozřejmě je možné tlačítka na klávesnici ovládat jím. Klávesnice samozřejmě zvládá češtinu, pro psaní znaků s diakritikou je nutno zmáčknout Shift a klávesu s požadovaným českým znakem. Česká klávesnice funguje i bez nainstalované české lokalizace.

Ovládání aplikace je velmi jednoduché. Pomocí vlajkových ikon v levém dolním rohu se přepínáte mezi jednotlivými jazyky. Po ukázání na Vámi vybranou vlaječku se zinicializuje slovník pro daný jazyk, tato operace však trvá jen několik sekund a pak můžete hned začít vyhledávat slovíčka ve zvoleném jazyce. Ve spodní části okna naleznete také šipky pro přesun vpřed a vzad mezi posledně hledanými slovy a tlačítko pro vyvolání virtuální klávesnice. Horní část okna je tvořena políčkem pro vyhledávání slov (toto políčko je vlastně také seznamem posledně hledaných slovíček) a ikonami pro práci s aplikací (ikonou pro potvrzení právě zadaného slova, ikonou nastavení, ikonou pro vyvolání nápovědy a ikonou s křížkem pro ukončení aplikace. Celá střední část okna je věnována práci se slovíčky. Je tvořena seznamem slovíček odpovídajících Vašemu dotazu a podrobnostmi ke slovíčku které zvolíte. U každého slovíčka naleznete vlajku symbolizující jazyk. Do vyhledávání jsou totiž zahrnuta jak česká slovíčka, tak slovíčka v cizím jazyce, což výrazně usnadňuje hledání – uživatel nemusí neustále přepínat směr překladu. V dalších třech sloupcích naleznete ikonky indikující zda je k dispozici zobrazení souboru definic (Wordnet), u slovíček s ikonou noty si můžete přehrát mluvenou výslovnost a v neposlední řadě si můžete nechat zobrazit příklady použití daného slovíčka ve větách. Jak jsem již zmínil výše, po vybrání určitého slovíčka se zobrazí jeho podrobnosti. S touto funkcí se pojí jedna velmi užitečná vlastnost – ukázáním na libovolné slovo z popisu slovíčka, definice Wordnetu či příkladu použití ve větách vyhledá slovník dané slovíčko. Příklad – hledáte slovíčko. Necháte si zobrazit příklad použití tohoto slovíčka ve větě. Ve větě je použita řada dalších slovíček a Vy některému z nich nerozumíte. Stačí když na něj ukážete tužkou a slovník jej automaticky vyhledá. Myslím že se jedná o velmi užitečnou vlastnost šetřící významně čas i nervy uživatelů.





Obsah slovníků

Níže naleznete počet významových dvojic u jednotlivých slovníků.

Pocket Translator 2004 (GB) angličtina 518000

Pocket Translator 2004 (D) němčina 395000

Pocket Translator 2004 (R) ruština 265000

Pocket Translator 2004 (F) francouzština 172000

Pocket Translator 2004 (I) italština 156000

Pocket Translator 2004 (SP) španělština 164000

Wordnet, mluvená výslovnost, použití ve větách

Wordnet je jednou z nejprestižnějších slovníkových databází vůbec. Jedná se vlastně o výkladový slovník, naleznete zde pojmy vztahující se k danému slovu. Wordnet je v seznamu slovíček zastupován ikonou pavučiny.

Mluvená výslovnost není bohužel dostupná pro každé slovíčko, to by ostatně bylo možné pouze za cenu vyšších paměťových nároků a i když se již dnes staly 256MB paměťové karty standardem i pro nové uživatele, myslím že použít celou kartu pouze pro soubory výslovnosti by byl ochoten málokdo. Ale zpět k věci. Mluvená výslovnost je podle mne jednoduše tam kde má být – u slovíček s největší pravděpodobností výskytu. Kvalita zvuku je velmi slušná, mluvčímu je bez problémů rozumět. Příklad mluvené výslovnosti je indikován ikonou mluvící hlavy.

Použití ve větách Vám názorně ukáže různé tvary hledaného slova, jeho postavení ve větě atd. Funkce je zastoupena poslední ikonou zobrazovanou v seznamu slov.

Závěr:

Společnost Aponia Software se svého úkolu při tvorbě slovníku zhostila více než dobře a výsledkem je vynikající slovníková aplikace, mezi jejíž hlavní přednosti patří Wordnet, mluvená výslovnost a hlavně jednoduché a příjemné ovládání. Někomu se mohou zdát ceny jednotlivých slovníků poněkud vyšší, dle mého názoru jsou však přiměřené vzhledem k jejich kvalitě a kvalitě celé aplikace. Konkurenční aplikace se navíc pohybují ve stejné cenové hladině a přitom nabízejí nižší slovní zásobu a neobsahují mluvenou výslovnost (navíc existují pro méně jazyků). Koupí Pocket Translatoru navíc získáváte přístup do zákaznické části stránek Aponie kde naleznete aktualizace a úpravy produktu. Podpora zákazníků je u Aponia Software na vysoké úrovni, stačí se podívat po oblíbených českých fórech věnujících se problematice zařízení s Windows CE. Pocket Translator patří podle mne k jednomu z nejpropracovanějších českých projektů a vřele jej doporučuji každému kdo to s cizími jazyky myslí vážně.

Závěrečné hodnocení

+ velmi příjemné uživatelské rozhraní, jednoduché ovládání

+ Wordnet

+ mluvená výslovnost

+ prediktivní vkládání textu

+ možnost volby zobrazení

+ v zobrazení naležato není nutné mít nainstalovánu českou lokalizaci

- pro někoho může být cena poněkud vyšší, konkurence je na tom však podobně a její slovníky mají přitom menší slovní zásobu a nedosahuje kvalit PT

Pocket Translator zapůjčila do recenze společnost AH Mobile a Aponia Software.