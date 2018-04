Pocket Power - přenosná zásuvka plná energie

Jistě se vám někdy stalo, že se váš kapesní počítač či telefon vybil v nejnevhodnější dobu. Ne každý u sebe nosí náhradní baterii a pokud není v okolí ani zdroj elektrické energie, určitě řešil, jak si v takové situaci poradit. V zahraničí je k dostání například instantní nabíječka za pár korun, případně můžete energii získat ze sluchátkové zdířky. Existuje i mnoho externích nabíječek, které však bývají poměrně drahé - jako například MyPower ALL, nebo nabíječka solární. Pocket Power patří rovněž do kategorie mobilních nabíječek, na rozdíl od nich však umožňuje čerpat zdroj přímo z USB nebo zásuvkové zdířky a je za řádově nižší cenu.

Rozměrově je nabíječka Pocket Power podobná jiným zařízením - měří něco přes 15 centimetrů a váží 340 gramů. Nejvíce hmotnosti uzme vysokokapacitní Ni-MH akumulátor, který se stará o hromadění energie a následné zásobování "hladových" zařízení.

To lze provádět dvojím způsobem. První, celkem známá a používaná možnost je nabíjení pomocí USB portu. Stačí obyčejný kabel propojující například PDA nebo fotoaparát s počítačem - jedna zdířka se strčí do zařízení, druhá do nabíječky a přenos energie může začít.

Druhá, méně tradiční možnost je využití nabíječky jako zásuvky. Do jejího konektoru lze strčit vidlici a kapesní zařízení nabíjet stejně jako z elektrické sítě. Pocket Power bohužel podporuje pouze americkou síť se 120 volty, tudíž je využitelná v našich končinách pouze s adaptérem, který je běžně k sehnání.

Podle výrobce může akumulátor dodat energii až na šest hodin provozu, v závislosti na odběru zařízení. Využijete jej jak pro dobití MP3 přehrávače, tak kapesního počítače, mobilního telefonu či fotoaparátu. Samotné nabití z elektrické sítě trvá nabíječce osm hodin. O stavu akumulátoru informují LED diody, součástí balení je kromě samotného zařízení také praktický cestovní obal.

Zařízení, jehož největší výhodou je fakt, že nemusíte u každého spotřebiče měnit adaptér a shánět nový, je k dostání na stránkách SamsClub a jeho cena činí příznivých $49.87.