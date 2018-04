Pocket Plus 2.0, nová verze balíku plug-inů pro Pocket PC

Balík systémových plug-inů a utilit Pocket Plus 2.0 společnosti Spb Software House rozšiřuje operační systémy Windows CE 3.x a Windows Mobile 2003 o několik významných funkcí. Za cca 15 USD dostanete produkt, který může významně ovlivnit používání vašeho Pocket PC a některých jeho programů standardně obsažených v paměti ROM.



Součástí Pocket Plus 2.0 je několik desítek grafických témat pro obrazovku Today a taskbar Pocket PC, které můžete rychle měnit přímo z obrazovky Today. Další témata si můžete zdarma stáhnout z webu společnosti Spb Software House. Jednotlivá témata se přitom neliší jen barvou a obrázkem na pozadí, ale většinou i sadou ikon, které reprezentují různé funkce balíku Pocket Plus.



Hlavní částí Pocket Plus 2.0 je plug-in pro obrazovku Today, který přímo v obrazovce Today rozšiřuje ovládání Pocket PC o několik samostatných sekcí. Stěžejní Today plug-in integrovaný v Pocket Plus 2.0 nabízí jednak podporu drag&drop funkcí pro přesouvání ikon programů a stavových indikátorů a navíc ještě další rozšiřitelnost pomocí interních plug-inů Pocket Plus. Tři pracovní sekce Main, Connect a System obsahují řadu ikon pro rychlé vyvolání hlavních funkcí Pocket PC jako jsou například ovládací panely, ikonky internetových či intranetových připojení a v neposlední řadě i samotné (korektně nainstalované) aplikace.



Na obrazovce Today máte nově k dispozici grafické i číselné indikátory stavu baterie, kapacity paměti Pocket PC i jeho paměťové karty a přímo z obrazovky Today můžete ovládat podsvícení displeje. Ukazatel kapacity baterie může být navíc integrován do taskbaru a může tedy být neustále viditelný i v jiných systémových aplikacích. Všechny grafické indikátory jsou ve dvou velikostech, mezi kterými přepínáte v preferencích Pocket Plus.

























































Z jednotlivých plug-inů se defacto skládá i samotný balík Pocket Plus. Pokud vám z nějakých důvodů nevyhovuje oblíbený WisBar a chcete mít možnost ukončovat spuštěné aplikace, stačí si nakonfigurovat plug-in Close Button. Plug-in má několik variant nastavení tlačítka "X" včetně možnosti pracovat s pop-up menu a přepínat mezi aplikacemi.Dalším důležitým doplňkem v Pocket Plus je rozšíření File Exploreru, ve kterém nově najdete samostatné tlačítko pro přechod do nadřazeného adresáře a můžete v něm také zformátovat paměťovou kartu. Součástí Pocket Plus je i podpora archivačního programu ZIP, který je integrován do kontextového menu File Exploreru. Poslední novinkou týkající se File Exploreru je možnost editovat vlastnosti souborů a adresářů.Vylepšení Pocket Internet Exploreru opět spočívají v doplnění některých a v originální verzi chybějících funkcí programu. Týká se to především možnosti práce s více okny prohlížeče současně a možnosti nová okna zavírat. S pomocí Pocket Plus 2.0 také můžete z Pocket IE ukládat dokumenty do samostatných souborů, prohlížet si zdrojový kód dané stránky nebo si přepnout prohlížeč do fullscreen módu bez zbytečných nástrojových lišt.Spb Pocket Plus 2.0 je šikovná pomůcka pro všechny majitele Pocket PC 2002 a Windows Mobile 2003 kompatibilních zařízení. Jednotlivé plug-iny a utility balíku mají však svá specifická omezení a protože podobné doplňky existují hned v několika provedeních (například Battery Pack nebo neméně oblíbený Dashboard), nemusíte současně využívat všechny funkce dostupné v Pocket Plus 2.0. Cena balíku je naštěstí poměrně rozumná, zkušební verze je pak k dispozici zdarma.