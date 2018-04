Pocket PC: Windows CE v novém kabátě

Bill Gates představil 5.1. 2000 již před delší dobou ohlášený nový operační systém pro handheld a palm PC. Nové Windows CE mají rovněž nové označení. "Nový" systém se jmenuje Pocket PC.

Tento systém je postaven na jeho předchůdci - Windows CE. Rapier, to je kódové jméno Pocket PC, obsahuje nové možnosti, které dovolují zařízením s tímto systémem například číst elektronické knihy pomocí aplikace zvané Microsoft Reader. Microsoft zároveň s tímto oznámil, že hodlá zformovat partnerství s Barnes and Noble, které by sloužilo k průzkumu trhu s elektronickými knihami.

V Pocket PC bude první operační systém, kde je použita technologie ClearType, s jejíž pomocí je vypisované písmo lépe čitelné. Další software se bude starat například o digitální multimédia. Například Media player bude umožňovat snadnou práci s digitálními nahrávkami ve formátu MP3.

K tomu Bill Gates dodal, že příští verze Windows 98, zvaná Millenium, bude obsahovat software Microsoft Movie Maker, s jehož pomocí bude možné editovat video v digitální podobě. Dle zdrojů z Microsoftu by se pomocí MS Movie Makeru mělo nechat uložit na 1GB míst na disku až 23 hodin videa. Ovšem pak by vycházela 1 minuta řádově na 800kB (plus minus nějaké desítky). Z toho plyne, že Microsoft buď vyvinul technologii přenosu videa, která je hodna názvu Millenium technology a nebo bude okénko tak malé, že by se nechalo sledovat toto video i na mobilním telefonu. Toto bude ale zřejmě jen největší kompresní poměr, takže lze očekávat, že se nám film v lepší kvalitě "rozleze" i na větší objem GB.

Gates se zaměřil při demonstraci nového operačního systému i na předvedení dalších svých výrobků. Jedním z nich je například systém AutoPC, který přináší internet a jiné online informace přímo na palubní desku automobilu. Další novinkou, kterou Microsoft představil již na Telecom 99 v Ženevě jsou smartphones a WebTV. Tato zařízení prý již Bill používá doma a je to zábava ... ovšem co již neříká, že pro běžnou domácnost je horor takto domácnost vybavit.

Bill Gates vidí budoucnost v on-line obchodování a internetových aplikacích. Microsoft je již dostatečně připraven (na dnešní dobu) pro tento způsob obchodování, ale jediný problém, který brzdí hromadné využívání tohoto způsobu obchodování a zároveň jakéhosi životního stylu je hroší implementace v různých částech světa a nedostatečná orientace obchodníků směrem na internet. "Není jednoduché dát všechno na WEB", řekl Gates.

Kdyby se začalo převádět vše do počítačů, zjednodušila by se tím kontrola například daní a zjednodušilo by se tím spousta kroků, kterými musí občané dennodenně procházet.

Snaha MS o udávání nového směru je mařena prý antimonopolním úřadem a tím, že standardy, které mají ustanovovat klíčové technologie budoucnosti ještě nejsou v plné míře stanoveny a teprve se o nich jedná.