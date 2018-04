Pocket PC Remote Control - dálková správa kapesního počítače

Pracovat s kapesním počítačem na dálku nemusí být v některých situacích špatné a v některých situacích je to dokonce někdy lepší, než držet Pocket PC v ruce. Nejlevnějším programem umožňujícím dálkově ovládat Pocket PC je freewarový Remote Display Control od Microsoftu, který najdete mezi ostatními užitečnými PowerToys utilitkami. Remote Display Control se vzhledem ke své "pomalosti" při překreslování obrazovky hodí zejména pro pořizování screenshotů displeje Pocket PC, pro vážnou práci s počítačem na dálku je zcela nevhodný. Pro svou činnost využívá program TCP/IP protokol a funguje přes ActiveSync konektivitu přes Ethernet i s pomocí vytáčeného připojení. Síťovou kartu pro Pocket PC samozřejmě potřebovat nebudete, pokud ji ale máte, bude práce s Remote Display Control o něco rychlejší než přes USB rozhraní respektive USB kabel. Vzhledem k využívání TCP/IP protokolu musíte mít v notebooku či desktopu síťovou kartu nebo použít nějaký funkční TCP/IP emulátor přesněji řečeno příslušný driver (nezkoušel jsem), o zbytek propojení se pak postará samotný Remote Display Control. Celý program se skládá ze dvou částí. První musíte nainstalovat (a před použitím programu manuálně spustit) na Pocket PC, druhou částí je pak program pro Windows. Nejpohodlnější a patrně i nejčastější je používání Remote Display Control přes ActiveSync konektivitu, bohužel jak už jsem uvedl, je překreslování obrazovky VELMI pomalé a odhaduji ho maximálně na několik snímků/s. Hraní her nebo práce s Pocket PC softwarem je tedy přes ActiveSync a USB kabel téměř nemožné, navíc při pořizování screenshotů Remote Display Control evidentně zatěžuje procesor kapesního počítače na neúnosnou míru.



Mnohem lepším a kvalitnějším programem pro dálkovou správu Pocket PC je Virtual CE firmy BitBank Software prodávaný za cenu 10 USD ve verzi Standard nebo za 30 USD ve verzi Professional. Obě verze programu podporují mimo starších PDA a handheldů s Windows CE pochopitelně také Pocket PC 2002 a Casio BE300, ověřena je funkčnost s HP 52X/54X/56X/680/690/720, Casio E200/E115/E125/EM500/BE300, PC-ePhone, Palmax PD600-C, Compaq iPAQ 3100/3600/3700/3800, Aero 1550, Vadem Clio 1050 a Symbol 8100/2800, spolehlivě Virtual CE funguje i s testovaným Fujitsu Siemens Pocket LOOXem. Možnosti levnější verze Standard jsou celkem slušné a mezi největší klady patří rychlost přenosu komprimovaných dat umožňující překreslování obrazovky v rozsahu 1 až 18 snímků/s. Rychlost překreslování pochopitelně opět přímo závisí na typu připojení kapesního počítače k notebooku či desktopu, podporovány jsou rozhraní IrDA, sériový port, USB rozhraní, síť typu Ethernet a samozřejmě také komunikace přes ActiveSync. Verze Standard funguje i přes internet, umí pořizovat screenshoty a ukládat je do formátu BMP nebo do Clipboardu, podporovány jsou jak monochromatické (2 a 4 bitová hloubka), tak i barevné displeje (až 65 536 barev). Přenášený "obraz" lze zvětšit až 3x, samozřejmostí je pak pohodlná konfigurace programu v přehledných preferencích jak na straně Virtual CE klienta pro Windows, tak i softwarové části pro Pocket PC.











Dražší verze Virtual CE Professional navíc přidává možnost spustit si víc kopií Virtual CE (a ovládat tak například víc Pocket PC najednou) v klasickém nebo skinovatelném grafickém rozhraní imitujícím reálný vzhled kapesního počítače, zaznamenávat lze dokonce i video obsahující celý průběh práce na Pocket PC. Verze Professional toho samozřejmě umí ještě víc, mezi další věci zpříjemňující používání programu patří toolbar s ovládacími ikonkami, funkce always-on-top (zobrazení okna Virtual CE neustále v popředí ostatních okének Windows), kopírování textů z Clipboardu Windows do schránky Pocket PC, automatické pojmenování a číslování pořízených screenshotů a pár dalších užitečných maličkostí. Skinů pro Virtual CE zatím bohužel moc není (na ukázce je program ve svém "přirozeném grafickém rozhraní) - zdarma si můžete stáhnout například skiny pro Compaq iPAQ 36xx, HP Jornadu 54x a Casio EM500, není ale problém si v případě potřeby vyrobit skin vlastní nebo upravit skiny z Pocket PC Controlleru.Patrně nejkvalitnějším remote control programem je Pocket Controller-Professional společnosti Soft Object Technologies s cenou 25 USD. Opět existuje i levnější verze Standard s limitovanými funkcemi a cenou 20 USD, navíc existuje ještě doplněk Pocket Controller-Bridge s cenou 13 USD rozšiřující možnosti samotného Pocket Controlleru o simulaci reálné TCP/IP konektivity přes ActiveSync (i když nemáte síťovou kartu). Program funguje takřka s libovolným Pocket PC včetně nejnovějších modelů, několik desítek skinů kapesních počítačů je opět ke stažení zdarma. Klient pro Windows funguje pod Windows 95/98/NT/ME/2000/XP, potřebovat ještě budete ActiveSync 3.0 a vyšší verzi. Instalace je plně automatická na Pocket PC nemusíte nic konfigurovat, neboť Pocket Controller si Pocket PC klienta sám nakonfiguruje přes zvolený typ připojení. Nejnovější verze Pocket Controlleru-Professional Enterprise patří bez výhrady mezi špičkové aplikace pro Pocket PC a současně pro Windows, neboť nabízí věci, o kterých se Virtual CE natožpak Remote Display Control ani nezdá. Pocket Controller nabízí sofistikované grafické a plně skinovatelné rozhraní včetně simulace hardwarových tlačítek kapesního počítače, komplexní remote management Pocket PC, komfortní pořizování screenshotů a obrovskou spoustu dalších funkcí, to vše za poměrně příznivou cenu.Konektivita Pocket Controlleru je stejně jako u Virtual CE velmi široká a mimo podpory ActiveSync (USB i sériový kabel) lze kapesní počítač propojit s notebookem či desktopem přes Ethernetovou síťovou kartu (klasickou i bezdrátovou) nebo rozhraní Bluetooth (pouze některé karty "vhodně" podporující TCP/IP protokol, což platí i pro Virtual CE). Vzhledem k možnosti vytvořit si libovolné množství profilů pro jednotlivé uživatele obsahující jak eventuální skin kapesního počítače, uživatelská práva a například i jazyk, ve kterém bude program komunikovat (česká klávesnice není přímo podporována) si můžete Pocket Controller v maximální míře přizpůsobit svým požadavkům odpovídajícím komfortní dálkové správě kapesního počítače.K dispozici máte lupu (stejně jako u Virtual CE s až 3-násobným zvětšením), zaznamenávat můžete mimo screenshotů i video (odkaz obsahuje krátkou ukázku grabnutého videa) a přenášet data mezi Windows a kapesním počítačem včetně možnosti automatické synchronizace dat přenášených přes Clipboard. Téměř k naprosté dokonalosti jsou provedeny jak základní, tak i rozšířené preference programu, stejně jako práce s uživatelskými konty umožňujícími omezit práva pro jednotlivé uživatele pracující s Pocket PC na dálku. Mezi lahůdkové funkce pak patří možnost práce s makropříkazy obsahujícími stisky kláves a pohyby kurzoru, které lze při práci s Pocket PC zaznamenat, uložit na disk a posléze kdykoliv zpětně přehrát. Ocenit musím i podporu portrait i landscape módu, Pocket Controller dokonce přímo podporuje software Nydidot VirtualDisplay verze 2.x a novější.Pocket PC můžete s pomocí Pocket Controlleru ovládat opravdu do nejmenších detailů - k dispozici jsou i nejrůznější globální i lokální systémové informace, špičkový taskmanager a pro zastánce textových Shellů dokonce i emulátor DOSové příkazové řádky.A jaké jsou nevýhody remote control programů? Především nevím o žádném z nich, který by byl určen pro jiný operační systém než Windows - opravdu bych se rád mýlil, ale obávám se, že na verzi pro Macintosh můžete klidně zapomenout, stejně jako zatím například na Linux (pevně doufám, že opravdu jen zatím). Zkrátka a dobře Windows a zase jen Windows, s tím ale už dávno nic nenaděláme. Dálková správa kapesního počítače přes internet respektive vytáčené mobilní připojení (GPRS apod.) může být v některých ohledech zajímavá i pro jednotlivce nebo firmy využívající větší množství kapesních počítačů s Windows CE k různým účelům. Přes remote control programy totiž lze programy nejen spravovat, ale také instalovat nové aplikace, přenášet data apod.