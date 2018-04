Pocket PC Cleaner Plus, Multi Owner Hack a Pocket Multi Partnership - thajská freewarová trojka!

Dnes se opět budeme zabývat tím, co Microsoft u Pocket PC opomenul nebo co pro vývojáře Windows CE zřejmě nemělo žádný význam. Podobně jako se s instalací nových programů do klasických Windows neustále "nabalují" na systém různé knihovny a další více či méně nesmyslná systémová udělátka, také Windows CE rozhodně nezůstávají stále v původním stavu. Systémové a různé záložní adresáře Windows CE pomalu, ale jistě zvětšují svůj obsah až najednou zjistíte, že najednou máte v Pocket PC nebezpečně málo volné interní paměti. Spolehlivým řešením je například backup a následná obnova systému pomocí specializovaných backup/restore aplikací.



Co ale v případě, že jste na backup nemysleli předem a už si nepamatujete, co všechno jste na Pocket PC instalovali a pak zase odinstalovali, nebo backup a restore momentálně nepřichází v úvahu? Freewarový prográmek Pocket Cleaner Plus thajské společnosti Inetinfosoftsys sice není produktem zcela řešícím tento problém, ale trochu vám s ním pomůže. Program slouží k automatickému čištění různých adresářů, které systém ke své činnosti defacto nepotřebuje a jejichž data lze občas s klidným svědomím oželet. Mazat můžete temporary adresář Windows CE, soubory z cache Pocket Internet Exploreru, záložní a logovací soubory, nepotřebné položky registrů, cache od AvantGo, přílohy Pocket Outlooku a další věci.



Je sice pravda, že funkci Pocket Cleaneru Plus lze přímo nahradit ručním mazáním souborů ve vybraných adresářích, ale použití tohoto jednoduchého programu je přece jen o něco pohodlnější. Pocket Cleaner Plus si můžete stáhnout ve verzi pro Pocket PC 2002/2003 s procesory MIPS, SH3, StrongARM a XScale. Podmínkou použití programu je ještě runtime balík .NET Compact Framework pro Pocket PC (platí i pro další dvě dále popsané utilitky), který si můžete taktéž zdarma stáhnout u Microsoftu nebo přímo na stránkách Pocket Cleaneru Plus.





Stejně jako mají mobilní telefony své identifikační číslo IMEI, má (respektive může mít) Pocket PC mimo svého hardwarového čísla také svého uživatele. Všechny současné verze kapesních počítačů Pocket PC mohou mít sami o sobě pouze jednoho reálného uživatele, na jehož jméno se občas vážou například registrace různých softwarových aplikací. Pokud ale z nějakého důvodu potřebuje mít na jednom Pocket PC více uživatelů (například firemní kapesní počítač, programy pro více uživatelů apod.), můžete mezi nimi přepínat s pomocí dalšího šikovného freewarového prográmku Multi Owner Hack. Program umožňuje používat na jednom Pocket PC až tři uživatele + jednoho defaultního uživatele. Ke každému uživateli si můžete vložit obvyklé informace o jeho jméně, adrese a další údaje.Přísloví do třetice všeho dobrého demonstruje třetí freewarový prográmek Multi Partnership. Pod poněkud tajemným názvem se skrývá velmi užitečná utilitka umožňující používat (pochopitelně ne současně!) na Pocket PC libovolný počet různých ActiveSync připojení s jinými zařízeními. Pomocí profilů si můžete přímo na vašem Pocket PC nadefinovat například ActiveSync konektivitu s notebookem, desktopem a několika dalšími zařízeními bez nutnosti neustále konfigurovat samotný ActiveSync a zabývat se jeho stupidními hláškami o nově nalezeném připojení.