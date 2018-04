Pocket PC 2002 je na světě !

San Diego, 6. září 2001 - Společnost Microsoft předvedla dnes na výstavě DEMOmobile 2001 poprvé veřejně Microsoft Pocket PC 2002 Software, software, který bude základem nové generace kapesních PC. Poté, co první verze Pocket PC vytvořila standard pro PDA (osobní digitální asistent), Microsoft uvedením Pocket PC 2002 tuto vynikající mobilní platformu ještě vylepšil novým grafickým uživatelským rozhraním, novými funkcemi užitečnými pro profesionální uživatele a firmy a mnoha možnostmi komunikace s přáteli a spolupracovníky. Microsoft potvrdil, že přístroje na bázi Pocket PC 2002 budou v prodejnách celé řady dodavatelů hardwaru k dispozici během několika týdnů. Microsoft uvede se svými partnery tento produkt oficiálně 4. října 2001 současně v San Francisku a v Londýně.

"Pocket PC vytvořil technický standard pro PDA. Microsoft nyní znovu zvedá laťku, aby poskytl uživatelům ještě více užitečných funkcí," řekl Ben Waldman, viceprezident divize mobilních zařízení společnosti Microsoft. "S bezkonkurenčními komerčními i běžnými aplikacemi je Pocket PC 2002 nejvýkonnějším zařízením na trhu." Pocket PC 2002 obsahuje nové funkce a zdokonalení zejména v následujících třech oblastech:

Lepší kapesní počítač. Pocket PC 2002 byl vyvinut se zřetelem na ohlasy uživatelů a představuje taková zdokonalení, díky kterým je software výkonnější, stylovější a přizpůsobitelnější uživateli. Nový elegantní vzhled zahrnuje možnost uživatelsky měnit vzhled obrazovek Today (Dnes) pomocí tzv. skinů. Microsoft zdokonalil stávající aplikace, přidal možnosti automatické konfigurace a usnadnil spolupráci s přístroji na bázi operačního systému Palm. Microsoft do systému rovněž zabudoval nový Windows Media Player 8 s podporou nejnovějších technologií Windows Media Video a Audio 8 včetně streamingu a nové zdokonalené možnosti čtení elektronických publikací v inovované verzi aplikace Microsoft Reader.

Nejlepší zařízení pro firmy. Pocket PC 2002 poskytuje nové funkce zaměřené na komerční uživatele a firmy, mající zájem o zavedení co nejbezpečnějších, spolehlivých a robustních mobilních řešení. Pocket PC 2002 obsahuje např. novou aplikaci Terminal Services, umožňující uživatelům z kapesních počítačů přístup k jejich serveru, pracujícímu na bázi operačního systému Windows, podporuje dlouhá hesla a zavádí možnost připojovat se k firemním informacím prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).

"Nejpřipojitelnější" PDA. Pocket PC 2002 nabízí více způsobů, jak mohou uživatelé zůstat připojeni k síti a ukládat na přístroj při práci v terénu více informací, než kdykoliv předtím. Nový software zvládne široké spektrum bezdrátového připojování od lokálních počítačových sítí (802.11b), přes sítě s omezeným dosahem (Bluetooth) až k rozsáhlým existujícím sítím (GSM, GPRS a CDPD) prostřednictvím integrovaných nebo dvouprvkových řešení, využívajících sítě dnešních stávajících operátorů. Když se uživatel připojí, nový software mu nabídne více možností ke snadné a rychlé komunikaci se spolupracovníky a přáteli, i službu MSN Messenger Service, která má novou funkci nazvanou MyText, umožňující uživatelům naprogramovat si často užívané odpovědi a reakce. Pocket PC 2002 podporuje rovněž technologii ActiveSync 3.5, nejnovější verzi synchronizačního softwaru, obsahující zdokonalenou možnost propojení s počítačem pomocí USB a lepší možnosti dálkové synchronizace. Kromě toho umožňuje software ActiveSync 3.5 uživatelům synchronizovat jejich podadresáře elektronické pošty a poskytuje jim tak novou úroveň pohledu na informace, které mohou mít všude sebou.

"Uvedení Pocket PC 2002 je důkazem pokračujícího vývoje kapesních počítačů," řekl Tim Muy ze společnosti IDC. "IDC očekává od Microsoftu a jeho partnerů, že budou i nadále pokračovat v tlaku na inovace v oboru podnikových špičkových PDA (osobních digitálních asistentů)."

Microsoft v těsné spolupráci se svými obchodními partnery uvede Pocket PC 2002 do běžného prodeje 4. října 2001. Zúčastněné firmy mají v úmyslu oslavit uvedení produktu velkými akcemi pro média a zákazníky v San Francisku a v Londýně. Mezi hardwarové partnery Pocket PC, od kterých se očekává pokračování jejich podpory i pro Pocket PC 2002, patří Casio Computer Corp., Cesscom, Compal Electronics Inc., Compaq Computer Corp., Hewlett-Packard Co., HTC, HTW, Intermec Technologies Corp., Legend, Mitsubishi Electric Corp., Sagem, Symbol Technologies a Toshiba Corp. Stávající uživatelé Pocket PC by se měli spojit se svými hardwarovými dodavateli stran případné aktualizace svých přístrojů na nový software. Možnost tohoto upgradu na Pocket PC 2002 budou mít ti uživatelé, jejichž přístroje využívají základní paměť Flash ROM.

O Microsoft Pocket PC

Pocket PC s operačním systémem Microsoft Windows, nová generace osobních digitálních asistentů (PDA) od Microsoftu a jeho obchodních partnerů, nabízejí uživatelům nejlepší způsob jak se připojit ke svým nejdůležitějším informacím, pokud nejsou u svého pracovního stolu, a jsou dostatečně univerzální, aby uspokojily i osobní potřeby dnešních pracovně vytížených mobilních uživatelů. Přístroje Pocket PC již obsahují široké spektrum původních aplikací pro práci, osobní produktivitu i zábavu a mohou být kdykoliv snadno upraveny tak, aby se přizpůsobily jakýmkoliv měnícím se potřebám uživatele prostřednictvím neustále rostoucího počtu standardních hardwarových a softwarových rozšíření.

Tolik tisková zpráva Microsoftu.