Pocket Loox v červenci - Novinky z TechXNY - a další aktuality

Pocket Loox PDA v polovině července

Podle Fujitsu Siemens Computers by se měl očekávaný model Pocket LOOX PDA s 400MHz procesorem Intel PFA250 objevit na trhu v Evropě v polovině letošního července.

Pocket Loox nabídne dobrou konektivitu přes vestavěný Bluetooth modul a poběží na platformě Pocket PC 2002. V říjnu 2002 chce dát firma na trh přídavný plug-in modul GSM/GPRS.

Sharp chce dobýt svůj podíl na PDA trhu

Firma Sharp oznámila, že se chystá daleko razantněji dobývat svůj podíl na PDA trhu v Japonsku, kde měla kdysi 50% podíl na trhu. Ten se díky aktivitám Sony a jiným vlivům snížil na 10% a Sharp by nyní rád napodobil agresivní taktiku svého konkurenta, který v krátké době vrhl na trh řadu nových modelů.

Podle Akira Mitaraiho ze Sharpu chystá Sharp ještě letos ukousnout z tržního koláče v Japonsku 20% a za velmi důležité považuje nabídnout zákazníkům co nejdříve nové modely. Jestli to bude pokračování Linuxové řady Sharp Zaurus, nebo bude firma expandovat do jiné platformy, není známo. Od uvedení na trh se prodalo asi 20 000 zařízení Sharp Zaurus.

Jornada 728 dostupná

Na TechXNY uvedla firma HP-Compaq kromě nových modelů iPaq H3950 a H3970 rovněž dostupnost nového klávesnicového HPC Jornada 728. Počítač s Intel StrongARM 206MHz procesorem, 64MB RAM, 2D grafickým akcelerátorem a modemem si nyní můžete zakoupit za $999.

Pár novinek z TechXNY

Kromě námi již představených Clié T665c, iPaqů 39503970, telefonu Kyocera 7135 a programu KeyContact byly na veletrhu k vidění i další zajímavosti - jen heslovitě:

- AcidImage2.0 - další verze populárního prohlížeče obrázků umí nyní sdružovat snímky do skupin a vytvářet alba, zvládá i náhledy fotografií

- Presenter To Go SD Card - vložte kartu do SD slotu a napojte Palm přímo na digitální projektor!