Pocket LOOX, GPRS přes Bluetooth

Držet při delší práci s WAPem či webem mobilní telefon u infraportu kapesního počítače je řešení na dvě věci, z nichž ani jednu bych velmi nerad na tomto serveru zmiňoval. Jsou-li ovšem telefon i kapesní počítač vybavené bezdrátovým rozhraním Bluetooth, řešení se nabízí skoro samo. Recenzi na kapesní Pocket LOOX od Fujitsu Siemens Computers jste si na našem serveru už mohli přečíst minulý týden, tento návod jak zprovoznit GPRS data přes rozhraní Bluetooth je tedy pouze jejím logickým doplněním.



Samo o sobě není spojení mobilního telefonu s Pocket LOOXem přes rozhraní Bluetooth nijak zvlášť komplikované, přináší ale několik úskalí, které doufám vyřeší spousta názorných ukázek ve formě screenshotů přímo z Pocket LOOXu. Nejprve musíte nastavit parametry Bluetooth rozhraní a identifikovat kapesní počítač v případné bezdrátové síti. Příslušný software Pocket Plugfree je součástí standardně dodávaného programového vybavení Pocket LOOXu a najdete ho ve Flash ROM mezi ostatními programy. Nejprve zapnete interní Bluetooth rozhraní přepínačem na pravé straně kapesního počítače. Mezi základní nastavení patří zadání názvu kapesního počítače pro jeho provoz v bezdrátové síti a klíče v podobě číselného hesla (některé mobily s Bluetooth rozhraním a také některé PCMCIA karty se totiž bez aktivního klíče nejsou schopny spárovat s jiným zařízením). Hardwarový test integrovaného Bluetooth rozhraní můžete přeskočit, pokud ale nastavujete parametry rozhraní poprvé, většinou budete muset test provést.













































Poté si už můžete vybrat, které služby mají být u vašeho Bluetooth zařízení k dispozici, zdaleka ne všechny z nich ale jsou při spojení s jinými zařízeními s Bluetoothem dostupné. Nechcete-li se zabývat jednotlivými službami, jednoduše aktivujte všechny služby. Následuje výběr sdílených složek, které budou přímo přístupné na jiném zařízení například pro transfer souborů. U mobilního připojení opět platí, že nemusíte definovat žádné složky. Sdílení vizitek je dalším krokem, pro zprovoznění GPRS v praxi opět nic takového není zapotřebí. Konfigurujete-li Bluetooth rozhraní poprvé, vyzve vás Pocket Plugfree k soft resetu Pocket LOOXe, v opačném případě už většinou restartovat nemusíte. Takto nakonfigurované rozhraní Bluetooth můžete využít nejen ke spojení s mobilním telefonem (a to prakticky ve všech programech pro Pocket PC, které Bluetooth podporují alespoň na úrovni systému), ale také ke spojení s dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth.Po restartu systému už můžete přistoupit ke spárování mobilního telefonu s Pocket LOOXem. Ještě před spárování si můžete v případě potřeby všechny parametry upravit, popřípadě definovat další vlastnosti typické pro provoz bezdrátového rozhraní Bluetooth. Jednotlivé vlastnosti jsou dostupné po kliknutí na "Moje zařízení" a následně kliknutí na dostupné služby a funkce. Pod položkou "Moje nastavení" se skrývají následující preference (viz obrázky) v sekcích "Zařízení", "Zjištění", "Objekty" a "Pokročilé" - vše je z obrázků natolik jasné, že jednotlivé funkce nepotřebují další komentář.Nastavení samotného GPRS připojení v Pocket LOOXu se provádí v obecných preferencích Windows CE "Nastavení" v sekci "Spojení", položka "Připojení". Můžete si zde nadefinovat různé typy připojení k internetu či homeworkingu, každé připojení může využívat jiný typ bezdrátového či jiného typu rozhraní. Nás ale zajímá hlavně Bluetooth. V připojení si musíte vybrat modem, kterým nebude nic jiného než hardwarový modem v mobilním telefonu. Data se budou přenášet přes rozhraní Bluetooth (viz nově zpřístupněné číselné označení zařízení), nastavení protokolu můžete samozřejmě upravit také.Mimo zobrazení terminálového okénka před každým připojením na internet máte k dispozici i všechny obvyklé funkce umožňující zadat IP adresu (obvykle je dynamická), DNS servery (ukázka platí pro GPRS připojení v síti Českého Mobilu/Oskara) a další parametry, jako je číslo GPRS účtu v mobilu (*99***3# značí v pořadí třetí datový účet v mobilním telefonu), které si ale už musíte předem nadefinovat sami podle dostupných návodů poskytovaných jednotlivými mobilními operátory. Návody najdete i na MobilServeru či MobilManii , u Oskara je dobré podívat se i na GPRS Forum.Abyste nemuseli v manuálu k mobilnímu telefonu složitě zjišťovat AT příkazy (pokud si je ovšem všechny nepamatujete jako P. Zandl :-)) pro vytáčení čísel bez mezinárodních předvoleb, stačí si v sekci "Vzory vytáčení" nastavit příslušný prefix - pro obyčejné číslo bez doplňování předvoleb je to písmenko "G" nebo "g".Po spárování Pocket LOOXe s mobilním telefonem, které se liší v závislosti na typu telefonu (i když postup je stále stejný), vidíte v Pocket Plugfree ikonku dostupného či spárovaného zařízení. Kliknutím na ikonku aktivujete služby dostupné pro dané zařízení, v případě mobilního telefonu Sony Ericsson T68 jsou to například služby zobrazené na dalším screenshotu. Internetové připojení nadefinované v obecných preferencích Windows CE 3.x (viz výše) dále zpřístupníte kliknutím na služby "Internet". Objeví se requestery pro zadání kódu země, kódu oblasti a telefonní číslo (mohou být takřka libovolné) převzaté z obecného nastavení pro danou službu. Po zadání loginu a hesla pro "vytáčené" připojení (u Oskara se žádné heslo nezadává a loginem může být cokoliv, ale minimálně 1 znak) se už Pocket LOOX spojí se spárovaným mobilním telefonem, vytočí číslo dle parametrů GPRS datového účtu a to je vlastně všechno.Zdá se vám to složité? Na první pohled možná ano, ale všechno stačí nastavit pouze jednou a až do hard resetu Pocket LOOXu se dalším nastavováním nemusíte dále zabývat. Celý postup je univerzální a využitelný pro různé mobilní telefony vybavené rozhraním Bluetooth, není ovšem zaručeno, že na všech telefonech bude spojení spolehlivě fungovat. S T68 šlape vše jako hodinky, dosah spojení je v prostředí bez překážek minimálně 6 metrů (testováno). Zbývá tedy už jen upozornit na zatím stále relativně vysoké ceny za 1 KB přenesených GPRS dat (při placení pevně daného paušálu několik set korun měsíčně je to u všech tří operátorů nekřesťanských cca 0,03 Kč včetně DPH za 1 KB přenesených dat!!!) a doufat, že mobilní operátoři se konečně umravní a GPRS připojení nebude časem stále o tolik dražší než komutované připojení klasickým modemem.