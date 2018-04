Pocket Loox EDA - kapesní počítač nahrazující zápisník i PC

Fujitsu-Siemens a organizace Handheld Learning uvedou již brzy na trh kapesní počítač určený speciálně pro studenty. Jedná se o upravenou vlajkovou loď FSC Loox N560, který dostal přídomek EDA a kromě inovovaného vzhledu jej studenti dostanou také napěchovaný zajímavými programy na 1GB paměťové kartě.

Prakticky všechny hardwarové parametry jsou stejné jako u klasického modelu N560. Vyšší je pouze hmotnost a to díky pogumování zařízení - váha PDA tak činí bezmála 200 gramů (standardně 160 gramů). O něco málo se zvětšily také rozměry, které jsou 121 x 76 x 17.5mm.

Zařízení N560 má podobné parametry jako předchozí modely řady N500, tedy operační systém Windows Mobile 5.0, integrovaný SiRF Star III chipset a Wi-Fi b/g.

Oproti ostatním modelům řady N500 má i EDA verze, stejně jako N560 či C550, dvojnásobně rychlý procesor - Intel PXA270 je taktován na 624MHz. Ty trochu degraduje velikost paměti, která činí na takovéto zařízení spíše podprůměrných 128MB ROM a 64MB RAM.

Integrován je také Bluetooth 1.2, který oběma low-end modelům řady N500 chyběl. Totéž platí o displeji - ten je stejně stejně velký, avšak oproti modelům N500 a N520 s VGA rozlišením. Zařízení zvládá komunikovat rovněž s bezdrátovou Wi-Fi sítí 802.11 b/g.

O výdrž se postará dodávaný 1200mAh výměnný Li-Ion akumulátor.

Součástí balení bude oproti klasické verzi také 1GB paměťová karta, na kterou bude možné nainstalovat řadu dodávaného softwaru jako aplikaci pro zadávání znaků Calligrapher, browser Opera či kreslící program Pocket Painter.

Programů má být za slušných 100 liber, přičemž ke každému zařízení bude dodáván ještě slevový kupón na EDA Primer Professional Development Day v hodnotě 75 liber.

Informace o ceně ani to, kdy bude zařízení k mání zatím nejsou známy, podle všeho to bude ale hodně brzy. Cena by nemusela být o moc vyšší než v případě modelu N560, který se u nás prodává za zhruba 14 tisíc korun včetně daně.

PDA je podle specifikací určeno pouze pro britské studenty. Je docela možné, že si velkou zásilku objednala některá z tamních univerzit - v zahraničí se kapesní počítač jako součást výuky objevuje čím dál častěji. Podle našeho mínění mohly být nabízeny dvě verze - jak s GPS, tak bez, protože ne každý navigaci upotřebí. V případě druhé varianty (model C550) by mohlo být v ceně dodáváno například pořádné pouzdro, které dokupuje ke svému počítači snad každý uživatel. Užitečná by byla i externí klávesnice, která může hodně usnadnit život při zapisování obsáhlých přednášek.

Podobný model bychom si dokázali představit i u nás, namísto stipendií by nejlepší studenti mohli dostávat právě podobný kapesní počítač. Tohoto způsobu motivace se však v českém školství asi jen tak nedočkáme.

Specifikaci zařízení můžete najít v tomto PDF, zdroj informace pak pochází odsud.