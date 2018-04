Pocket LOOX 720 - dělník, co si rád vrzne (zkušenosti z užívání)

Dnešním článkem navazujeme na předchozí sérii o dlouhodobých zkušenostech s handheldy. Opět připomínáme, že svým textem můžete přispět i vy, stačí sepsat pár postřehů a odeslat je na adresu redakce zavináč palmare.cz - obratem se vám ozveme a pokud článek vyjde, bude honorován. Nyní ale již k popisu zkušeností s PDA Pocket LOOX 720.

FSC Pocket LOOX 720 je mým prvním PDA vůbec. Jelikož jsem student, potřeboval jsem PDA především kvůli organizaci svého času – zapisování termínů písemek, úkolů atp. Dále mě lákala možnost přehrávání MP3 skladeb, čtení elektronických knih a sledování filmů. Ve škole máme také možnost přístupu na internet pomocí Wi-Fi hotspotu, takže přítomnost bezdrátového spojení pro mě byla rovněž důležitá. Podle technických parametrů jsem usoudil, že by LOOX 720 mohl všechny mé předpoklady naplnit. Podařilo se?

Vzhled a dílenské zpracování

Jelikož se nepohybuji v prostředí vrcholných manažerů, kteří potřebují zapůsobit designem svých zařízení, nebyl pro mě design PDA nejdůležitější. FSC LOOX 720 podle mě má naprosto běžný vzhled, který neurazí. Celý je kovově šedý, s bílými okraji po stranách. Na levém boku zařízení se nachází unikátní ovládací prvek – rolovací kolečko – který se ukázal jako perfektní pomůcka například při e-knih. Pohodlně se jím totiž otáčí stránky při držení PDA jen jednou rukou. Na zadní straně se pak nachází integrovaný fotoaparát s bleskem a zrcadlem pro autoportréty. Dále již pak LOOX 720 vzhledově ničím příliš nezaujme.

Nyní přejdeme k dílenskému zpracování. To je pro mě asi největší slabina celého přístroje. Celý v ruce hodně vrže, tlačítka mají příliš měkký stisk a protiskluzový pásek na zadní straně se mi po měsíci používání odlepil. Kvalitou provedení tedy LOOX 720 moc neoslní.

Zobrazovací schopnosti

Displej LOOXe mě opravdu potěšil. Rozlišení 480x640 při velikosti 3,6 palce dává dohromady jemný a detailní kvalitní obraz. Na takovém displeji se perfektně dají prohlížet fotky, pohodlně sledovat filmy či surfovat na internetu. Všechny texty působí krásně uhlazeně a pohodlně se čtou. Barevné podání se mi také zdá bezchybné. Zkrátka, kdo přestoupil ze staršího rozlišení PocketPC s rozlišením obrazovky 320x240 nebo dokonce ze starších palmů se 160x160, bude nadšen. Citlivost na dotek je také velice dobrá. Čím mě ovšem displej nepotěšil, bylo jeho nažloutlé zabarvení a špatná čitelnost na sluníčku.

Procesor

Uvnitř přístroje je vsazen výkonný procesor Intel XScale s frekvencí 520MHz. Výkon celého PDA je obstojný, a nijak nezdržuje plynulou práci. V nastavení lze volit čtyři módy pracovních frekvencí – úsporný, normální, turbo a automatický. Tato možnost potěší, protože není nutné, aby procesor pracoval vždy na plný výkon, zejména když si třeba jen čtete knížku.

Paměť

S pamětí jsem u LOOXe velice spokojen. Nabízí komfortních 128MB RAM a klasických 64MB přepisovatelné ROM. Paměť RAM nabízí mnoho místa pro aplikace a jejich běh, ROM zase pro důležité dokumenty, které se zachovají i po hard resetu nebo výpadku napájení. Osobně mám špatné zkušenosti s instalováním programů do ROM, protože ta je obecně pomalejší a aplikace se tak stanou nestabilní a mají pomalejší odezvu.

V přístroji se nachází také slot pro SD a CF karty. Na ně si šikovně umístíte třeba svoji hudbu nebo filmy. Nepříjemné ovšem je, že když použijete v přístroji CF kartu, objeví se mezi ní a SD kartou nepříjemná mezera, kterou může do přístroje vniknout například voda nebo prach. Na to je potřeba dávat pozor.

Zvuk

Kvalitou zvukového podání se LOOX řadí k těm lepším. Přítomnost univerzálního 3,5 jacku je dnes již standardem, více důležitý je však samotný přednes zařízení. S ním jsem spokojený – kvalitou bych ho přirovnal k MP3 přehrávačům střední třídy. Vestavěný reproduktor je na tom kvalitou podobně jako u ostatních PDA – klasicky postrádá basové tóny a vyšší hlasitost, na zvukové upozornění a budíky je však postačující. Novinkou je horní VoIP reproduktorek, který je zde ke případnému využití programů sloužících k internetové telefonii.

Individuálně lze nastavit samotnou hlasitost pro sluchátka, výšky, basy a 3D efekt, který však nepoužívám, protože se mi zdá, že hodně zkresluje.

To bylo tedy ke zvukovému výstupu, nyní něco rovněž ke vstupu. Integrovaný mikrofon je báječný jak ke zvukovým poznámkám, tak ke kratším záznamům porad a konferencí. Přímý záznam je špičkový, neurazí však ani při nahrávání na větší vzdálenosti. Testoval jsem ho až na vzdálenost přibližně 8 metrů.

Konektivita

Dnes jsou již velice důležité bezdrátové spojení – v LOOXu 720 jsou tedy dostupné všechny důležité – jak infraport, tak Bluetooth i WLAN.

Infraport mohu použít jako rychlý prostředek k posílání malých objemů dat mezi notebookem a PDA, ale také jako dálkový ovladač pro veškerou domácí elektroniku. Dosah je velice dobrý – až na 10 metrů.

Bluetooth v takovémto zařízení také nesmí chybět. Používám ho zejména pro výměnu souborů s mobilními telefony spolužáků ve škole. Podporuje i připojení na internet pomocí GPRS mobilu.

Wi-Fi je kapitolou samo o sobě. Díky němu mám plnohodnotný přístup ke své e-mailové schránce, na internet, nebo třeba i na ICQ, pokud je poblíž hotspot.

Komunikace LOOXe 720 s okolním světem je prostě perfektní, jako třešnička na dortu pak potěší fakt, že zařízení lze použít s dodávaným USB host kabelem k připojení USB flash disku, fotoaparátu nebo ostatních zařízení.

Fotoaparát

LOOX 720 byl jedním z prvních PDA s vestavěným fotoaparátem vůbec. Jeho rozlišení 1,3 megapixelů dává tušit, že by LOOX mohl dělat kvalitní plnohodnotné fotky – ale skutečnost je jiná. Všechny fotky, které přístroj vytvoří, jsou neostré a s nepřesným barevným podáním. Jako náhrada digitálního foťáku tedy asi neposlouží. Ovšem pro rychlé zaznamenání velkého množství informací (jako třeba jízdní řády nebo otevírací doby obchodů) postačí. Fotoaparát také nabízí funkci snímání krátkých videosekvencí a slušné možnosti nastavení.

Výdrž

Svou výdrží se Pocket LOOX 720 příliš pyšnit nemůže. Při normálním používání není problém PDA vybít během jednoho dne. Tak moc to zase nevadí, protože se LOOX nabíjí rychle – z plně vybitého stavu je akumulátor plný za méně než 2,5 hodiny. Ale díky tomu, že baterie je vyměnitelná, není problém si další dokoupit a v případě potřeby akumulátory prohodit. Já jsem s výdrží spokojený, na celý můj školní den LOOX vystačí i s rezervou.

Softwarové vybavení

V zařízení je předinstalován systém Windows Mobile 2003 SE se všemi standardními aplikacemi. Také v něm najdeme několik bonusových programů přímo od výrobce. Je to Album pro prohlížení fotografií, FSC Backup pro zálohování na paměťové karty, FSC Connect pro snadné připojení k Wi-Fi nebo Bluetooth, FSC SpeedMenu pro spouštění nejoblíbenějších aplikací jednou rukou a také software pro ovládání vestavěného fotoaparátu.

Navíc se v krabici nachází CD s kompletní lokalizací od společnosti Sunnysoft a kupon s 5 body pro nákup aplikací na serveru LOOX Choice.

Závěr

FSC Pocket LOOX není žádné „béčkové“ zařízení. Je to plnohodnotné PocketPC s dobrými parametry a bohatým příslušenstvím, které zcela splnilo moje očekávání. Jediné, co mi na něm podstatně vadí je jeho špatné dílenské provedení. Dnes tak za cenu asi 11-12 tisíc korun dostanete kvalitní přístroj s bohatými možnosti využití.