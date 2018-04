Pocket Informant - na konci cesty k dokonalosti?

Diář a handheld - to je spojení, které jde opravdu k sobě. Pro mnoho lidí je kapesní počítač stále ještě jakýmsi vylepšeným digitálním diářem a pořízení lepšího diáře bývá častým motivem pro koupi handheldu. Slušný diář dostanou majitelé již při koupi každého modelu všech větších platforem jako ROM aplikaci.

Vyhoví jistě řadě uživatelů, nicméně existuje mnoho lidí, kteří mají na svůj diář ty nejvyšší nároky, neboli je to jejich pravá ruka v pracovním i osobním životě. Takovým jsou určeny diářové náhrady a alternativy, které jsou dostupné na všech hlavních platformách - nejvíc na PalmOS a PocketPC. Trošku chudší trh PPC diářů, který zmiňuji v multiplatformní recenzi z května 2001, již dávno neplatí - na PocketPC platformu se za poslední rok objevila celá řada nových vynikajících produktů a aplikací a výrazně se zlepšily i ty v článku zmíněné - mezi nimi i Pocket Informant.

WebIS vyvíjí svůj Pocket Informant již nějakou dobu a zná přesně slabiny klasického PPC programu Calendar + Tasks, které s přehledem odstraňuje, a vytváří tak velmi mocný plánovací i časový nástroj (pochopitelně v rukou člověka, který se s tímto diářem naučí detailně pracovat). Na webu je ostatně velmi detailní manuál k programu - já jsem si z tohoto manuálu půjčil do této recenze některé obrázky, protože nejlépe charakterizují program v různých situacích (můj diář není rozhodně tak plný).

Po instalaci

Malý průvodce vás provede nastavením jednotlivých parametrů programu. Můžete si zde přizpůsobit vzhled aplikace, způsob ovládání a chování některých procesů, nastavit typy fontů, barvy, alarmy a spoustu dalších věcí. K nastavení se můžete ostatně kdykoliv poději vrátit - má samostatnou spouštěcí ikonu.

Základní obrazovka

Pokud jste se prokousali nastaveními, čeká vás základní obrazovka programu, kde je několik lišt (jejich polohu i způsob zobrazení můžete měnit) k jednoduchému ovládání a přepínání mezi pohledy:

- V pravé liště jsou záložky na přepínání mezi pohledy (agenda, denní, týdenní, měsíční), je zde datum a navigační tlačítka pro posun uvnitř a do dalších období.

- V dolní liště přepínáte mezi moduly (kalendář, poznámky-alarmy, úkoly a kontakty).

- A úplně vespod je klasická lišta s menu s rozbalovacími povely.



Modul Diář (Calendar)

Určitě musíme začít kalendářem. Pocket Informant nabízí čtyři pohledy na data:

- Agenda - zobrazení schůzek i úkolů v souhrnné obrazovce - vlevo je barvou znázorněn status

- Den - zobrazí schůzky v konkrétním dni

- Týden - můžete si zde nakonfigurovat zobrazení 3, 5 nebo 7 dnů (podle toho, jak máte nabitý program). Za tímto účelem je ale třeba vyvolávat podrobné preference (ostatně podobně to má i Agenda) - přivítal bych volbu rovnou z obrazovky Týden! V tomto zobrazení funguje přesun schůzky uchopením a tažením pera, což je velmi příjemné.

- Měsíc - tento pohled na data diáře je velmi účelný a má dva základní režimy - můžete si zde nechat zobrazovat ikony kategorií nebo pruhové grafy, které signalizují, jak nabitý máte program v daný den. Lze si zde samozřejmě nastavit celou řadu dalších věcí, fungují odkliky z jednotlivých dnů do obrazovek detailu daného dne apod.

Modul Úkoly (Tasks)

Tento modul je dosažitelný rovněž z dolní lišty a umožní vám velmi účinnou kontrolu nad vašimi úkoly. Kromě nastavení priorit (editovatelného v přiloženém manageru - viz dále) můžete určit den zahájení a ukončení úkolu, alarm, opakování, kategorii, přiložit poznámku, prolinkovat úkol s jinou položkou.

V souhrnném zobrazení modul ukáže rovněž průběh úkolu (od - do), priority atd. Můžete nastavovat i zobrazení v jednotlivých diářových pohledech, funguje kontextové menu (viz dále).

Potěší i řazení - můžete zvolit seřazení úkolů podle dvou souběžných kritérií s prioritou 1 a 2.

Modul Kontakty (Contacts)

Modul má pohled na zobrazení adresáře dle jednotlivých firem, okno zobrazení lze dělit a zobrazit si v dolní polovině detail kontaktu, kontakty lze editovat, filtrovat. Máte možnost si zapnout trojpísmennou lištu na rychlejší hledání v rozsáhlém adresáři.

Program má zabudovanou funkci Touch Tone Dialer.

Modul Poznámky (Alarm Notes)

Ručně kreslené, psané i zvukové poznámky všeho druhu. Během testování zvukové poznámky mi ale program hlásil překročený limit - možná je to jen chyba demoverze...

Tento modul je provázán s alarmy a nahradí vám oblíbené i obávané "lístečky" na nejrůznější poznámky.

Další věci, o kterých je nutno se zmínit

Kontextové menu

Funguje ve většině obrazovek a při podržení tlačítky nad určitým místem vyvolá lokální menu s dostupnými operacemi. Velmi rychlá a užitečná věc!

Výborné filtrování

Ikona filtru je v dolní části a můžete mít velmi účinnou a rychlou kontrolu nad zobrazenými daty (program podporuje, pochopitelně, vícečetné filtrování).

Zvláštní filtry jsou ještě v dolním menu - Birthadays, Anniversaries, Holidays a Recuring.

Práce s kategoriemi

Můžeme si definovat další kategorie a přiřazovat jim barvy, s jakou se mají zobrazovat na displeji.

Šablony

Pocket Informant má samostatný editor šablon.

Manažer nastavení priorit

Program podporuje outlinerové nastavení priorit v samostatném podprogramu, které můžete velmi detailně ovládat v obou úrovních! Základní nastavení je klasické jako u slavného plánovacího diáře Franklin Planner (písmeno a číslo) - přechod od papírového diáře by tak měl činit menší potíže.

Linkování

Schopnost prolinkovat záznamy všech modulů patří k velmi užitečné výbavě aplikace. Informace tak můžete mít vždy v jednom balíčku (u záznamu schůzky můžete mít připojen seznam úkolů vztahujících se k dané problematice, či si zde "připojit" potřebný Word dokument či Excelovou tabulku).

Ikony

Každé kategorii nyní můžete přiřadit určitou ikonu a nechat ji zobrazovat v pohledech na data. Ikony si můžete sami vytvářet pomocí desktopové aplikace Icon Manager.

Další zajímavé věci - alespoň heslovitě:

- pluginy do zobrazení TODAY

- program umí ve všech zobrazeních zalomit písmo

- program si lze plně přizpůsobit pomocí barevných schémat

- data (/schůzky a úkoly) lze zašifrovat

- vytváření žurnálu

- podpora ClearType

- data lze exportovat/importovat přes XML

- velmi účinný vyhledávácí mechanismus

Má to vůbec nějakou chybu?

"Nikdo není dokonalý", tak zní název oblíbeného programu na Primě. Ani Pocket Informant ne - a je to tak dobře, je prostor pro další zdokonalování i soutěžení PIM aplikací!

Předně se dá o PI napsat totéž co na PalmOS platformě o diáři DateBk4 - je velmi dokonalý a propracovaný, a to až moc - pro řadu lidí se pak může tento diář jevit jako zbytečně složitý, a sáhnou pak raději po něčem jednodušším a přehlednějším. On se i PI (podobně jako DateBk4) dá používat vrstevnatě - jen určité funkce a možnosti, ale řada dalších věcí, nastavení, lišt, tlačítek apod. pak leckoho může znervózňovat.

Pocket Informant by měl (dle mého názoru) zlepšit některé naznačené věci (žurnál) a pár věcí přidat (editor ikon v handheldu, výpočet volného času, plnou provázanost s desktopovým diářem) - ale znáte to - produkt se stále zdokonaluje, až to pak nemusí být k použití.

Pocket Informant je bezpochyby skvělý produkt a uspokojí nejnáročnější potřeby lidí, kteří mají nabitý program a chtějí svůj handheld používat jako komplexní plánovací nástroj (nejen na zaznamenávání občasných schůzek). Doporučuji prozkoušet - třeba se vám zalíbí!