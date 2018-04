Pocket Informant 2007 - nejlepší program pro správu času na Windows Mobile? (recenze)

Pocket Informant je již několik let považován za jednu z nejlepších PIM aplikací pro Windows Mobile zařízení. Uživateli je ceněn za velké možnosti uzpůsobení, ale i grafické zpracování a schopnosti přehledně zobrazovat naplánované akce na dny, ale i měsíce dopředu. Stejně dobře poslouží aplikace také jako správce úkolů, kontaktů nebo poznámek.

Před několika měsíci byla vydána nová verze 2007, článek vychází ze zkušeností s programem Pocket Informant 2007 Rev 2 Build 731.

Instalace

Po instalaci programu se spustí průvodce, kde si může uživatel nastavit základní parametry aplikace. Ke svému obrazu tak lze uzpůsobit vzhled, ale i způsob ovládání či chování jednotlivých procesů. K nastavení se lze kdykoliv vrátit, tudíž zpočátku lze navolit pouze to nejzákladnější a můžete se pustit do práce s programem.

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka programu je rozdělena na několik částí. Nejvíce místa zabírají okna pro zobrazení údajů vztahujících se k jednotlivým dnům. V dolní liště jsou záložky na přepínání mezi pohledy (agenda, denní, týdenní, měsíční) a s možností rychlého přesunu k seznamu úkolů, kontaktům nebo vyhledávání. Ještě níže se pak nachází odkaz na vytvoření nové poznámky či úkolu nebo tlačítko pro spuštění nastavení programu.

Horní část pak umožňuje skokový pohyb po jednotlivých týdnech či možnost volby zobrazení vybraného týdne či dne z kalendáře.

Kalendář

Asi nejdůležitější částí programu je kalendář. Pocket Informant umožňuje celkem čtyři různá zobrazení údajů v něm plus navíc umí zobrazit již přefiltrované údaje.

Agenda zobrazení schůzky a úkoly souhrnně v jednom okně. Informace jsou řazeny podle jednotlivých dnů přehledně pod sebou.

Schůzky lze zobrazit také v jednom konkrétním dni, kdy jsou pod sebou řazeny jednotlivé půlhodiny (s možností ještě podrobnějšího nastavení). Pokud nejste tolik vytíženi, oceníte možnost týdenního zobrazení (případně si je lze upravit pro určitý počet dní v týdnu), eventuelně je možné nechat zobrazit i měsíční kalendář s tím, že vidíte pouze pruhové grafy informující o programu pro daný den.

V kalendáři lze jednotlivé naplánované akce přetahovat tapnutím, případně upravovat stejným způsobem dobu. Události tak netřeba vždy zdlouhavě editovat.

Ve spodní řádce lze specifikovat vzhled kalendáře - například počet zobrazených dní v jednotlivých kalendářích, selektovat či řadit data podle různých kritérií. Funkce Task Projects pak umožní vytvářet vlastní filtry, které lze použít pro jednotlivé úkoly či schůzky. Program tak může bez problému využívat několik uživatelů a v kalendáři pak lze nechat zobrazit pouze vybrané údaje.

Úkoly

Vedle kalendáře je možné v programu Pocket Informant spravovat také úkoly. Ty lze řadit podle různých kritérií, při psaní volit z priorit, určit termín zahájení a skončení, upozornění na úkol, kategorii nebo udávat aktuální procentuelní stav řešení úkolu.

V nastavení lze nechat zobrazit pouze konkrétní úkoly, například budoucí či aktuální, ale i již hotové nebo naopak zpožděné. Možností je zkrátka opravdu mnoho a patrně se nenajde činnost, která by se s nimi nedala v programu dělat.

Kontakty

Pocket Informant umožňuje také obsáhlou organizaci kontaktů. Ty je možné řadit rovněž podle několika kritérií a to včetně obrázků. Údaje lze filtrovat podle firmy, oddělení, města, státu, kategorie atd.

Pokud vám bude málo například jedna e-mailová adresa či telefon u kontaktu, můžete jednoduše počet zvýšit pouhým kliknutím na tlačítko + při vkládání údajů.

Poznámky

Podobně jako kontakty lze třídit i poznámky. Také v nich můžete vyhledávat a třídit podle názvu, velikosti, kategorie či aktualizace.

Vkládat poznámky můžete pomocí ručního kreslení, ale i psaní či hlasu. K poznámce se dá jednoduše přidat datum, vybrat kontakt či nastavit upozornění na ni. Vybírat lze i z pozadí, to může být tvořeno mřížkou či linkami, nebo být prázdné.

Vyhledávání a filtrování

Ve všech či vybraných kategoriích lze vyhledávat, přičemž lze napsat buď celé slovo či část toho, které se má hledat. Ikona pro selekci se nachází v dolní části obrazovky a lze pomocí ní třídit údaje podle jednotlivých filtrů, případně je zobrazit bez kategorií a filtrů.

Možnosti nastavení

Pokud bychom měli popsat všechny možnosti nastavení, které program umožňuje, vydalo by to na velmi dlouhý seznam. Tedy alespoň to nejdůležitější.

V nastavení lze navolit barvu či ikony pro různé kategorie. Jednotlivé úkoly, poznámky či schůzky lze libovolně prolinkovávat. Informace tak můžete mít vždy v jednom balíčku (u záznamu schůzky lze mít připojen seznam úkolů či office dokument...).

Aplikaci nechybí editor šablon, manažer nastavení priorit nebo možnost přiřazení libovolného vyzvánění pro různé kontakty, pokud vlastníte komunikátor.

Program je rovněž provázán s aplikacemi FlexMail a podporuje některé plug-iny pro Outlook či Today.

Zajímavá je možnost zaheslování osobního záznamu či šifrování schůzek a úkolů.

Zhodnocení

PIM aplikace Pocket Informant patří mezi nejlepší programy svého druhu pro Windows Mobile zařízení. Množstvím funkcí se může rovnat i stolním programům jako je Outlook, s jehož databází rovněž pracuje. Našince potěší fakt, že aplikace je kromě mnoha jiných jazykových verzí k dostání také v češtině.

Program mohou užívat jak majitelé Windows Mobile zařízení, tak uživatelé smartphonů. Existuje ve verzi jak pro QVGA, tak VGA displeje či zařízení se čtvercovým displejem. Aplikace stojí $24.95 a k dispozici je samozřejmě testovací verze.

Pokud vám přijde svými možnostmi Pocket Informant zbytečně rozsáhlý, můžete vyzkoušet Pocket Informant Calendar, který nemá integrovnán kontaktník a další funkce PIM. Pokud však pracujete primárně s úkoly a schůzkami, může vás zaujmout jak relativní jednoduchostí, tak cenou, která činí 13 USD.