Pocket Informant 2007 do půlnoci zcela zdarma!

Široké možnosti aplikace Pocket Informant 2007 nemá smysl dlouze uvádět, jelikož patří k těm nejznámějším a nejpoužívanějším svého druhu. Pokud ji přece jen neznáte, pak si můžete přečíst naši podrobnou recenzi této aplikace.

A jak při nákupu aplikace postupovat? Velmi jednoduše. Vzhledem k tomu, že k žádné elektronické platbě nedojde, tak nebude ani potřebovat žádnou platební kartu.

Navštivte tento odkaz, kde klepněte na tlačítko “Add to cart“. V dalším kroku do kolonky “Enter Gift Certificate or Promotion Code“ napište magickou formulku PIFREE a stiskněte Apply Code/Update Card, čímž se celková hodnota produktu změní na 0 USD.







Dále vyplníte svůj email a heslo (pokud již máte vytvořenou registraci). V opačném případě zatrhněte možnost “New Customer“ a klepněte na “Proceed to checkout“. V další obrazovce vyplníte veškeré údaje včetně jména vlastníka zařízení a pokračujte “Continue“.

Dále by již mělo vše proběhnout bez problému a vy tak můžete naplno využívat možností legálně “zakoupené“ aplikace. Takže neváhejte, akce končí dnes úderem půlnoci.