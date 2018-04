Pocket Heroes - výborná tahová strategie zcela zdarma!

Snad každý příznivce herních strategií bude znát sérii Heroes of Might and Magic. Ta se dočkala několika pokračování, přičemž to čtvrté klepe na dveře. Verze pro kapesní počítače však doposud chyběla, ostatně strategií pro PDA je jako šafránu - za ty známější můžeme jmenovat snad jen Age of Empires. Absenci se snaží odstranit tým ruských programátorů. Na stránkách Tarasow se tak nedávno objevila již třetí hratelná alfaverze hry Pocket Heroes, která z HoMM čerpá.

Současná verze, která vylepšuje některé nedostatky prvních alfaverzí hry, vychází z druhého dílu série HoMM.

Princip hry je podobný jako u ostatních tahových strategií. Po mapě se pohybujete se se svými hrdiny, sbíráte suroviny, které můžete spolu s penězi proměnit za výzbroj či si za ně najmout armádu. Rozšiřujete své město a stavbou nových budov v něm získáváte další zkušenosti a možnost najímání nových bojovníků, se kterými svádíte litý boj s jinými armádami. Vyhrává ten, komu se podaří dobýt všechna města.

Hra zůstává věrná své předloze, prostředí je velmi podobné tomu na PC, totéž se dá říci o hráčích. Nedostatků se zatím najde poměrně dost, vzhledem k tomu, že jde o alfaverzi, se ani není čemu divit.

Chybí například většina animací ať již samotných bojů nebo prvků ve hře. Identicky nevypadají ani samotné budovy.

Trochu hapruje i samotný herní systém, kdy zatím není zpřístupněna možnost směny surovin či najímání nových bojovníků - tyto chyby (doufejme, že nikoliv vlastnosti) snad výrobce v brzké době odstraní.

Po vstupu do města rovněž nenarazíte na grafické znázornění svých budov, ale pouze na jejich textový soupis. Podobných chybiček je ve hře spousta, vzhledem k rané verzi se nad nimi dá přihmouřit oko. Zvukové efekty či hudbu byste ve hře zatím hledali marně, autoři plánují jejich přidání, avšak až ke konci vývoje, neboť je mnoho větších priorit jako vylepšení AI či grafiky.

Hra Pocket Heroes vypadá velice slibně. Pokud se ji podaří autorům dotáhnout do konce, máme se opravdu na co těšit. Již teď je jisté, že si tahová strategie najde mnoho příznivců a to i z toho důvodu, že je nabízena zcela zdarma. Každá další verze vylepšuje mnoho chyb, proto doporučujeme pravidelné sledování stránek - stahovat aktuální verzi 0.03 můžete z webu výrobce zde. Vytvořeny byly i stránky, na kterých se nachází diskuzní fórum ke hře.