Pocket File Manager: legendární správce souborů je zpět v Pocket PC verzi

Pamatujete dobu před nějakými dvanácti lety, kdy byl jednoznačně nejoblíbenějším správcem souborů na stolních PC Norton Commander? Dobu, kdy Windows zdaleka nehostil každý počítač a jedničkou mezi operačními systémy byl MS-DOS. Že ne? Pak vám ji možná dnešní článek připomene. Světlo světa totiž spatřila nová verze Pocket File Manageru a ta legendárního správce souborů připomíná víc než dost…Dodejme, že tvůrcem programu je společnost Rinfix.

Co se týče volného místa, tak toho vám instalací nového File Manageru příliš neubude, konkrétně přijdete o 540 kB datového prostoru. Vzhledem k dovednostem programu je to ale akceptovatelné. Co všechno tedy nový salamandr dovede?

Zobrazování souborů

Ve třídě správců souborů pro WM je velmi netradiční základní zobrazení - obsah své paměťové karty (paměti zařízení) totiž vidíte hned ve dvou horizontálních panelech. Takové rozložení ale není pro každého a tak je připravena bohatá nabídka uzpůsobení.

Panely lze klást i vertikálně a u každého z nich je navíc možnost způsobu zobrazení souborů. Nevyhovuje-li vám standardní dvousloupcové, můžete k nim ještě další přidat nebo se spokojit se zobrazením sloupce jednoho jediného. Nechybí ani zobrazení detailní, kdy u každého souboru vidíte kromě jeho názvu i velikost, datum vzniku i čas poslední změny. Soubory lze dále třídit podle názvu, velikosti, času poslední editace nebo spuštění.

Pro lepší přehlednost lze zvolený panel také jedním kliknutím na správnou ikonku maximalizovat (mezi maximalizovanými panely se pak dá snadno přepínat). Pohyb ve správci souborů je velmi svižný a po odfajfkování možnosti FastNav doslova bleskurychlý. Ovládání je prakticky totožné se snad nejoblíbenějším Total Commanderem.

Manipulace se soubory a složkami

Pocke File Manager umí soubory kopírovat, přesouvat, mazat či přejmenovávat. Stejné operace zvládne s celými složkami a pochopitelně umí i tvorbu nových. Při manipulaci s větším počtem souborů jistě oceníte funkci označit (odznačit) vše. Komplexní je také funkce hledání souboru dle zadaných kritérií. Těmi jsou jednak název souboru (případně jeho část), dále velikost a datum vzniku. Nechybí volba typu souboru – systémový, jen pro čtení, archív, skrytý… Hledání může probíhat buď v celém zařízení anebo v daném adresáři. Filosofie je tedy totožná jako na stolních Windows.



Soubory či složky lze přenášet také na jiné zařízení prostřednictvím infračerveného portu nebo Bluetooth. Nutno říci, že právě tato funkce vestavěnému správci citelně chybí.



Dalším nadstandardem je široká podpora šifrování dat řadou algoritmů, jmenujme například AES, DES, Blowfish, Twofish, 3DES nebo Cast5. Zmínku si zaslouží také funkce tvorby zástupců. Nastavit se dá i interval kontroly změn soborů (refresh) a dialogy při operacích se soubory (mazání, přesouvání,…).

Personalizace

Na rozdíl od drtivé většiny jiných salamandrů, které jsou uživateli předkládány s napevno stanovenou tváři si lze vzhled novinky do jisté míry přizpůsobit k obrazu svému.

Základní modré pozadí tak můžete snadno změnit v pozadí bílé nebo šedé. Nepoměrně bohatší možnosti skýtá nastavení fontu, kdy se nemusíte spokojit jen s typem písma a jeho velikostí – písmo může být tučné nebo vyhlazené technologií ClearType.

Práci mohou usnadnit boční lišty pro rychlejší rolování mezi soubory (mohou být vlevo i vpravo) a textová/obrázková nabídka funkcí. Nabízí se i mapování kláves pro případ, že tovární nebude úplně vyhovovat.

Pro koho?

Nový PF Manager je optimalizován pro všechna Pocket PC se systémem Windows Mobile 2003 a vyšším, podporuje i nejnovější „šestkovou“ verzi. Vedle běžného režimu displeje si poradí i s landscape zobrazením a podporuje také VGA rozlišení.

Závěr

Pocket File Manager je tedy výborně zpracovaný správce souborů, který může být vhodnou

volbou pro všechny, kterým ten vestavěný nepostačuje. Funkčně je prakticky dokonalý a díky personalizaci lze jeho vzhled čas od času obměnit. Je zde ovšem jedno velké ale a to licence programu, přesněji řečeno její cena. Tu výrobce stanovil na necelých 15 USD (zhruba 320 Kč). To sice není nikterak přemrštěný požadavek, trnem v oku ale novému produktu bude Total Commander.

Tento největší konkurent je distribuován zcela zdarma, nabízí velmi podobné služby a navíc je plně lokalizován do naší mateřštiny. V případě Pocket File Manageru si budete muset vystačit s angličtinou nebo stále populárnějším ruštinou. Před nákupem doporučujeme vyzkoušet třicetidenní zkušební verzi.