Pocket DVD studio - DVD v kapse (2)

Vše podstatné, co program dokáže, jsme uvedli v první části článku. Dnes se budeme zabývat samotným převodem DVD a všemi nastaveními. Abyste efektivně mohli převést vaše DVD do kapesního počítače tak musíte nastavit mnoho parametrů, které si dnes ukážeme.

Nejprve po zapnutí programu musíte načíst DVD mechaniku s filmem. To uděláte tak, že v pravé části programu dáte ikonu Open DVD.

Nyní už máme DVD načteno a nachystáno. A teď se dostáváme k samotnému nastavení převodu.

Ve vrchní části obrazovky jsou čtyři malá okénka, ve kterých budete nastavovat, co se vlastně bude převádět a co by měl převod obsahovat. V okénku audio vyberete jakou audio stupo má program převést ( například, jestli má být dabing česky, anglicky ..atd - pokud to DVD dává na výběr), v okýnku subtitle si můžete vybrat z nabízených titulků k filmu, můžete dát nezobrazovat titulky. A poslední dvě okénka slouží k výběru části filmu, pokud je film rozdělen ( bývá většinou rozdělen na části: menu, celý film a bonusy), tak vyberete tu nejdelší část. Někdy bývá i celý film rozdělen na více částí, aby se v něm lépe orientovalo, tak v tom případě si musíte vše označit v obou oknech, aby vám to zkomprimovalo film s plynulou návazností.

V horní liště pod nápisem setting se skrývají dvě položky, první je advanced input setting, která nás nebude zajímat, a necháme ji bez povšimnutí, a druhá advanced output setting, ve které je potřeba změnit několik nastavení podle vašeho gusta.

V části audio budete nastavovat několik parametrů:

Bitrate - kvalita zvuku, lze ji nastavovat od 24KBits - po 128KBits, pro ty co se v tomto nastavení nevyznají, je vedle každé hodnoty popsaná kvalita, například CD kvalita, nebo radio kvalita, apod.

Sampling - zde máte navýběr ze dvou rozhraní 22KHz a 44KHz

Channel - pod touto položkou nastavíte, zda bude nahrávka mono nebo stereo.

Volume - a nakonec můžete nastavit, jak hlasitá bude nahrávka.

V části video budete nastavovat pouze Frame rate - nebo-li kolik snímků za vteřinu by měl komprimovaný film mít. Můžete vybírat od 12fps do 24fps ( čím nižší číslo zvolíte, tím se bude film více sekat ).

A nakonec ještě pár nastavení: vedle textu split output file fo every nastavíte, po kolika MB se má film rozdělovat na části. Využijí zejména ti, co mají menší paměťové karty. Nastaví si například 50MB a film se jim rozdělí například na 3 části.

V dalším rámečku nastavíte kam se má film převést a jak se bude soubor jmenovat. A nakonec úplně naspodu můžete zaškrknout, zda se má počítač po komprimaci filmu vypnout či nikoli.

To by jsme měli první část nastavení. Ale pamatujte na to, čím větší hodnoty dáte, tím víc film bude zabírat.

Nyní se přesuneme zpět do hlavní části programu. Ještě je potřeba nastavit rozlišení nahrávky, to provedeme v pravé části programu. K změně rozlišení si mnoho udávat nebudeme. Každý si nastaví rozlišení podle svého displeje například 240 x 320, můžete zvolit také nižší nebo vyšší rozlišení, ale musí být zachovány poměry stran.

Pod okénkem s nastavením rozlišení se nachází nastavení kvality obrazu. Můžete zvyšovat či snižovat, podle toho, jak chcete, aby výsledný soubor zabíral. Pod tímto nastavením se nachází údaje o výsledném souboru - kolik bude soubor po převedení zabírat a jaké máte nastavené audio a video hodnoty.

Pokud máte vše nastaveno tak jak potřebujete, tak se přesuneme na poslední důležitou věc, kterou program nabízí, a to je ořezávání obrazu. Je to lišta s šesti obrázky s názvem crop nad oknem, ve kterém se ukazuje obraz DVD.

Program nabízí 6 druhů ořezu obrazu. Nejvíce využijete ořezávání, pokud budete chtít ze širokoúhlého formátu udělat film na celou obrazovku - roztáhlý po celém displeji. Pokud kliknete na jednu z 6 ikon ořezu, tak se vám pod ní ukáže, jak by byl film ořezán. Způsob ořezání vám ukazují žluté linky na obrazu. Jaký typ ořezu si zvolíte ( viz. níže uvedené obrázky) záleží jen na vás.

A takto vypadá rozdíl mezi ořezanými nahrávkami v praxi.

Také nemusíte film začít komprimovat od začátku do konce, naspodu obrazovky je posuvník, kterým určujete od jakého místa se film začne převádět.

Pokud máte vše nastaveno, můžete začít komprimovat - v pravé části obrazovky zmáčknete start. V jaké pasáži převodu se film zrovna nachází vám ukazuje okno, které promítá to, co zrovna komprimujete. Kdykoli můžete komprimováni stopnout a uložit si jen tu pasáž kterou chcete.

Trvání převodu filmu záleží na počítači jaký vlastníte, na mém Athlonu XP 2600+ se film převáděl o něco rychleji než trval tj. film který trval 1:30 jsem převedl asi za 1:10. Úplně naspodu vlevo se nachází časové informace: jak dlouho komprimujete, kolik jste toho zkomprimovali a jak to bude ještě dlouho trvat.