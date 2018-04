Pocket DVD studio - DVD v kapse (1)

V dnešní části článku si představíme program Pocket DVD Studio od firmy PQDVD.com, a podíváme se, co vše k němu dostaneme.

Pocket - DVD Studio dokáže převádět video do kapesních počítačů s platformou Pocket PC, ale taky do Palmů. Program umožňuje výběr z mnoha rozlišení a výběru kvality, takže si určitě v závislosti na tom, jaký máte procesor a rozlišení obrazovky nastavíte vše tak, abyste měli co nejlepší obraz a film vám šel co nejplynuleji. Ale o těchto nastaveních si vše povíme v druhé části článku zítra.

Při instalaci aplikace se vás průvodce dotáže, zda chcete nainstalovat i další součásti. To jsou kodeky XviD a přehrávač pro Pocket PC - PocketMVP.

Ale nejprve se pojďme podívat na samotný program Pocket DVD - studio. Když spustíte aplikaci, tak se vám zobrazí velké okno, ve kterém se bude vše nastavovat ( podrobný popis nastavení a převodu DVD naleznete ve druhé části tohoto článku ). Obsluha je velmi jednoduchá, nejprve dáte open DVD, tím zvolíte mechaniku s DVD.

A nyní už máte načteno vámi požadované DVDčko, a teď můžete vybírat ze široké škály nastavení.

Můžete nastavovat převod od výběru audio stopy, přes zapnutí a vypnutí titulků, až po nastavení rozlišení a kvality. Také je zde nastavení crop - touto funkcí můžete z několika předdefinovaných šablon ořezat obraz. Například širokoúhlý formát můžete převést do formátu celé obrazovku atd..

Kolik bude výsledný film či klip zabírat záleží na tom, jak vysokou kvalitu zvuku, obrazu a rozlišení nastavíte ( více o tom naleznete ve druhé části článku ).

K programu dostanete také PocketMVP přehrávač, který nainstalujete do kapesního počítače. Program nejenže dokáže přehrávat převedené DVD soubory, ale také zvládá video formáty .avi, .mpg a hudební soubory .mp3.

Předností přehrávače je, že v nastavení je i equalizer, kterým si můžete podle svého gusta nastavit zvukové výšky, basy atd.. Tuto funkci využijí zejména ti, co mají velkokapacitní paměťovou kartu a při komprimaci DVD do kapesního počítače si nastavili vysokou kvalitu zvuku.

V programu lze také měnit intenzita jasu, ale také zde můžete nastavit využití Cache paměti. A jak to bývá u většiny takových programů, tak si můžete k hardwarovým klávesám přiřadit libovolnou funkci .

Program mě opravdu nadchnul, protože manipulace s ním je opravdu velmi jednoduchá, a nabízí vše co využiji: Ořezávání obrazu vkládání titulků, výběr jazyka (pokud to DVD umožňuje) a mnoho dalších. Plná verze programu stojí $32.00 a zakoupit ji můžete ZDE - také si můžete stáhnout neregistrovanou verzi, která je omezená na 15 minut převodu DVD.

Zítra si ukážeme, co vše program nabízí, a jak s ním efektivně pracovat.