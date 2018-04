Pocket Cyber Mod Player - přehrávač hudebních modulů pro Pocket PC

Chcete-li si osvěžit paměť a znovu se zaposlouchat do typických vícehlasých hudebních děl z dob Amigy a Atari ST? Nemusíte si je přehrávat pouze na desktopu či notebooku, ale s pomocí Pocket Cyber Mod Playeru je můžete poslouchat i na svém kapesním počítači. Autorem tohoto softwarového přehrávače je společnost SiliconMachines Software. Tato firma je majitelům Pocket PC známá hlavně svými dalšími softwarovými produkty, jako je například virtuální analogový hudební syntezátor PocketJam nebo třeba program na tvorbu interaktivních obchodních grafů PocketCharts.



Pocket Cyber Mod je poměrně jednoduchý, ale plně funkční přehrávače amigovských hudebních modulů stejně jako obdobných skladeb z Atari ST a dalších počítačových platforem, pro které existovaly hudební programy ProTracker, SoundTracker, Octamed a další podobné či případně jejich různé klony. Pocket Cyber Mod umí přehrávat hudební moduly ve formátech MOD, MED, S3M, STM, XM a IT, které můžete bez problémů poslouchat na všech Pocket PC s procesory SH3, MIPS, StrongARM a XScale. Samotnému přehrávači stačí necelých cca 200 KB volné paměti nebo stejné množství místa na paměťové kartě; stejně tak jednotlivé hudební moduly zaberou na rozdíl od MP3 nebo skladeb ve formátu WMA pouze minimum místa. Trochu zvláštní monochromatické grafické rozhraní Pocket Cyber Mod Playeru obsahuje několik rozměrově velkých tlačítek, která můžete pohodlně ovládat i prstem. Nastavení hlasitosti, vyvážení levého a pravého kanálu a prostorového efektu ozvěny patří mezi celkem běžné funkce, stejně jako samostatné informační okénko obsahující podrobné údaje o každém přehrávaném hudebním modulu (typ modulu, počet použitých hudebních nástrojů, samplů, vzorů, kanálů apod.). Při současném používání jiných programů je vhodné o něco zvýšit buffer pro přehrávanou skladbu, protože ale Pocket Cyber Mod Player přece jen znatelně zpomaluje systém, nelze vyloučit eventuální chvilkové přerušení přehrávaného hudebního modulu. Pocket Cyber Mod Plyaer bohužel zatím neumí pracovat s playlisty, snad to napraví některá z příštích verzí programu.





Hudební moduly si můžete stáhnout například ze serverů Chip Tune Back 2 The Roots nebo ST-00 Mods Memorium , na internetu jich ale samozřejmě najdete ještě mnohem víc. Úplně nejlepší na celém přehrávači je jeho cena. Pocket Cyber Mod Player je totiž zdarma, takže máte-li doma nějaké hudební moduly ve formátu podporovaném přehrávačem, neváhejte a jděte na věc!