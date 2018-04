Pocket Artist - umění pro PocketPC

Pocket Artist firmy Conduits je, podobně jako Photogenics, profesionální grafický editor pro kapesní počítače s operačním systémem Windows CE a existuje ve verzích pro Windows CE 2.11+ a 3.0+ ve variantách pro P/PC, HP/C, PocketPC i Handheld PC 2000. Pocket Artist stojí 50,- USD a ke své činnosti vyžaduje alespoň 8 MB paměti RAM a cca 350 KB místa na paměťovém médiu nebo v RAM. Výhodou majitelů barevných TFT displejů je plná podpora 24bitové editace a zobrazení dle možností jednotlivých kapesních počítačů, program ale funguje i s 256 barevnými displeji i s displeji ve stupních šedi. Pocket Artist nabízí editační možnosti v mnoha ohledech srovnatelné s kreslícími funkcemi klasických grafických editorů pro Windows či Macintosh, a tak s jeho pomocí můžete obrázky a fotografie nejen retušovat, ale i přímo kreslit či upravovat s pomocí mnoha efektů či filtrů.



















Program umí pracovat s grafickými formáty BMP, JPEG a GIF, obsahuje integrovaný screengrabber (který bohužel neumí grabovat obrázky z některých her) a znalce určitě nadchne svými editačními možnostmi, které doposud na PocketPC byly velmi ojedinělé. S velikostí kreslící plochy danou fyzickými rozměry displeje se pochopitelně nedá nic dělat, interně ale můžete editovat obrázky s takřka libovolnou velikostí omezenou pouze velikostí paměti potřebné k práci s obrázkem. Jednoduché a přitom velmi intuitivní grafické rozhraní Pocket Artistu (viz obrázky) umožňuje relativně rychlou a pohodlnou práci doma i na cestách, naprostá většina funkcí se pochopitelně ovládá s pomocí dotykového displeje. Pocket Artist obsahuje celou řadu nejrůznějších kreslících a manipulačních nástrojů, od klasického pera a gumy, až po kreslení brushem a klonovací nástroje. Na vysoké úrovni jsou i nástroje pro práci s výběrem i specializované retušovací nástroje, pomocí kterých můžete velmi snadno a rychle upravit prakticky libovolnou fotografii.Spousta voleb a funkcí programu nápadně připomíná Photoshop a jemu příbuzné grafické editory, což jednoznačně naznačuje profesionální přístup programátorů, také s rychlostí samotného Pocket Artistu na novějších PocketPC to nevypadá vůbec špatně (testováno na iPAQu). Poměrně dobře je na tom i image processingová "výbava", ve které najdete všechny oblíbené a známé filtry, jako je například Blur, Desaturate, Emboss, Find Edges, Motion Blur, Sharpen, Sharpen More a další, samozřejmostí jsou pak filtry pro barvové korekce a práci s paletou barev.Pocket Artist nasazuje laťku kreslících programů určených pro kapesní počítače hodně vysoko a zatím se mu vyrovná jen málokterý grafický editor. Cena programu není nijak zvlášť nadsazená a potřebujete-li upravovat obrázky na cestách a nemáte k dispozici notebook, trial Pocket Artist si vyzkoušejte, určitě nebudete zklamáni.