Počítačový gigant Dell chystá armádu špičkových smartphonů

Dell a chytré telefony Společnost Dell je známa především jako prémiový výrobce přenosných počítačů se špičkovým servisem a opravou notebooku do druhého pracovního dne (tzv. Next Business Day záruka). Před několika lety ale byla ekvivalentem také prvotřídních kapesních počítačů; modely jako Axim X50v nebo X51v se právem staly legendárními. Nástupců se bohužel nedočkaly a Dell na jaře roku 2007 oznamuje,že s výrobou a vývojem Pocket PC nadobro končí. Zhruba dva roky na to se objevuje zpráva, že se Dell se svými prototypy smartphonů ucházel o podporu některých amerických operátorů. Ti ale spolupráci odmítli s tvrzením, že šlo o nekonkurenceschopné přístroje. Poslední zprávy ale naznačují, že se Dellu vstup do světa chytrých telefonů nakonec uskutečnit podaří.