POČÍTAČOVÁ ŠKOLA GOPAS V NOVÉM

Praha, Česká republika - (8. 9.1999) Počítačová škola GOPAS přichází v těchto dnech na adrese http://www.gopas.cz se zcela nově přepracovanými internetovými stránkami, které jsou praktickou ukázkou využití interaktivních schopností databázových řešení na Internetu.

"Cílem projektu bylo vytvořit nástroj, který by umožňoval uživatelům získávání komplexních informací o kurzech a zároveň umožnil i jejich snadné objednávání" uvedl u příležitosti zprovoznění nové prezentace Tomáš Sýkora, obchodní ředitel Počítačové školy a duchovní otec celého projektu.

Po důsledné analýze potřeb uživatelů i stálých zákazníků byla ke spolupráci přizvána jedna z nejúspěšnějších českých firem v oblasti internetových řešení GLOBE Internet.

Mgr. Jakub Ditrich, jednatel GLOBE Internet a vedoucí projektu k tomu říká: "Náročné a velmi specifické požadavky na vzhled a funkci WWW prezentace ze strany Gopasu byly pro nás výzvou a zároveň potvrzením obecného trendu na Internetu, který směřuje od statických firemních prezentací k dynamickým aplikacím, které nahrazují dosavadní komunikační kanály společnosti s jejími klienty".

Koncept nové internetové prezentace vychází především z požadavku na intuitivnost ovládání, přehlednost a jednoduché objednávání kurzů. Naleznete zde přehledně utříděny veškeré informace o Počítačové škole GOPAS a jejích službách. Nejobjemnější kapitolou je pak kapitola věnovaná počítačovým kurzům. Kromě podrobných obsahů jednotlivých kurzů jsou zde k dispozici jejich konkrétní termíny pro následujících 6 měsíců.

Nový objednávkový systém pak do jisté míry připomíná virtuální nákupní košík, jak jej známe z klasických internetových obchodů. Zahrnuje v sobě však mnohá specifika, která s sebou přináší obor vzdělávání. Objednávkový systém umožňuje zadávat konkrétní jména účastníků na různé termíny kurzů, počty učebnic a mnohé další. Navíc je schopen automaticky vybírat nejvhodnější kombinaci slev poskytovaných Počítačovou školou GOPAS, takže objednávající má v každém okamžiku přehled o celkových nákladech na školení.

Tomáš Sýkora, obchodní ředitel Počítačové školy GOPAS, na závěr dodává: "Tento krok je dalším důkazem naší snahy o prosazování nových trendů v oboru počítačového vzdělávání. Myslím, že jsme touto internetovou prezentací skutečně zahájili novou éru našeho oboru v České republice."

Výsledek můžete sami posoudit na adrese http://www.gopas.cz.

O Počítačové škole Gopas, a.s.

Počítačová škola GOPAS, a.s., zahájila činnost v roce 1992. Soustředila se výhradně na vzdělávání v oboru výpočetní techniky a svou činnost firma nikdy nerozšířila o prodej hardware nebo software. Důsledným dodržováním této dlouhodobé strategie se firma vypracovala mezi nejuznávanější ve svém oboru. Od roku 1999 je Počítačová škola GOPAS, a.s. partnerem americké společnosti ExecuTrain, jedničky na světovém trhu počítačových školení. ExecuTrain v současné době disponuje více než 250 středisky ve 41 zemích.

Díky své specializaci si Počítačová škola GOPAS, a.s. vytvořila podmínky pro skutečně partnerské vztahy nejen se zákazníky z řad uživatelů, ale umožnilo jí to rovněž spolupráci s předními dodavateli výpočetní techniky a systémovými integrátory. Za rok 1998 prošlo kurzy výpočetní techniky Počítačové školy Gopas více než 7 500 absolventů a za první pololetí roku 1999 jich bylo více než 6 200.

Počítačová škola GOPAS je držitelem nejvyšších dosažitelných autorizací v oblasti vzdělávání firem Microsoft (Senior MS CTEC), SCO (SCO AEC), Oracle (OAEC) a Software602. Počítačová škola GOPAS je i autorizovaným testovacím střediskem firmy Sylvan Prometric (Sylvan Prometric APTC), dále je členem ITTA (Information Technology Training Association) a SPIS (Sdružení pro Informační Společnost).

Firma GOPAS provozuje dvě počítačové školy - v Praze a Brně - o celkové kapacitě 16 počítačových učeben, má 35 stálých zaměstnanců a zhruba 30 stálých externích konzultantů a lektorů. O kvalitách poskytovaných služeb svědčí získaný certifikát ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikace. Od roku 1996 má právní formu akciové společnosti.