Počítače nahrávají telefony

Již jsme se zmínili o možnostech nahrávání telefonních hovorů různými špionážními metodami i o odposlouchávání místností. Dnes bychom vás chtěli upozornit na další z možností, jak lze zaznamenávat a sledovat komunikaci. Tou možností je spolupráce telefonní linky nebo pobočkové ústředny (PABX) s počítačem.

Zaznamenávat lze samozřejmě přímo státní linku, ale je-li vaše PABX vybavena patřičným software, může se teprve stát nedocenitelným informačním zdrojem. Všechny hovory realizované přes tuto ústřednu mohou být zaznamenány do počítače se speciální hlasovou telefonní kartou, uloženy do paměti a následně přehrány. Tento způsob zaznamenávání hovorů má oproti těm dříve popisovaným dvě velké výhody.

Tou první je prakticky neomezená kapacita záznamového zařízení, tedy PC. Druhou je praktická nezjistitelnost takového postupu.

Záznamy lze samozřejmě komprimovat i dále ukládat na jiná záznamová média, např. magnetooptické disky. Odpadá tak problém ostatních způsobů záznamu telefonních hovorů, kdy je nejdéle po několika hodinách potřeba vyměnit kazetu, pásku nebo záznam rovnou přehrát jinam.

Nahrávací modul (hlasová karta) komunikuje rovnou s HDD a tak nijak nezatěžuje počítač.

Sem směřují zaznamenávané hovory, případně i ty vaše...

Řada firem dnes nabízí taková zařízení pro jednu linku (ceny od cca 10000 Kč), ovšem kvalita jejich řešení má mnohdy k profesionálnímu velmi daleko. Velmi kvalitní hardware pro tento druh záznamů dodává například firma Dialogic, která je zřejmě největším světovým výrobcem zařízení dané kategorie. Její výrobky, stejně jako výrobky jejích profesionálních konkurentů, jsou schopny obsloužit 64 linek, ale také třeba 320 linek, přičemž počet nahrávaných linek závisí jen na počtu nahrávacích modulů.

Takhle to může vypadat ve chvíli, kdy ve firmě padne rozhodnutí o nahrávání hovorů.

Této možnosti využívá řada organizací, kde je nahrávání telefonní komunikace žádoucí nebo dokonce nezbytné. Je důležité poznamenat, že v těchto organizacích jsou o nahrávání hovorů informování všichni pracovníci a nemělo by to být novinkou ani pro volající.

Nahrávání hovorů je běžné u tísňových volání, na "zelených linkách" i na řadě informačních linek. Nahrávají a archivují se také hovory s bankovními ústavy, pokud se týkají telebankingu nebo obchodování po telefonu. Zde je vlastně nahrávka mnohdy jediným důkazem, že klient opravdu chtěl své peníze převést do Archangelska, nebo výslovně požadoval nákup akcií krachující akciové společnosti z Toga. Všichni klienti jsou o tom informováni a pokud chtějí tyto služby využívat, souhlasí s nahráváním hovorů.

Aby u nahrávání hovorů bylo vše právně v pořádku, je důležité, aby o zaznamenávání hovoru byly informování všichni účastnící komunikace. Pokud tedy některé společnosti nahrávají hovory např. na svojí infolinku, měly by, podle našich informací, informovat nejen své zaměstnance, ale také volající. Hovor by pak měl začínat nějak takhle:

"Dobrý den, informační linka XYZ. Tento hovor bude zaznamenán pro účely našeho marketingového průzkumu. Máte nějaký problém?"

Obáváme se však, že mnohdy je volajícím tento fakt "taktně" zamlčen. V této souvislosti uvítáme informace o tom, kde se hovory nahrávají a volající na to nejsou upozorněni.

Je samozřejmě možné, ba dokonce pravděpodobné, že firem jež nahrávají hovory svých zaměstnanců je daleko více. Stejně tak je možné, že vedení těchto firem "opomíná" své zaměstnance o nahrávání informovat. Tento postup je o to záludnější, že zjištění takového nahrávání je velmi komplikované a laickými prostředky, navíc bez přístupu k PABX, je prakticky nezjistitelné. Považuji to samozřejmě za zcela neomluvitelnou zvůli zaměstnavatele. Proto přidám jeden typ na odhalení. Nahrávací zařízení nejde zpravdila rovnou připojit k telefonu. V případě podezření proto hledejte tzv. linkový oddělovač, který je potřeba paralelně připojit k telefonu, aby mohlo nahrávání bezproblémů fungovat.

Ovšem tyto příznaky odposlechu byste odhalili jen tehdy, kdyby byl instalován nepříliš profesionálně. Například ve firmě MH System nás ujistili, že není problém zařízení instalovat tak, abychom nic nezjistili.

Příklad telefonu u nějž si záznam aktivuje sám uživatel v závislosti na typu hovoru. Nebo si to aspoň myslí.

Se získanými nahrávkami lze libovolně pracovat. Moderní technologie již dávno nenutí majitele záznamů, aby postupně poslouchal celý získaný materiál. Mohou zadat vyhledávání třeba podle klíčového slova nebo jiných filtrů, což dovoluje efektivně a v reálném čase sledovat zaznamenanou komunikaci. V případě oficiálních nahrávek třeba bankovních ústavů se tímto způsobem samozřejmě zjednodušuje případné dohledávání důkazů.

Využití moderních PABX ve spojení s počítačem jako prostředkem pro záznam, lze získat ještě další záznamy. Systémové telefony, které přísluší k moderním ústřednám jsou totiž schopny na dálkový povel začít monitorovat místnost, v níž jsou umístěny. To může jejímu majiteli poskytnout přehled o případném neoprávněném vniknutí, ale dovolujeme mu to také aktivně odposlouchávat hovory, do kterých mu nic není. Šance na zjištění takové iniciativy vedoucího pracovníka je opět minimální. Nejsnadněji se k tomu přizná on sám, když neopatrně použije tímto způsobem získanou informaci. Bohužel ani poté si na něm zaměstnanec zpravidla nic nevezme.

Při sběru materiálů pro tento seriál jsem narazil na několik podezření na příliš všímavé zaměstnavatele. Bohužel bez důkazů. Nemáte náhodou nějaký takový po ruce?