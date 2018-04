Počítače do dlaně - prostředky osobní mobilní komunikace

Ještě k HP OmniGo 100. To, že OmniGo umí českou diakritiku, ví asi každý pro koho je to důležité - tedy každý kdo vlastní OmniGo. Ale to, že jako vedlejší efekt zavedení českého fontu, lze psát hezky česky = s diakritikou i perem pomocí Graffiti ví asi málokdo. Já na to přišel náhodou při jedné nudné přednášce. :-) Pro ty, které to zajímá zde naleznete mapku jak se jednotlivá písmena píšou.