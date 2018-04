Počítač nabije mobil

Jeden jediný nabíjecí kabel může obstarat živení baterie vašeho mobilního telefonu kdekoliv. Nemusíte se spoléhat na auto ani cestovní nabíječku. Dokonce nepotřebujete ani elektrickou zásuvku. Stačí vám mít u sebe notebook s USB portem (Universal Serial Bus).

Výhodou USB nabíječky je také naprosto bezpečný provoz. USB port dodává pouze 5 V, což je pro nabíjení dostatečné, avšak nemůže dojít k přetěžování baterie vyšším napětím. Zvláště v případě, že cestujete mezi Evropou a Amerikou, bude se vám hodit nabíječka, která se na obou stranách oceánu zapojuje do stejného konektoru. Protože zatímco elektrické zásuvky jsou rozdílné, USB port je pouze jeden, všude stejný. Proto i v případě, že nevlastníte přenosný počítač, může se vám USB nabíječka hodit. Zvlášť pokud se stále pohybujete v místech, kde snadno narazíte na počítač.

Nabíječku tvoří malá kulatá krabička s diodou indikující probíhající nabíjení. Z této hlavní části vedou dva kabely, kratší s USB konektorem, delší pro připojením k mobilnímu telefonu. Velikost odpovídá cestovní nabíječce a v kufru vedle notebooku nezabere mnoho místa.

USB nabíječku vyrábí firma Telewell Electric, a to v několika variantách, pro mobilní telefony různých značek. V současnosti již existují modely pro telefony Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens, Sagem a Panasonic, ale brzy by měly přibýt i další typy. Cena by neměla překročit jeden tisíc korun.