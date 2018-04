Pochopitelná komunikace

Výstava se spoustou exponátů, které se hned tak nevidí, je otevřena v Národním technickém muzeu. Protože ne každý se do muzea dostane, přinášíme obrazové i textové zpravodajství. Výstava se jmenuje "Komunikace" a mimo jiné ukazuje, jak se plánuje síť GSM.

Přestože je výstava Komunikace orientována především na děti, lze její návštěvu doporučit také většine dospělých. Velmi pravděpodobně na ní většina návštěvníků najde, alespoň jeden exponát, který rozšíří jeho vědomostní obzory.

Začněme od začátku. Již po cestě do druhého patra, kde se výstava nachází, jsou vitríny se starými telekomunikačními přístroji, na něž je radost pohlédnout.

V prvním sále získá návštěvník základní informace o šíření zvuku, ale také o tom, jak jsou mezi sebou provázány jednotlivé evropské jazyky. Dokazuje to velká tabule s příslovími. Mimochodem, je zajímavé porovnat, jak se jedno přísloví jen nepatrně liší v jednotlivých jazycích.

Již zde jsou exponáty interaktivní a přitáhnou tak, alespoň na chvíli pozornost i hodně neposedných žáčků. Mezi nimi určitě vede ukázka ukázka principu vysílání a přijímání signálu parabolickými anténami, které je podobné povídání přes dva kelímky spojené nití, ovšem niť tentokrát chybí.

Druhý sál názorně předvádí a popisuje důvody poklesu kvality u kopií vyrobených analogově a zároveň vysvětluje, proč tomu tak není u digitálních kopií. Troufám si tvrdit, že tohle je právě jedna z věcí, kterou mnoho z nás neví. Ze stejné kategorie exponátů praktická ukázka toho, jak počítače čtou jednotlivá písmena a znaky. Ruku na srdce, kolik procent lidí to neví?

Kdo nepodlehne počínajícím komplexům ze své nevědomosti a bude výstavou procházet dál, seznámí se postupně s činností scaneru, principem TV obrazovky, bude si také moci udělat obrázek o tom, jaká je spojitost mezi výškou oběžné dráhy satelitu a velikostí pokrytí jeho signálem. Nevyhne se mu ani srovnání kvality digitálního a analogového obrazu, vlivu šířky pásma na kvalitu obrazu, dostane se mu praktické ukázky typů kabelů, což mu umožní poznat optické vlákno. Zde nechybí ani informace o tom, že kapacita optického kabelu je 38000x větší než běžného párového telefonního kabelu. Návštěvník se také dozví, proč je digitální přenos zvuku kvalitnější.

Z hlediska Mobil serveru je zcela zásadní rozměrný model krajiny, na němž si každý může ověřit šíření signálu GSM. Světlo postupně rozsvěcených žárovek simuluje signál jednotlivých BTS (Basic Transceiver Station - základnová stanice) a každý se přitom může přesvědčit, že dosáhnout opravdu kvalitního pokrytí není žádná hračka. Naši operátoři GSM by sem měli povinně posílat své pochybující zákazníky.

Třetí sál je věnován praktickému využití moderních technologií. Najdete zde praktickou ukázku placení parkovacího automatu mobilním telefonem (Paegas) a můžete se také seznámit se šifrováním. Nabízená hra na toto téma je svou jednoduchostí vhodná jen pro malé návštěvníky, ale ostatní informace ocení spíš ti velcí. V souvislosti se šifrováním se nabízí testovací otázka. Víte co znamenají zkratky RSA, DEA, SSL, 3DES ?

Praktická zkouška ovládání kurzoru hlavou poskytne aspoň vzdálenou představu o tom, co vše se musí naučit někteří handicapovaní občané. Pokud by někdo měl i po zkoušce pocit, že je to jednoduché, dovolím si mu připomenout, že nejmenší bod pro umístění kurzoru, má rozměry cca 2,5 x 5 cm, což je velikost např. ve Windows nevídaná. Pokud přijdete na výstavu ve dvojici, můžete si vyzkoušet opravu na dálku, s pomocí kamery, což také není tak jednoduché, jak to vypadá.

Valná většina exponátů je interaktivní a ani dospělý návštěvník neodolá, aby si je nevyzkoušel. Pokud jsme vás naladili návštěvě, vězte, že expozice Komunikace je otevřena kromě pondělí od 09.00 do 17.00 a ukončena bude 19.3.2000.

Všechny zájemce o historii komunikací snad potěšíme oznámením, že připravujeme volný, především obrazový, seriál právě na toto téma.