Počet uživatelů EV-DO celosvětově rychle roste

Podle kvartální zprávy společnosti Airvana, jednoho z dodavatelů technologie CDMA 1xEV-DO, se počet uživatelů této technologie zvýšil v období od června do září z 8,2 na 10 milionů. To představuje nárůst úctyhodných 22 %. Největšími poskytovateli 1xEV-DO jsou operátoři SK Telecom, KT Freetel a KDDI. Svou troškou do mlýna přispívá také Eurotel, který provozuje tuto datovou technologii na frekveci 450 MHz.

Podle serveru www.3Gtoday.com je v prodeji více než 66 různých EV-DO zařízení. Společnost Qualcomm navíc uvedla na trh čip MSM6800, který podporuje CDMA 1xEV-DO rev A i GSM.

Zdroj: Airvana