Počet mobilů stále roste. Už letos ho budou mít dvě třetiny planety

Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Růst je vysoký hlavně v rozvojových zemích, jako jsou Afrika a Čína, které k navyšování počtu mobilních telefonů přispívají dlouhodobě.

Unie tak očekává nárůst mobilů o půl miliardy od letošního srpna, kdy jejich počet odhadovala na 4,1 miliardy. Od roku 2002 se počet uživatelů mobilních sítí zvýšil téměř o tři miliardy.

Na celkovém počtu uživatelů mobilních telefonů se zároveň podepisuje trend, kdy si nový přístroj pořizují stále mladší generace. Podobný vývoj lze pozorovat i na opačné straně věkového spektra. Roste i počet výrobců, kteří se specializují na výrobu telefonů pro malé děti a seniory.

Naopak počet pevných linek neustále klesá. Na konci roku by pevnou linku mělo mít asi 1,1 miliardy lidí, tedy méně než jeden z pěti obyvatel. Co do počtu překonaly mobily pevné linky již na přelomu století.

Nejnovější studie ukázala, že lidé také stále více využívají mobilní telefon a další přenosné přístroje pro vysokorychlostní připojení na internet. Do konce roku by měl počet lidí s širokopásmovým mobilním internetem činit 600 milionů, o sto milionů víc než v případě lidí s širokopásmovým internetem přes pevnou linku.

I v tomto parametru mají velký potenciál právě rozvíjející se země, kde pevné telekomunikační spojení vysoce zaostává za mobilním, přestože internet přes pevnou linku je většinou rychlejší a poskytuje širší nabídku služeb. V Africe je jeden uživatel pevného internetu na tisíc obyvatel, zatímco v Evropě tento poměr činí 200 uživatelů na tisíc obyvatel.