Češi mají téměř milion iPhonů. Nejčastěji letitý model 5s

Vyplývá to z informací operátorů a prodejců. První generace iPhonu se v USA začala prodávat před deseti lety, 29. června 2007. Do Česka se iPhone oficiálně dostal zhruba o rok později s verzí 3G, první model distribuovali pouze neoficiální dovozci.

Podíl iPhonů na prodeji nových telefonů vytrvale roste, nyní se podílejí zhruba osmi až 11 procenty. Dominantní na trhu chytrých telefonů jsou stále telefony s operačním systémem Android, nejvíce od Samsungu a Huaweie.

Více než polovina uživatelů iPhonů je ve věku do 30 let. Průměrný majitel iPhonu odešle měsíčně podle údajů operátora O2 průměrně 161 SMS a provolá 270 minut. U typického uživatele Androidu je to 135 SMS a 254 minut za měsíc. Zásadní rozdíl je ve spotřebě dat. Zatímco zákazník s iPhonem přenese měsíčně v průměru 1,1 GB dat, ten s Androidem 470 MB, tedy méně než polovinu.

iPhony obecně, až na výjimku v podobě modelu SE, vždy patřily mezi nejdražší chytré telefony na trhu. Cena iPhonu 7 začíná na 21 190 Kč, ale ve verzi Plus může přesáhnout 30 000 korun. Cenu si drží i starší generace nebo použité přístroje. Nejrozšířenější model 5S se v bazarech stále prodává kolem 4 500 až 5 000 korun, což je cena, za kterou lze koupit nový velmi dobře vybavený chytrý telefon s Androidem.

