Počasí se nám, zdá se, začíná umoudřovat. To mě připomíná, že jsem se v sobotu zúčastnil víkendové akce, konané v lesích severně od Prahy. Bylo docela teplo, leč pod mrakem. Okolo desáté hodiny dopoledne se spustil déšť, místy vydatný, každopádně vytrvalý. Všichni přítomní se postupně zařadili mezi ty, kteří jsou promočeni na kost (indiánské jméno by bylo Ten-který(á)-je-na-kost). Přestože jsem původně z deště neměl vůbec žádnou radost, postupně mi relativní nepohoda přestala vadit a nakonec musím uznat, že jsem už dlouho takhle pěkně nepromokl. Proč to píšu? Jen mě tak napadlo, že zdaleka ne vše, co vypadá zpočátku špatně, musí také špatně skončit.