Po vstupu do EU se zdraží telefonování

Nejpozději v okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie se zdraží ceny za telekomunikační služby pro koncové zákazníky – neplátce DPH. Evropská unie totiž od svých členů vyžaduje sjednocení sazeb DPH – každý stát může mít je jednu sazbu DPH. To znamená, že jednu ze dvou sazeb DPH, které v České republice v tuto chvíli platí (5 a 22 %), bude muset český parlament zrušit. Zatím ještě není jasné, jaká bude výše DPH při vstupu České republiky do Evropské unie. S jistotou lze ale prohlásit, že se bude blížit současným 22 %, rozhodně to nebude 5 %, kterými se zdaňují telekomunikační služby. Průměrná výše DPH se v zemích Evropské unie pohybuje mezi 15 – 18 %.

Zdražení se bude týkat pouze neplátců DPH – tedy všech fyzických osob (domácností, malých podnikatelů a firem). Větší firmy a instituce, které jsou plátci DPH, se změnou sazeb DPH příliš zabývat nemusí. Zvýšenou DPH sice musí zaplatit, jenže o tuto zaplacenou částku si poté sníží svoje platby DPH finančním úřadům – nebude je to tedy stát vůbec nic.

Daňovou politikou se zabývá i vládní dokument Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje. Cílem nadcházející úpravy daňového systému České republiky je podle tohoto dokumentu “stanovení takového celkového daňového zatížení, které odpovídá předpokládaným rozpočtovým výdajům”. Nedá se proto předpokládat žádné razantní snižování DPH. Nižší sazbou – 5 % – jsou v současnosti zatíženy bohaté obory energetiky a telekomunikací. Právě zvýšení celkových plateb DPH od těchto firem výrazně posílí příjmy do státního rozpočtu a to je pro vládu (ne už pro koncové spotřebitele) příznivá zpráva.

České ministerstvo financí v současnosti netuší, jaká sazba DPH bude platit po vstupu České republiky do Evropské unie. Známý není ani termín, kdy dojde ke sjednocení sazeb DPH. “Ministerstvo financí se ke konkrétní výši jednotné sazby DPH ani termínu sjednocení sazeb DPH v tuto chvíli nemůže vyjádřit - vše je zatím ve stadiu úvah, a to jak výše jednotné sazby, tak případný termín, od kdy tato změna bude platná. Rozhodně se nejedná o nejbližší časové období,” řekla nám k tomu Martina Ježková z ministerstva financí. Pokud by zůstala zachována současná vyšší sazba 22 %, znamenalo by to např. zdražení nejnižšího měsíčního poplatku za telefonní stanici Českého Telecomu o 28 Kč, ze 175 na 203 Kč. Všechny poplatky, ať už minutové nebo měsíční či aktivační, by se zdražily přibližně o 14 % – takový podíl na výsledné ceně má v současnosti 17% rozdíl mezi sazbami DPH. Pokud za měsíc spotřebujete jeden dobíjecí kupón za 500 Kč, zaplatíte za stejné hovory po zvýšení DPH 570 Kč – to je o 840 Kč ročně více.

K předpokládanému zdražení cen pro koncové zákazníky se vyjádřil i Vladan Crha, tiskový mluvčí Českého Telecomu: “Nyní těžko můžeme odhadnout, zda a nakolik změna sazby DPH ovlivní výsledné koncové ceny Českého Telecomu. Předpokládané zvýšení daní nejméně o rozdíl mezi sazbami DPH (v současnosti by to znamenalo 14% zdražení – pozn. red.) logicky bude vytvářet jistý tlak na odpovídající růst cen. Je však otázkou, nakolik si to budou moci operátoři na plně liberalizovaném trhu skutečně dovolit. Vstup České republiky do Evropské unie je zatím příliš vzdálený na to, aby se dala už nyní posoudit budoucí situace na trhu.” Podle Igora Přerovského, tiskového mluvčího Českého Mobilu, bude znamenat zvýšení DPH zdražení služeb pro koncové zákazníky: “Sjednocení sazby DPH neovlivní koncové ceny bez DPH účtované společností Český Mobil. Promítne se však do vyúčtování účastníků služeb.”

Podle ministerstva financí však zvýšení sazby DPH nebude mít vliv na zájem o telekomunikační služby: “Nepředpokládáme, že zvýšení sazby DPH bude mít výrazný vliv na ceny pro koncové zákazníky. Ke zdražení kvůli zvýšení DPH sice pravděpodobně dojde, ale předpokládáme, že samotné ceny budou výrazně ovlivněny ztrátou monopolu, resp. vznikem konkurence,” řekla k tomu Martina Ježková. Podobně optimistický je i Vladan Crha: “Český Telecom se nedomnívá, že by vznikla přímá souvislost mezi zvýšením DPH a využíváním našich služeb – zájem o naše služby tato událost zřejmě příliš neovlivní.” Poklesu zájmu zákazníků se neobává ani Oskar: “Jedná se o zdanění, které nejsme schopni ovlivnit a budeme nuceni jej vzít na vědomí. S ohledem na to, že Oskar má cenově nejvýhodnější poměr nabízených služeb na trhu, nedomníváme se, že se to negativně promítne do celkového objemu využívání našich služeb,” dodal Igor Přerovský.

Zvýšení DPH a následné zdražení telefonních (pevných i mobilních) služeb se zřejmě opravdu neprojeví v menším počtu telefonátů. Zdražení by se už vůbec nemělo projevit na tempu růstu počtu zákazníků, a to jak u pevných sítí, tak u sítí GSM. Každé zdražení je však nepříjemné. Samotné ceny za telefonování (bez DPH) by však rozhodně neměly růst – pravděpodobnější je spíše jejich pokles. A pokud poroste i průměrná mzda v České republice, nemusel by dopad zvýšení DPH za telekomunikační služby na občany dolehnout příliš silně. Každý si však po zdražení jistě rozmyslí, jestli zaplatí více, nebo bude volat méně.