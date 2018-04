Po víkendu plánujeme zveřejnit materiál, jehož přečtení vám asi bohužel pokazí náladu. Protože nám ji ona věc kazí již nyní, zaháníme ji jak se dá. Kolegové vyrážejí často na různá jednání, finanční ředitel odcestoval do Finska a já poslouchám soundtrack z filmu Statečné srdce. Takže máte tři dny na to, abyste načerpali co nejlepší náladu a co nejvíc si odpočinuli. Tentokrát nabíráte síly nejen do práce, ale i na Mobil server!Na druhou stranu, dělejte příjemné věci nejen před četbou našeho serveru. Přeji vám hezké svátky.