Po upgrade MDA neoficiálním systémem získáte výhody

Special Edition ROM 1.1 je založená na softwaru distribuovaném britským operátorem O2 ve verzi 3.17.03. Kromě toho však nabízí výběr produktů typu freeware, které zvyšují užitnou hodnotu přístroje, usnadňují práci a v neposlední řadě svým umístěním v systémové oblasti šetří dostupnou paměť.

Systémové změny

První změnou je možnost přepínání mezi GSM pásmy: 900,1900 a 900/1800. Práci v pásmu 1900 podporují jen některé série přístrojů a vyzkoušení této schopnosti je v našich podmínkách obtížné. Přesto jde o zajímavou možnost pro uživatele, kteří cestují do Spojených států. Nová ROM je ochuzena o interaktivní úvod do systému, což by nemělo vadit. Autoři tvrdí, že pokud jej potřebujete, neměli byste si jejich ROM ani instalovat.

Další změnou je automatické přizpůsobení systému evropskému prostředí, to spočívá v nastavení formátu datumu na dd-mm-yy, časového pásma na CET a použití 24 hodinového dne místo indikátorů AM a PM pro dopolední a odpolední čas. Změny doznalo i chování vypnutého přístroje – reaguje pouze tlačítko pro zapnutí. Změny nastavení jsou samozřejmě vratné. Automatickou nabídku odblokování přístroje jsem už zmínil v původním článku. Rozšířená nabídka operátorů v aplikaci automatické konfigurace se nás netýká. Pro nastavení datových spojení musíte buď zadat údaje ručně nebo příjemněji využít automatického konfigurátoru, který svým zákazníkům nabízí T-Mobile.

Přítomnost nové ROM dokládá i základní nastavení obrazovky „today“ používající tapetu XDA-Developers. Toto téma lze samozřejmě změnit. Pokud pro práci vyžadujete češtinu, můžete zkusit instalaci počeštění od operátora, ale pro běžnou práci to většinou není nutné.

SIM Toolkit

Absence této funkce v původním zařízení byla asi nejsilnější výtkou, která se na stranu zařízení typu xDA ozývala od jejich uvedení na náš trh. Vývoj aplikace, která SIM Toolkit zpřístupní, trval poměrně dlouho, ale XDA-Developers ho ve své verzi ROM nabízejí. Funkce, které zpřístupňuje, závisí na nabídce operátora. Aplikace sama o sobě nemá problémy s žádnou funkcí nabízenou T-Mobilem. Přesto jsme byli upozorněni na několik problémů. Asi nejzávažnější jsou chyby při práci s bankovními aplikacemi. SMS potvrzující provedené akce lze totiž obdržet pouze, pokud je aplikace SIM Toolkit otevřená. Určité problémy mohou vyvstat také s češtinou. V běžné práci ale žádná významná rizika nehrozí.

Freeware k nezaplacení

Možná se vám bude zdát, že nová ROM obsahuje grafickou chybu, která kazí vzhled horní lišty. Nejedná se o chybu, bílý čtvereček poskytuje přístup k aplikaci Switch, jednoduchému task manažeru, který umožňuje přepínání mezi programy a také ukončení spuštěných procesů.

Změnila se i funkce tlačítka „Kontakty“, pokud jej pouze krátce stisknete, změnu nezaznamenáte. Při podržení tlačítka se ale aktivuje program jogButton, který cyklicky nabízí různé aplikace. Vybranou aplikaci pak spustíte přerušením stisku tlačítka.

Ve složce „Programs“ najdete aplikací mnohem víc, protože jsou umístěny v ROM, nelze je odstranit, ale v paměti zbývá dost místa pro instalaci vašich oblíbených. Těžko ale věřit, že by vás alespoň několik programů nezaujalo.

Total Commander je na platformě PocketPC asi to nejlepší pro práci se soubory. Kromě TC jsou v ROM pro práci se soubory obsaženy ještě aplikace dTree, File Commander a klasický Explorer. Program dTree pracuje se stromovou strukturou adresářů, zatímco File Commander vzhledem i funkcemi připomíná tradiční Norton Commander a navíc umožňuje i připojení k FTP serveru.

Změny se dotkly i Internet Exploreru, i když ten nebyl v základním nastavení nahrazen freewarovou aplikací jako File Exprorer. Uživatel má ale nyní možnost použít ftxBrowser, který umí pracovat s více okny zároveň.

Asi nejlepší změnou oproti standardní výbavě xDA je kalkulátor. Namísto dětských funkcí a vzhledu standardní kalkulačky nabízí XDA-Developers Special Edition Rom Eval vědeckou programovatelnou kalkulačku s množstvím funkcí, které uspokojí i postgraduální studenty na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Pokud dáváte přednost původní kalkulačce, je k dispozici v adresáři Windows jako calc.exe.

Pro technicky zaměřené uživatele ROM obsahuje prohlížeč registrů, task manager a device manager podobný svým protějškům ve stolní verzi Windows. Aplikace dbView pak umožňuje prohlížet a upravovat obsah systémových databází.

XDA-Developers nabízejí ve své romce také hned tři aplikace od cetoolbox.com. První je Screen capture, která umožňuje uložení otisku aktuální obrazovky přímo na přístroji bez nutnosti používat aplikaci Remote display z balíku Microsoft PowerToys. System Snapshot pak uloží do jednoho souboru výpis registrů, souborů a databází. Nejzajímavější z trojice programů od cetoolbox.com je ale CabInst – aplikace pro práci s instalačními soubory. S ní má uživatel kontrolu nad adresářem, do kterého se má aplikace zapsat a také zda má instalační soubor zůstat zachován či nikoliv.