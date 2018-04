Po tučných letech přichází u Sony Ericssonu dieta. Slaví v Nokii, Samsungu i LG

Už několik čtvrtletí za sebou vypadaly informace o finančních výsledcích výrobců mobilních telefonů poněkud monotónně; Nokia si držela suverénně pozici jedničky, rychle se ale na ní dotahoval Sony Ericsson. Zdá se však, že letošní léto švédsko-japonskému výrobci ani trochu nesvědčilo, za poslední dvě čtvrtletí se jeho růst zpomalil, když meziročně spadl na méně než polovinu - 31 % z původních 64 %. Podle odhadů Strategy Analytics by mohl být už Sony Ericsson za vrcholem svého růstu.

Pokud jde o rychlost růstu, vystřídal ho na první pozici Samsung a (trochu překvapivě) se před Sony Ericsson protáhlo také LG, které zaznamenalo 33% nárůst v prodejích. Další čtvrtletí potvrdilo i nástup Apple, který zečtyřnásobil své prodeje a ve třetím čtvrtletí prodal 1,1 milionu iPhonů, což mu zajistilo 0,4 % tržního podílu na světovém trhu. Přitom se oficiálně stále prodává jen v USA u jednoho operátora. Je otázkou, jak se projeví uvedení iPhonu na předvánoční trh v západní Evropě. Strategy Analytics předpokládají, že pokud bude úspěch iPhonu v Evropě srovnatelný s USA, mohl by se už během následujících dvou let stát Apple světovou šestkou.





Kolik kdo prodal:

Prodeje

(v mil.) Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Nokia 75,1 78,4 88,5 105,5 347,5 91,1 100,8 111,7 Motorola 46,1 51,9 53,7 65,7 217,4 45,4 35,5 37,2 Samsung 29,0 26,3 30,7 32,0 118,0 34,8 37,4 42,6 Sony Ericsson 13,3 15,7 19,8 26,0 74,8 21,8 24,9 25,9 LG 15,6 15,3 16,5 17,0 64,4 15,8 19,1 21,9 Ostatní 46,9 47,4 49 53,4 196,7 43,1 40,1 45,7 Celkem 226,0 235,0 258,2 299,6 1018,8 252,0 257,8 285,0



Tržní podíl jednotlivých výrobců:

Tržní podíl

(v proc.) 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Nokia 32,4 33,2 33,4 34,3 35,2 34,1 36,2 39,1 39,2 Samsung 12,6 12,8 11,2 11,9 10,7 11,6 13,8 14,5 14,9 Motorola 17,9 20,4 22,1 20,8 21,9 21,3 18,0 13,8 13,1 Sony Ericsson 6,3 5,9 6,7 7,7 8,7 7,3 8,7 9,7 9,1 LG 6,7 6,9 6,5 6,4 5,7 6,3 6,3 7,4 7,7 Ostatní 24,2 20,7 20,2 19,0 17,8 19,3 17,1 15,6 16,0 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pozici jedničky na světovém trhu si nadále s přehledem udržuje Nokia, i když rostla téměř nejpomaleji z velké pětky. Stále si drží více než dvojnásobný tržní podíl (39,2 %) než druhý Samsung (14,9 %).

Do stále hlubších problémů se ale propadá Motorola, která v právě skončeném čtvrtletí prodala pouze 37,2 milionů telefonů. Je to sice o něco více než v minulém čtvrtletí, přesto ale Samsung opět zvýšil svůj náskok, a na třetí místo Motoroly si už dělají zálusk Sony Ericsson a LG. Reputaci Motoroly zachraňuje RAZR2, kterého se prodalo zhruba milion kusů.



Celkově se ve třetím čtvrtletí prodalo 285 milionů telefonů, což znamená nárůst o 12 % ve srovnání s minulým rokem. Více než jedna třetina prodejů připadá na Nokii, která prodala 111,7 milionu kusů, tedy více než Samsung, Motorola a Sony Ericsson dohromady. Strategy Analytics odhadují, že v příštím čtvrtletí se prodá ještě o zhruba 50 milionů telefonů více, a roční prodeje telefonů se zvýší o 12 %. Přesto se potvrzuje trend zpomalování růstu trhu – už čtvrté čtvrtletí po sobě rostou prodeje o méně než 20 %.

Nokia

Udržet si pozici světové jedničky pomáhá Nokii hlavně divize Multimédia, kam patří telefony z řady N Series. Čisté tržby této divize se meziročně zvýšily o 23 % a dosáhly 2,580 miliardy EUR (70,2 miliardy korun). Ještě strmější nárůst zaznamenala divize Enterprise Solutions, do níž spadají telefony E Series a také bezpečnostní řešení a servery. Tato divize více než zdvojnásobila své prodeje a dosáhla 526 milionů EUR (14,3 miliardy Kč).

Dobré výsledky Nokie podtrhuje nárůst provozního zisku, který se meziročně zvýšil o 69 %, přičemž se na tom nejvíce podílela divize Mobilních telefonů s meziročním nárůstem 78 %. To znamená, že i v této divizi začala Nokia prodávat dražší telefony, na kterých je vyšší zisk. Provozního zisku dosáhla i loni ztrátová divize Enterprise Solutions, která dosáhla obstojných 88 milionů EUR. Nokia prodala ve 3Q 111,7 milionů telefonů, což znamená čtvrtletní růst o 11 % (tedy pomaleji než trh) a meziročně o 26 %. Přesto se Nokii podařilo o jeden procentní bod zvýšit svůj tržní podíl.

Nokia

(v mil. EUR) Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q3 2006 Změna (%) Prodeje 9 856 12 587 12 898 10 100 28 Mobilní telefony 5 583 5 931 6 131 5 949 3 Multimédia 2 252 2 680 2 580 2 092 23 Enterprise Solutions 526 257 105 Operační zisk 1 272 2 359 1 862 1 100 69 Mobilní telefony 936 1 252 1 388 779 78 Multimédia 424 561 575 366 57 Enterprise Solutions 88 -65 Operační marže (%) 12,9 18,7 14,4 10,9 Mobilní telefony 16,8 21,1 22,6 13,1 Multimédia 18,8 20,9 22,3 17,5 Enterprise Solutions 16,7 -25,3



Samsung

V korejském Soulu zřejmě panuje spokojenost. Po zpomalení růstu Sony Ericssonu se Samsung dostal na pozici nejrychleji rostoucího výrobce z velké pětky. Navíc si upevnil své druhé místo, když o něco zvýšil svůj náskok před Motorolou. Provozní zisk telekomunikační divize dosáhl 590 miliard wonů (13,3 miliard Kč) a čtvrtletní tržby dosáhly rekordních 5,08 trilionu wonů (106 miliard korun). Oproti předchozímu čtvrtletí narostl konsolidovaný provozní zisk o 87 %.

Velkou radost dělá určitě šéfům Samsungu fakt, že na prodejích se významně podílí zejména prémiová (a tudíž s vyšší marží prodávaná) řada Ultra Edition. Navíc se Samsungu velmi dobře daří uchytit i na rozvíjecích se trzích, kde prodal celkem 42,6 milionů telefonů. Celkem prodal Samsung za první tři čtvrtletí letošního roku 115 milionů telefonů, tedy o milion více než za stejné období loni. Skvělou zprávou – zejména pro akcionáře – je pak zvýšení průměrné ceny telefonu ze 148 USD na 151 USD, a také 12% nárůst provozní marže.

V následujícím období se chce Samsung soustředit zejména na posílení své pozice na 3G trhu, který roste nejrychleji. V následujícím období se tedy dočkáme přístrojů s podporou WCDMA (3G), a také HSDPA, stejně jako luxusních cobrandovaných telefonů jako Armani, Bang&Olufsen, prvního 5 Mpx fotomobilu a několika přístrojů s dotykovým displejem. To by mu mělo pomoci dosáhnout plánovaných 157 milionu prodaných telefonů za letošní rok.

Samsung

(v bil. KRW) Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Meziroční

změna % Čtvrtletní

změna % Tržby Telekomunikace 4,60 4,50 5,08 8 13 Mobilní telefony 4,28 4,23 4,80 8 13 Operační zisk Telekomunikace 0,60 0,35 0,59 13 67



Motorola

Jedinou dobrou zprávou pro Motorolu v tomto čtvrtletí, a vlastně letos vůbec, je poměrně slušný zájem o model RAZR2. I díky němu jsou tržby Motoroly o něco vyšší než v minulém čtvrtletí. Přesto zaznamenala mobilní divize Motoroly meziroční propad prodejů o 36 %, na pouhých 4,5 miliardy dolarů (86,2 miliardy Kč). To přineslo provozní ztrátu ve výši 138 milionu USD (2,6 miliardy Kč). Přitom v loňském 3Q dosáhla mobilní divize Motoroly provozního zisku ve výši 843 miliony USD.

Motorola už v minulém čtvrtletí spadla na třetí místo mezi výrobci mobilních telefonů a v současné době drží zhruba 13% tržní podíl. Jako jediná z velké pětky přitom zaznamenala propad, nikoli růst. Celkem prodala Motorola 37,2 milionů telefonů, přičemž zhruba 900 tisíc připadá na RAZR 2 uvedený v průběhu čtvrtletí. Hodně si vedení Motoroly slibuje i od modelu hudebních modelů U9, Z6m a Z6tv. Do konce roku by chtěla Motorola představit také první model s WiMAXem.

Motorola

(v mil. USD) Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q3 2006 Meziroční

změna (%) Prodeje Mobilní zařízení 5,412 4,273 4,496 7,034 -36 Provozní zisk Mobilní zařízení -260 -332 -248 843



Sony Ericsson

V tomto čtvrtletí se zřejmě u Sony Ericssonu žádné velké oslavy konat nebudou. Na rozdíl od Motoroly ovšem asi není důvod k panice. Sony Ericsson sice ztratil pozici nejrychleji rostoucího výrobce, ale 31% růst prodejů ve srovnání se 3Q loňského roku je pořád velmi slušný výsledek. Celkem prodal Sony Ericsson asi 26 milionů telefonů a tržby dosáhly 3,108 milionu EUR (84,5 miliardy Kč). To znamená nárůst o 7 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Až sem to pro Sony Ericsson vypadá velmi slušně, horší zprávou ale je, že příjmy před zdaněním dosáhly pouze 384 milionů EUR (10 miliard Kč), což znamená 11% pokles. Čisté příjmy pak dosáhly 267 milionů EUR (7,3 miliardy Kč), přičemž průměrná cena telefonu poklesla o dalších 5 EUR na 120 EUR. To znamená, že za růstem stojí především levnější telefony, na kterých má výrobce logicky nižší zisk. Podle odhadů Sony Ericssonu dosáhnou letošní prodeje celkem 1,1 miliardy telefonů, přičemž Sony Ericsson dosáhl ve třetím čtvrtletí tržního podílu 9 %.

Sony Ericsson

(v mil.)

Q3 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Prodané kusy 19,8 21,8 24,9 25,9 Prodeje 2,913 2,925 3,112 3,108 Provozní marže 14,6 % 11,8 % 10,1 % 12,7 % Provozní zisk 427 346 315 393



LG

Skokanem tohoto čtvrtletí je jednoznačně korejské LG. Prodeje stolních telefonů pro českého U:fona za to ovšem zřejmě nemohou (ačkoli prodeje CDMA přístrojů rostly o 35 %) - mohou za to především dodávky do Indie. Také GSM přístrojů se prodalo o 8 % více, a díky tomu meziročně mobilní divize LG rostla o velmi dobrých 33 %. Radost šéfům a akcionářům možná trochu kazí pokles provozní marže na 8,4 %, a také pokles průměrné ceny telefonu, což znamená i snížení ziskovosti.

LG se dařilo zejména na rozvíjejících se trzích Latinské Ameriky, Asie a Středního východu, i díky nim prodalo LG 21,9 milionů telefonů. V Evropě totiž zaznamenalo LG 1% a v Severní Americe dokonce 5% propad.