Po krátké pauze se vracíme k pátečním článkům na lehčí téma. Dnes to odnesl EuroTel a jeho propagace Juice. Doufám, že vás článek pobaví stejně, jako jeho příprava pobavila nás v redakci. Po perném týdnu přeci úsměv nemůže nikomu uškodit. Pokud se nám ten úsměv podařilo vyvolat i na vaší tváři, zkuste to zařídit tak, aby vám tam již zůstal. Aspoň do večera.Hezký víkend.