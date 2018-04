Po iPhonu letěl směrem do vesmíru i Google Nexus S. Podívejte se

Google využil postupné zahájení prodeje telefonu k zajímavému experimentu. Místo toho, aby telefon vypustil do obchodů, připravil ve spolupráci se studenty z University of California pro telefon trochu jiný start. Poslal ho do oblak.

Technici vytvořili sedm nosičů pro sedm telefonů. Kontejner pro každý telefon byl vyroben z polystyrenového chladícího boxu na pivo. Telefon v sestavě doplnily i další senzory a kamery. Součástí byl i samostatný GPS modul, radiový vysílač a anténa. Tyto prvky sloužily k lokalizaci přepravních boxů po dopadu na zem. Google tvrdí, že celá sestava (kromě telefonu) vyšla na méně než 500 dolarů, tedy pod 10 000 korun.

Cílem testu bylo vyzkoušet odolnost samotného telefonu a získat údaje prostřednictvím jeho senzorů. Po celou dobu letu byly aktivní jak GPS moduly a fotoaparáty telefonů, tak gyroskop, akcelerometr a kompas. Spuštěny byly i některé aplikace, například SkyMaps. To je program, který v rozšířené realitě ukazuje, jaké hvězdy by byly na obloze vidět ve směru, kterým mířil fotoaparát telefonu.

Polystyrenové kontejnery s telefony byly připevněny k heliovým meteorologickým balónům. Ty vynesly telefony do výšky přibližně třiceti kilometrů. Technicky vzato se tak telefony pochopitelně nedostaly do vesmíru, dosáhly pouze stratosférických výšek. Balóny v této výšce praskly a telefony se na padácích snesly zpět na zem.

Všech sedm telefonů bylo po dopadu na zem opět nalezeno. Šest prakticky ihned, sedmý o něco později. Telefony přistály až 320 kilometrů od místa vypuštění. Ani jeden z nich neutrpěl žádné poškození a i po návratu z nehostinných podmínek nadále přístroje fungovaly bez problémů.

Google nyní plánuje, že z modelu Nexus S vyrobí základ pro malé satelity. Společnost prý o této možnosti vyjednává s britským výrobcem umělých družic.