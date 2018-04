Po dlouhé době vám můžeme přinést nové informace o množství elektromagnetického záření, které vydávají naše mobilní telefony. Tentokrát jsme získali opravdu solidní množství těchto údajů a tak jsme přesvědčeni, že většina z vás najde to co hledá. Nepřinášíme však současně verdikt o škodlivosti či nezávadnosti mobilů, protože ten zatím není nikdo schopen vynést. Co však přinášíme, je další kritérium, které můžete sledovat před nákupem nového telefonu.