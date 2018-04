Po čem ženy touží aneb mobilní hry pro děvčata

Proč se tedy výrobci mobilních her nezabývají více "ženskými" aplikacemi, představují-li ženy polovinu uživatelů mobilních zařízení? V uplynulých letech byl bezpochyby jistý pokrok učiněn v oblasti PC a herních konzolí. Tituly jako "Dance Mats" nebo "EyeToy" vzbudily mezi hráčkami docela slušnou odezvu.

Ale co mobily? Existuje důvod proč je ignorována skupina poloviny mobilních uživatelů? Právě o to totiž jde. Například většina vlastníků konzolí PS2 jsou muži.

Ženy jsou oproti tomu mnohem entuziastičtějšími vlastníky mobilních telefonů, protože spolu komunikují raději než muži a zároveň si je mohou i přizpůsobovat k obrazu svému. Stvoření herní platformy, která by zohledňovala tyto faktory by nepochybně přitáhlo velký počet hráček. Ale kdo a kde jsou tyto potencionální hráčky?

Hrají ženy hry? A jaké?

Francouzský výrobce her InFusio nedávno zveřejnil informace, podle kterých ženy tvoří v současné době cca 22% registrovaných, přičemž v roce 2002 to bylo ještě procent 50. Podle Marka Stangera z firmy Eidos, výrobce herních titulů jako například Tomb Rider, Resident Evil nebo Final Fantasy, tvoří ženy pouhých 18% hráčů her v Británii.

Není těžké si domyslet příčiny tohoto stavu. V současnosti jsou mobilní hry postavené na stejných principech jako hry na PC a herních konzolích. Dívky si tento druh her občas zahrají, ale nikdy ne s takovou vášnivostí a zaujetím jako jejich bratři a kamarádi.

Japonská společnost Infoplant dělala průzkum mezi 40000 uživateli I-Mode, a při tom narazila jen na malé rozdíly mezi ochotou hrát hry mezi muži a ženami. Proč?

Protože Japonci jsou mnohem dál s tvorbou her, které odpovídají představám žen. Zajímavé může být také zjištění, že pouhá desetina žen používá předinstalovanou tapetu na svých mobilech, oproti třetinovému podílu mužů.

Ta pravá hra pro ženy?

Belgický MiniFizz se rozhodl využít této díry na trhu a vytvořil sérii Java her postavených na vyprávění nosného příběhu, objevování a spolupráci. Dívky si stáhnou hru a následně řídí osudy některé z "cool&trendy" slečen.

Podle Sabine Allaeys, zakladatelky MiniFizz: "Holky a mobily patří přirozeně k sobě". Podle ní mají ženy ke svým mobilům zvláštní vztah. Berou si je všude s sebou, neustále je používají.

Přitom slyší stále o mobilních hrách - ale žádné nejsou pro ně. Podle Allaeys "Muži mají rádi opakující se formy, které vybrušují k dokonalosti. Naproti tomu dívky milují komunikaci a silný příběh". Navíc chce do hry zahrnout i evropský zájem o kulturu, umění a módu.

Přestože Minifizz již vzbudil zájem několika hlavních evropských operátorů, podle Allaeys by bylo málo pouze vytvořit a zpřístupnit jednu hru. Věří, že zaujme-li Minifizz větší množství dívek, projeví se to v přístupu celého herního průmyslu.

Jak je to na počítačích?

Ve světě videoher existují samozřejmě rovněž tituly, které jsou cíleny primárně na ženské publikum. Zejména v Japonsku existuje takovýchto her skutečně nepřeberné množtví. Na náš trh se ale nedostane prakticky žádná z nich. "Naše ženy si tak musí povětšinou vystačit s tituly typu Michelle Kwan´s Figure Skating, které se snaží ženy a dívky nalákat toliko námětem, jelikož kvalita takovýchto her bývá povětšinou přinejlepším podprůměrná," říká k tématu her pro ženy Michael Mlynář z herního serveru Bonusweb.

Vyzkoušet MiniFizz si můžete na těchto odkazech:

MiniFizz Avenue - http://www.mobile31.com/index.php?p=v&id=5&l=en

MiniFizz Mission - http://www.mobile31.com/index.php?p=v&id=6&l=en