Po 20. 11. budou všechny pevné linky v Praze v provozu

(ČIA) - Celkem 9650 pevných telefonních linek je k dnešnímu dni mimo provoz v důsledku srpnových záplav. "Poslední z nefungujících stanic plánujeme zprovoznit nejpozději do 20. listopadu," uvedl výkonný ředitel Českého Telecomu pro řízení sítě Václav Hanousek.

Nejpozději v listopadu by také měli být odškodněni všichni zákazníci, jejichž stanice zasáhly povodně.

Největší počet nefungujících stanic zůstává v Praze - zhruba osm tisíc. Na ústřednu v Těšnově z toho připadá 4500 stanic, dalších 2350 telefonů je mimo provoz v Holešovicích, zhruba 925 v Libni a několik desítek v Dejvicích a Bohnicích. Nejdéle - do 20. listopadu - budou na obnovení provozu čekat uživatelé v prostoru od karlínské Thámovy ulice po

Invalidovnu. Podrobný rozpis mohou zájemci najít na internetových stránkách www.praha8.cz. Zbylé lokality včetně Těšnova a Karlína od Florence po Thámovou ulici by měly být zprovozněny do 20. října.

Ve Středočeském kraji je dosud mimo provoz necelých 800 stanic, v jižních Čechách 722, v severních Čechách 68 a v západních Čechách 61 stanic.

Celkem povodně zasáhly zhruba 120 tisíc stanic. V nejkrizovějším srpnovém týdnu bylo mimo provoz celkem 24 ústředen, obsluhujících 60 tisíc pevných telefonních linek. Další telefony nefungovaly kvůli poničení přístupové sítě, tj. například v důsledku závad na chodnících či domech. Výši škod firma předběžně odhadla na řádově stovky milionů korun. "Až do ukončení

jednání s konsorciem pojišťoven nebudeme přesnější odhad zveřejňovat," uvedl dnes výkonný ředitel Českého Telecomu pro korporátní segment Kamil Čermák.