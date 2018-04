Plucker pro mírně pokročilé

Pár slov úvodem

[palmknihy] home_url = http://www.palmknihy.cz/avantgo.php?cz=win home_maxdepth = 2 home_stayonhost = true home_staybelow = doc_name = Palmknihy doc_file = pl-palmknihy category = Life

plucker-build -v -s palmknihy

PLUCKERHOME=D:\MyApps\Plucker

Jistě všichni znáte AvantGo. Tento excelentní off-line prohlížeč www stránek byl asi první a určitě je nejznámější. Měl a má i několik konkurentů, a dokonce už stačil za dobu své existence i nějaké konkurenty zahubit. A právě Plucker je jednou z možných náhrad. V celkem třech dílech (viz související odkazy na konci článku) už jsme se na Palmare mohli podívat na způsob a styl práce s ním.V jednom z dílů jsme se věnovali také konfiguračnímu souboru(teď i nadále se budeme zabývat verzí Pluckera pro Windows). V tomto souboru se nastavují parametry činnosti samotného Pluckera - nastavení konverze obrázků, použitý způsob komprese souborů a třeba i údaje pro přístup přes firewall. Kromě toho ale může konfigurační soubor obsahovat i nastavení jednotlivých stahovaných www kanálů - a to je tématem dnešního pokračovánírecenze Pluckera.Jestli jste někdy viděli základní obrazovku AvantGo, víte, že na ní jsou pěkně za sebou seřazeny jednotlivé stahované kanály. Na Pluckerovi lze dosáhnout stejného efektu, ale zakládat pro každý kanál přes menunovou databázi je trošku nepraktické. Jednak se založí nový adresář, jednak stejně musíte upravovat textový soubor... a navíc nemáte jednoduchou možnost jak si "schovat konfiguraci". Bylo by totiž třeba zazálohovat několik adresářů...Alternativní řešení je přitom prosté - v hlavním konfiguračním souboruvytvořit pro každý kanál jednu sekci a pak... pak uvidíteTak takhle to vypadá v reálu.Všechny položky jsou vysvětleny v jedné z předchozích částí recenze Pluckera, takže jen velmi stručně (v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny): adresa kanálu, maximální úroveň vnoření při stahování, jestli se mohou stahovat i odkazy mimo www server / mimo udaný adresář, název kanálu v seznamu Pluckera, název souboru pro instalaci, kategorie kanálu.Samozřejmě do sekce kanálu můžete uvést i jiné parametry, které se liší od nastavení v hlavní sekci INI souboru.Jak dostat takovouto sekci (resp. jí popsaný kanál) do Pluckera?Velmi jednoduše, vykonáním tohoto příkazu na příkazové řádce Windows:Posledním parametrem je název sekce z INI souboru. Viďte že to není těžké?Musíte mít ale nastavenu proměnnou PLUCKERHOME na adresář, kde máte nainstalován Plucker ve Windows. Já ji mám nastavenu takto (viz později soubor PLUCKER.BAT):Výhodou tohoto přístupu oproti "klikacímu" řešení je např. i to, že si můžete stahovat automaticky Vámi požadované kanály nezávisle na synchronizaci a ta pak probíhá svižněji, než u AvantGo. Já sám mám vytvořen jeden dávkový soubor, který se mi spouští každou hodinu mezi 14 a 18 hodinou - tedy pokud mám zapnutý počítač (takto si stahuji kanály v práci ve Windows).Také po reinstalaci Pluckera třeba na nový počítač stačí upravit jediný soubor (ano,) a je vymalováno.Jak je u mně dobrým zvykem, nabízím Vám ke stažení svou vlastní konfiguraci - ta je vyzkoušená a měla by bez problémů fungovat i Vám. Zde je ZIP archiv.Soubormám v nějakém pracovním adresáři, vytvořeném právě jenom pro tento účel. Samozřejmě musíte nahradit všechny zde zmíněné adresáře svými vlastními - jde o domovský adresář Pluckera a adresář pro instalaci souborů do Palmu.Souborse nachází v hlavním adresáři Pluckera a je třeba jej upravit s ohledem na Vaše potřeby. Toto zde je jenom příklad!Soubordonutí po pouhém nakopírování vytvořených kanálů program HotSync k jejich synchronizaci. Zde musíte zapátrat v registry (netroufáte-li si, požádejte někoho, kdo se vyzná) a nahradit výraz Install30806 tím, co najdete na stejném místě na Vašem počítači.Pro provedení příkazu začínajícíhobudete ve Windows NT a Windows 2000 potřebovat příslušná oprávnění - viz manuál k WindowsDoufám, že se Vám s tímto návodem podaří ještě lépe využít všech možností Pluckera k Vaší plné spokojenosti.