Plucker - pohled běžného uživatele

Program se sice konfiguruje v textových souborech a obsahuje "milion" proměnných, ale drtivé většiny z nich si uživatel nemusí všímat.

Článek (tři pokračování) Martina Bodláka je perfektní, já jsem však měl potřebu si udělat jakousi kuchařku, která mě stručně bod po bodu dovede k cíli. Navíc už dnes existuje nová verze programu Plucker, kde je například odstraněna chyba popisovaná v třetí části článku. Velice mi pomohl i článek Ivana Trnečky na Palmare.cz, který obsahuje "kuchařku" pro začátečníky, jak se rychle dostat k cíli. Tento postup však předpokládá stažení jakési předpřipravené konfigurace a její začlenění do originální instalace. Já jsem se rozhodl popsat postup zprovoznění pluckeru, pokud mám jen čistou instalaci. Prostě mám rád vše pod kontrolou.

1. Stažení instalačních souborů

Instalační soubor: http://www.plkr.org/index.pl/article012 (plucker-1.1.13.exe)

Volitelně - nová verze části pro Palm: http://www.plkr.org/index.pl/download (plucker-1.1.14.zip)

2. Instalace

: spuštění plucker-1.1.13.exe (vše odklikat, pokud mám novou verzi části pro Palm, odškrtnout volbu pro instalaci programů do Palmu)

do Palmu:

viewer_en.prc (vlastní program, v Palmu zabírá 87 kB)

SysZLib.prc volitelně (kompresní část - databáze pak zabírají méně místa, v Palmu zabírá 31 kB)

PluckerUserGuide.pdb (je to uživatelská příručka - doporučuji neinstalovat, zabírá dost místa - 136 kB)

3. Vytvoření nové databáze

Start / Programy / Plucker / Add a new Database (název: Moje). V adresáři programu Plucker se vytvořil nový adresář Moje.db.

Poznámka: Původně jsem vytvořil databázi s názvem "Moje stránky". Při stahování stránek se však objevila nějaká chyba. Nevím, jestli tomu vadila mezera mezi slovy nebo diakritika.

4. Nastavení možností stahování

Nastavení se provádí v ini souborech. Nastavení proměnných ve vedlejším souboru (specifický pro danou databázi) má přednost před hlavním.

a) Vedlejší soubor

...Plucker \ moje stránky.db \ plucker.ini (Start / Programy / Plucker / Moje / Setup). Zde je popis proměnných souboru:

Co jsem nastavil sám (buď nebylo vyplněno, nebo jsem změnil)

Proměnná Hodnota Popis user HotSyncName moje HotSyncName bpp 4 obrázky

Možné hodnoty pro bpp:

0 - žádné obrázky

1 - černobílé

2 - 4 odstíny šedi

4 - 16 odstínů šedi

8 - barevné

Na co jsem nesahal

Proměnná Hodnota Popis doc_name Moje stránky jméno vytvořeného dokumentu doc_file Moje stránky jméno souboru, ve kterém bude daný dokument category kategorie (není nutno vyplňovat) verbosity 1 množství informací vypisovaných při konverzi copyprevention_bit false zákaz beamování databáze backup_bit false zákaz zálohování databáze launchable_bit false nepovolení vytvoření spustitelné ikony v Launcheru icon false ??? big_icon ??? small_icon ??? home_url plucker:/home.html umístění základního dokumentu home_maxdepth 2 defaultní hloubka stahování home_stayonhost false budou se stahovat pouze odkazy na mateřský server home_staybelow pouze stahování odkazů, které začínají daným řetězcem close_on_exit false uzavírání okna s Pluckerem při úspěšném konci close_on_error false uzavírání okna s Pluckerem při neúspěšném konci

b) Hlavní soubor

...Plucker \ plucker.ini. Vše jsem nastavil ve vedlejším souboru, hlavní není nutné editovat. Vím, že bych některé parametry (např. user) mohl definovat v hlavním souboru, ale toto řešení mi připadá více systémové. Pro informaci uvádím parametry (některé), které jsem vynechal u vedlejšího souboru.

Proměnná Hodnota Popis zlib_compression ??? compression zlib typ komprese (zlib, doc) maxwidth 150 max. šířka obrázků maxheight 250 max. výška obrázků alt_maxwidth 500 alt_maxheight 500 image_parser windowspil ??? home_stayonhost true bpp 1

Hodnoty alt_maxwidth a alt_maxheight jsou alternativní maximální rozměry obrázků, které se berou v úvahu při ťuknutí na obrázek.

5. Nastavení obsahu (co se bude stahovat)

V souboru ...Plucker \ moje.db \ home.html (Start / Programy / Plucker / Moje / Edit). Je to vlastně hlavní stránka, která se bude zobrazovat v Palmu.

Je to normální HTML soubor, kde u tagu <a> lze použít další parametry:

Parametr Popis maxdepth=x hloubka stahovaných odkazů bpp=x parametr pro stahování obrázků stayonhost nestahuje se z cizích serverů staybelow="URL" stahování pouze odkazů, které začínají zadaným řetězcem

Jak je vidět, lze tyto parametry nastavit přímo u odkazu, ve vedlejším ini souboru i v hlavním ini souboru. Nastavení v home.html má přednost před oběma ini soubory. Já doporučuji používat takto:

Parametr Použití maxdepth home.html bpp=0 vedlejší ini soubor (pokud budu chtít u některého serveru obrázky, nastavím parametr v home.html) stayonhost home.html staybelow nepoužívat

Parametr maxdepth: 1- jen uvedená stránka, 2 - první úroveň odkazů... (je tu rozdíl oproti AvantGO)

Takže příklad home.html pro Palmare.cz:

<TITLE>Moje stránky</TITLE>

<CENTER>

<H1>Moje stránky</H1>

<a href="http://www.palmare.cz/avantgopda.html" maxdepth=2 stayonhost>Palmare</a>

</CENTER>

6. Nastavení pluckeru v Palmu - menu Options

Preferences

Enable strike-through - přeškrtnutí navštívených odkazů

Enable underline tags - podtržení všech odkazů (navštívených i nenavštívených tečkovaně)

Click sound for links - pípnutí při ťuknutí na odkaz (je nutno mít nastaven zvuk v Palmu v Prefs / Feneral / System Sound)

Screen Depth - barevná hloubka obrázků - musí být nastavena stejná hodnota jako v bpp v desktopové části

Další nastavení

Autoscroll & Scroll - nastavení automatického posuvu

Button Action - přiřazení funkcí HW tlačítkům

Tap Action - přiřazení funkcí ťuknutí na část displeje

Gesture action - přiřazení funkcí Graffiti tahům

Já jsem v celém nastavení sahal pouze do Tap Action, kde jsem si nastavil posouvání stránky při ťuknutí na displej.

7. Stažení dat do Palmu

Vytvoření databáze pdb se spustí z na PC (Start / Programy / Plucker / Moje / Hotsync - je dobré si tohoto zástupce vytáhnout na Plochu). Výsledný soubor se automaticky uloží do adresáře databáze (...Plucker \ Moje) a zároveň do instalačního adresáře Palmu (Palm \ Hotsyncname \ Install). Při příštím HotSyncu se soubor s daty nainstaluje do Palmu.

8. Postřehy

Velikost databáze dle nastavení stahování obrázků (výše uvedený AvantGo kanál Palmare.cz 20. 2. 2002, maxdepth=2):

bpp kB 0 20 1 69 2 105 4 205 8 215

9. Co si zálohovat

home.html - ten je asi nejcennější, jeho editace dá nejvíc práce, jsou tam definovány všechny kanály

vedlejší ini soubor

hlavní ini soubor jen v případě, že byl editován

10. Ulehčení práce (?)

Na adrese http://www.elka.cz/inipluck/index.php3 lze stáhnout program INIPluck (v současné době soubor inipluck1_1_0_44.zip). Moc mě však nezaujal. Podle názvu domény bych čekal, že program bude v češtině. Není. Jestli jsem to správně pochopil, lze editovat pouze vedlejší ini soubor. Soubor home.html se musí editovat ručně.

11. Rekapitulace

Sliboval jsem stručnou kuchařku a je z toho článek na několik stránek. Tak tedy stručný přehled nutných kroků ke zprovoznění pluckeru:

stažení instalačních souborů

instalace na PC (plucker-1.1.13.exe)

instalace do Palmu (viewer_en.prc, SysZLib.prc)

vytvoření nové databáze (Start / Programy / Plucker / Add a new Database)

editace vedlejšího ini souboru (Start / Programy / Plucker / Moje / Setup) - nastavení proměnných user a bpp

editace home.html (Start / Programy / Plucker / Moje / Edit) - stránka v podstatě může obsahovat jen tagy <a> doplněné o parametry maxdepth a stayonhost

Tím je celá instalace hotová. Pro stažení dat jsou potřeba dva kroky:

stažení dat (Start / Programy / Plucker / Moje / Hotsync)

HotSync

Závěr - hodnocení

Plucker je dobrým řešením jako náhrada AvantGo. Je několikrát menší (AvantGo zabere cca 560 kB v paměti, Plucker jen cca 120 kB). Je i několikrát rychlejší než AvantGo. Tyto vlastnosti potěší především uživatele, kteří stejně jako já vlastní Palm s 2 MB RAM a s pomalejším 16 MHz procesorem.

Instalace a konfigurace Pluckeru se mi zdá celkově průhlednější (netvrdím, že jednodušší) než AvantGo.

Kanály AvantGo se stahovaly automaticky při každém Hotsyncu. U Pluckeru musím před požadovaným nahráním dat do Palmu spustit vytvoření pdb souboru (ale žádná velká práce navíc, jen spustím jedním ťuknutím na ikonu ve Windows vytvoření databáze, vše ostatní probíhá automaticky). Má to své výhody a nevýhody. U Pluckeru musím myslet na to, že když chci aktualizovat data v Palmu, musím před HotSyncem spustit vytvoření pdb souboru. Naopak HotSync bez synchronizace kanálů je výrazně rychlejší, a pokud dělám HotSync několikrát denně, docela mě štvalo čekání na synchronizaci kanálů při každém HotSyncu v případě AvantGo (vím, že se to dá vypnout :-)).

Plucker neumí na rozdíl od AvantGo zobrazit tabulky.

Uvedené řešení má své plusy i minusy. Řekl bych, že hlavní plusy Pluckeru jsou jeho velikost v paměti, rychlost a přehlednost úvodní stránky, kterou si mohu plně přizpůsobit pomocí HTML. Takže doporučuji.