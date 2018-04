Plucker - Internet v kapse (3)

Plucker a jeho nastavení

PLUCKER.INI

Sekce DEFAULT

verbosity = 1 Nastavení množství informací, které bude vypisovat program při konverzi. Běžně stačí jednička.

pluckerdir = Hlavní adresář Pluckeru - není nutno vyplňovat.

doc_name = Jméno vytvořeného dokumentu (databáze).

doc_file = Jméno souboru, ve kterém bude daný dokument (databáze).

compression = doc Použitý typ komprese. Možné hodnoty zlib (lepší, od PalmOS 3.0 výše) a doc.

category = Unfiled Názvy kategorií, do kterých bude vytvořená databáze patřit. Může zde být i více názvů oddělených středníky.

copyprevention_bit = false

backup_bit = false

launchable_bit = false

První položka povoluje nebo zakazuje beamování databáze, druhá určuje, zda se bude databáze zálohovat, a třetí způsobí (při hodnotě true) vytvoření spustitelné ikonky databáze v launcheru, takže bude možné ji spustit přímo kliknutím na ni.

home_url = plucker:/home.html

home_maxdepth = 2

home_stayonhost = false

home_staybelow =

URL základního dokumentu a hloubka, do které se bude standardně dokument konvertovat. Dále je možné specifikovat, jestli se má při stahování zůstat pouze na mateřském serveru, případně lze omezit stahování jen na stránky z URL, které začíná hodnotou uvedenou u STAYBELOW.

bpp = 1

Počet bitů na pixel obrázku (0 = bez obrázků, 1 = černobílé, 2 = 4 stupně šedi, ...).

maxwidth = 150

maxheight = 250

alt_maxwidth =

alt_maxheight =

Maximální šířka a výška obrázků. Alternativní rozměry se berou v úvahu při vytvoření "velkých" verzí obrázků (dostupných z prohlížeče na tapnutí).

image_compression_limit = 0

Pokud je obrázek menší než tato hodnota, nebude se komprimovat - uloží se do databáze tak, jak je.

http_proxy =

http_proxy_user =

http_proxy_pass =

Specifikuje proxy server (http://proxy:port) a uživatelské jméno a heslo pro přístup k tomuto proxy serveru.



Sekce WINDOWS

exclusion_lists =

Středníky oddělená jména souborů se seznamem ignorovaných serverů; z těch se nebude stahovat nic (např. reklamní servery).

user =

Jméno uživatele pro HotSync.

close_on_exit = false

close_on_error = false

Ovlivňuje zavření nebo nezavření okna s běžícím Pluckerem v případě úspěšného (1. řádek) nebo neúspěšného konce.

ready_sound =

Po dokončení zahraje zvuk (WAV, melodii nebo systémový zvuk) - nastavení podrobně v nápovědě.

html_editor = "Notepad.exe %s"

ini_editor = "Notepad.exe %s"

text_editor = "Notepad.exe %s"

Editory pro úpravu tří typů souborů - HTML, INI a textových - z prostředí Pluckeru.



Vedlejší inicializační soubory PLUCKER.INI

Obsah databáze - HOME.HTML

<A HREF="http://www.palmknihy.cz/avantgo.php?cz=win" MAXDEPTH=2 STAYONHOST>PalmKnihy</A>

MAXDEPTH=2

Stahuje stránky do hloubky 2 z daného odkazu.

BPP=1

Určení barevné (šedé) hloubky pro stahované obrázky.

STAYONHOST

Bude stahovat jen odkazy na stejný server, jako je HREF v odkazu.

STAYBELOW="http://www.site.cz/dir/"

Bude stahovat jen odkazy, které začínají udaným řetězcem.



Poznámky, tipy a triky

bmp_to_tbmp_parameter=-i=%input% -o=%output% -maxwidth=%maxwidth% -maxheight=%maxheight% -compress=no -bpp=%colors%





Závěr

Nejprve se podíváme na hlavní INI soubor. Jak jsme si už řekli, nalézá se v hlavním adresáři Pluckeru, tj. v tom, který jste zadali při instalaci. Kdyby se vám v něm něco nepodařilo zcela OK, můžete vždycky použít jakoby záložní kopii, která se nalézá ve stejném adresáři a navíc se jmenuje PLUCKER.INI.TXT. Zde jsou okomentovány všechny podstatné konfigurovatelné veličiny. Pokud zde nějaký řádek popsán není, není třeba jej konfigurovat (např. konverze obrázků je až na jednu výjimku nastavena hned po instalaci) nebo jsou to méně podstatné věci.Soubor je rozdělen na sekce. Protože stále předpokládám, že jsme ve Windows, nebudeme si všímat sekcí POSIX a OS2.V adresáři každé databáze (název.DB) je také soubor PLUCKER.INI. V něm jsou vlastně stejné položky jako v hlavním INI souboru, jenomže zdaleka ne všechny. Hodnoty z vedlejších INI souborů totiž mají přednost před hodnotami z hlavního INI souboru.Proto se v hlavním souboru nastavují základní, default hodnoty (např. program pro konverzi obrázků) a ve vedlejších souborech se nastaví parametry jednotlivých databází (jméno databáze, kategorie, a jiné).Zatímco INI soubory oznamují Pluckeru, jak má stahování probíhat, soubor HOME.HTML říká, co se bude stahovat. Jeho forma je velmi podobná HTML kódu a popravdě můžete také jakousi podmnožinu HTML v těchto souborech použít. Ukažme si jeden typický řádek:Kromě toho, že to vypadá jako stadardní odkaz, jsou v něm některé extra vlastnosti jenom pro Plucker:Po instalaci je nutno provést minimálně úpravu hlavního PLUCKER.INI. Kromě údajů specifických pro daný počítač či uživatele je třeba změnit řádek začínající klíčovým slovem- po instalaci řádek chybně končí špatnou hodnotou pro parametr. Správná podoba řádku jeAbych vám umožnil trošku se se systémem seznámit, nabízím ke stažení své vlastní nastavení. Najdete je zde. Naleznete v něm hlavní INI soubor a dvě ukázkové databáze. Tyto použijete tak, že vytvoříte přes menu v programové skupině Pluckeru dvě nové databáze a do nich zkopírujete soubory z podadresářů z archivu. Zároveň musíte přepsat i PLUCKER.INI v hlavním instalačním adresáři Pluckeru.Pokud si s něčím nebudete vědět rady, použijte nápovědu k programu. Je zpracovaná velmi dobře a najdete v ní jistě všechno, co budete potřebovat.Protože Plucker se neaktivuje při každém hotsyncu, je otázka, jakým způsobem je nejlepší s ním pracovat. Mně osobně se osvědčilo nadefinovat si v systému Windows NT naplánovanou úlohu pro každou databázi, kterou mám založenu. Tak se mi ve dvě hodiny odpoledne stáhnou zprávy z technicky zaměřené databáze, ve tři hodiny pak zprávy z databáze orientované spíše společensky. Při odchodu z práce pak jako vždy provedu hotsync a voilá! - obě databáze mám v Palmu a mám tak cestou domů co číst v autobuse.Kromě toho bych rád připomněl existenci českého (portálku?) PalmInGlove , kde je možné po zaregistrování nastavit posílání určitých hotových aktuálních databází na určenou e-mailovou adresu. Tento portálek ale prochází všelijakými fázemi úprav a údržby, a tak nemůžu ručit za jeho okamžitý stav. Já osobně jej nepoužívám, mám na svém počítači své optimální nastavení a protože je často měním, je dobré mít všechno pod plnou kontrolou.Předpokládám, že výběr mezi AvantGo a Pluckerem si budete muset vyřešit sami. Pro AvantGo hovoří snadná synchronizace přes mobilní telefon nebo možnost prohlížet stránky online, pro Plucker zase možnost nebýt připojen k internetu při synchronizaci a menší velikost samotné aplikace, jakož i možnost práce s lokálními soubory (viz např. povel na konverzi v kontextovém menu Windows na souborech s příponou HTML).