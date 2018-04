Plucker - Internet v kapse (2)

:-)

Obrázky

Konec druhé části

Po spuštění Pluckeru se ukáže základní obrazovka. Na ní je vidět jednak část hlavní www stránky, jednak toolbar se základními funkcemi. My ale musíme nejdříve nastavit Plucker tak, abychom mohli bez problémů prohlížet i obrázky.Proto je třeba nastavit v(menu Options / Preferences) stejnou barevnou hloubku jako v INI souboru (na obrázku je vidět nastavení 2bitové grafiky, což znamená 4 stupně šedi). Toto je jediné nutné nastavení prohlížeče. Nastavení INI souborů si ale ukážeme až zítra.Jak je vidět na prvním obrázku, navštívené odkazy jsou podtržené tečkovanou čarou, zatímco odkazy ještě nenavštívené jsou podtržené čarou nepřerušovanou. V Preferences se dá nastavit i škrtání již navštívených odkazů, případně podtrhávání všech odkazů tečkovanou čarou. Kromě toho lze povolit pípnutí při tapnutí na odkaz a další parametry zobrazení (např. na které straně se bude zobrazovat scrollbar a jakým fontem bude zobrazován základní text www stránek).Druhá ikonka na toolbaru slouží ke zobrazení seznamu instalovaných databází Pluckeru. Zde je vidět, kdy byla daná databáze vytvořena a jaká je její velikost. Kliknutím na ikonku vlevo od názvu databáze ji můžete otevřít, zařadit do kategorií, smazat, přejmenovat nebo beamovat. Databáze také můžete třídit - k tomu slouží seznam třídících kritérií vpravo nahoře.Další položka v toolbaru slouží pro rychlý pohyb v jedné stránce - na prvním obrázku je tam údaj 100%, neboť zobrazená stránka databáze je vidět celá, tedy až do konce (to je právě těch 100%). Následují ikonky pro záložky, hledání (pozor, brýle mají dvě poloviny - jedna je pro nové hledání, druhá pro hledání dalšího výskytu zadaného slova). Šipky označují pohyb zpět a dopředu v historii a domeček... Inu, ten vás vrátí na úvodní stránku této jedné databáze.První ikonka (nejvíc vlevo na toolbaru) zapne menu - samozřejmě je možné menu vyvolat i tradičně tapnutím na tlačítko Menu vedle oblasti pro psaní pod displejem. V prvním menu lze najít základní povely pro pohyb v dokumentu, které jsou všechny dostupné i přes tlačítka na toolbaru.Ve druhém menu je možno zvolit umístění toolbaru - standardně je nahoře, ale dá se přemístit na spodek stránky nebo úplně vypnout.Poslední menu zachycuje další možnosti nastavení prohlížeče. S položkoujsme se už setkali dříve, stejně tak s položkou. V sekcise dozvíme jednak adresu aktuální stránky, jednak její stav (přečtená / nepřečtená) a také je zde možnost zkopírovat adresu stránky do schránky Palmu.Pak můžeme nastavit akci na čtyři hardwareová tlačítka (), na tapnutí perem na obrazovku () a na tah pera po stránce (). Nastavení těchto rysů chování prohlížeče si jistě laskavý čtenář vyzkouší sámPokud byl obrázek před konverzí větší, než je nastavené maximum, a pokud to tak bylo nastaveno v INI souboru (viz poslední část recenze), je k dispozici i obrázek ve své původní velikosti. Dostanete se k němu tapnutím na obrázek v prohlížeči.Pak je samozřejmě vidět jen část obrázku. Celý obrázek můžete vidět posouváním stylusem (přiložit, přitlačit, sunout). K původní stránce se vrátíte stisknutím tlačítka "dolů".Pokud se po tapnutí na obrázek nestane nic, byl původní obrázek menší než nastavené maximum a to znamená, že ho právě vidíte v originální velikosti.Tímto jsme se zdárně přehoupli přes seznámení se s prostředím prohlížeče. Posledním krokem je vytvoření vlastních databází, jako je například ta na doprovodných obrázcích. To si ale necháme na třetí a poslední část této poněkud rozsáhlejší recenze.