Plucker - Internet v kapse (1)

Trocha teorie nikoho nezabije

Databáze aneb jak na ně

Hlavní PLUCKER.INI v hlavním instalačním adresáři Pluckeru, tedy v adresáři, který jste zadali při instalaci.

Vedlejší PLUCKER.INI v adresáři každé jednotlivé databáze.

Konec první části

Podmenu ImageMagick a Python si nevšímejte, jsou to pouze součásti instalace Pluckeru a jako uživatel s nimi nepřijdete do přímého styku, jak je doba do vydání nové verze dlouhá. Nás bude zajímat prvních pět položek a všechna podmenu označenáPlucker pracuje na rozdíl od AvantGo s tzv. databázemi (to je to DB ve jménu menu). Jedna databáze odpovídá jedné nebo několika www stránkám, které se stahují najednou a vytvoří jeden PDB soubor. Tedy například si můžu definovat databázi Zprávy, kam se mi budou ukládat nějaké stránky z iDnesu, nějaké ze Světa namodro a třeba ještě předpověď počasí z Českých novin. Fyzicky je každá databáze Pluckeru vytvářena a umístěna v jednom podadresáři hlavního adresáře Pluckeru. Tyto podadresáře se poznají podle přípony DB, přičemž jméno adresáře je vytvořeno ze jména zadaného při vytvoření databáze.První dvě ikonky z menu Plucker slouží právě na vytvoření a zrušení takové databáze.Položkaslouží právě ke zmíněné pozdější instalaci prohlížeče do Palmu - a stejně jako při prvotní instalaci celého balíku je možno zvolit instalaci jazykové verze prohlížeče, knihovny ZLib a ukázkové databáze. Odsud si můžete nainstalovat i českou verzi prohlížeče.Jakákoliv konfigurace Pluckeru probíhá prostřednictvím editace INI souborů, o tom ale až později. Přesto pro usnadnění práce myších uživatelů existuje klikací program, který nedovolí, aby byl zrak pravověrného uživatele Windows poskvrněn pohledem na textový konfigurační soubor. Nicméně pro maximální využití schopností Pluckeru vřele doporučuji se do INI souborů podívat. Jsou na dvou úrovních:Hlavní INI soubor udržuje společná nastavení, zatímco vedlejší INI soubory jsou specifické pro jednotlivé databáze. Hodnoty z vedlejších INI souborů mají větší váhu než hodnoty stejných nastavení z hlavního souboru.V menu databáze (na obrázku) se dostanete k vedlejšímu INI souboru přes položku. Jestli teď hledáte podobnou položku i v hlavním menu Pluckeru, zadržte. Není tam - hlavní INI soubor se typicky jednou nastaví, a pak se na něj nemusí sáhnout - a tak jej musíte najít sami ručně v hlavním instalačním adresáři Pluckeru.Nastavení stahovaných stránek se provádí přes položku. Opět se vám otevře notepad (AKA Poznámkový blok), tentokrát ovšem se souborem HOME.HTML. V tomto souboru si pomocí jakési odnože HTML jazyka definujete, co se bude stahovat, do jaké hloubky, co bude s obrázky a podobně. Toto prostě musíte udělat ručně... Je mi líto, ale i ve Windows ještě takové hrůznosti existují.Pokud si ale s INI soubory opravdu nerozumíte a jste teď nešťastní, nevěšte hlavu. Existuje hezký český program INIPluck, který vám pomůže. Najdete ho na adrese www.elka.cz a pomůže vám kompletně s editací všech INI souborů a také s definicí obsahu.Toť zatím vše - v dalších dílech se podíváme na samotný prohlížeč v Palmu a také na konkrétní nastavení v souborech PLUCKER.INI a HOME.HTML.