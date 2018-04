Plný košík hudby od Vodafone – recenze Sony Ericsson W902

V kategorii hudebních telefonů začíná být pořádně těsno. Není divu, stále více hudebních fanoušků přichází na to, že telefony nabízejí komfort naprosto srovnatelný s běžnými hudebními přehrávači. Přitom ale ušetří jeden přístroj, který s sebou musí nosit, a starat se o jeho nabíjení. Stále se rozšiřující nabídka umožňuje vybrat si i velmi jednoduchý telefon, stejně jako nadupaný manažerský přístroj. Oba přitom budou přehrávat hudbu na velmi slušné úrovni, a ani pokud jde o komfort ovládání, nebudou nijak zaostávat. Skoro by se řeklo ztělesněný sen.

Sony Ericsson díky znovuoživení loga Walkman zpopularizoval poslech hudby na mobilech asi nejvíce. V jeho portfoliu dnes najdeme desítky modelů, problém je, že najít něco, čím se mezi sebou liší je poněkud obtížné. Už jsme si zvykli, na minimální odlišnosti mezi stejně postavenými modely různých řad – v případě W902 existuje jen pár odlišností od C902. Navíc se postupně i do Walkmanů dostává automatické ostření, které v kombinaci s 5Mpx fotoaparátem určitě udělá řadě uživatelů radost.

Vzhled a konstrukce

V podstatě jedinou zásadnější odlišností každého z modelů (C902 a W902) je design. Nutno uznat, že u W902 bude jeho vzhled zřejmě jedním z hlavních argumentů, proč si ho řada uživatelů pořídí. Vypadá totiž opravdu efektně – černé tělo doplněné jasně oranžovými prvky dodává telefonu dynamiku a uměřenost zároveň. Vše podtrhuje zajímavě vyřešený reproduktor na zadní straně.

Tradičně na velmi slušné úrovni je dílenské zpracování. Jakkoli nejde o outdoorový telefon, působí W902 robustně, i když při bližším zkoumaní se prozradí plastové šasi. Jde o telefon klasické konstrukce, což sice znamená mírně větší rozměry, ale pro velkou část uživatelů je to spíše výhoda. Navíc, W902 není žádný velký cvalík a nosit ho v kapse rozhodně není problém. Co nás opravdu příjemně překvapilo, bylo celkové vyvážení telefonu, který velmi dobře sedí v ruce.

Displej a ovládání

Poznávacím znakem Sony Ericssonu, a vlastně už i Ericssonu, je prakticky neměnné menu, které designeři drží opravdu dlouho dobu. To usnadňuje přechod mezi jednotlivými modely značky. Je pravda, že menu Sony Ericssonu má snad stejné množství militantních přívrženců jako odpůrců. V každém případě, pokud na tuto značku přejdete z nějaké jiné, bude potřeba si chvíli zvykat.

Nedá se ale říci, že by logika byla úplně nesmyslná. Ba naopak, Sony Ericsson nabízí pár drobností (třeba uživatelské zkratky), které umí ovládání hodně zpříjemnit. V případě modelu W902 se k tomu navíc přidává šikovně vyřešené ovládání Walkmanu – tlačítka jsou umístěna na pravém boku, a zároveň pravá hrana přední části je mírně zdrsněná. Jde o detail, ale v kapse vám to hodně usnadní orientaci.

Když už jsme se zmínili o Walkmanu a jeho ovládání, ani v tomto případě nechybí shake control. Je to sice efektní, ale reálně nepříliš použitelné. Pochopitelně, v přehrávači funguje i klasické ovládání prostřednictvím čtyřsměrného ovládacího kolečka se středovou potvrzovací klávesou. Radost nám udělalo i to, že si konečně designeři Sony Ericssonu všimli užitečnosti speciálních kláves pro příjem a odmítnutí hovoru. Po dlouhém váhání jsou už nějakou dobu standardem. Díky za to.

Nicméně právě klávesy pod displejem jsou poměrně malé, takže lidem se silnějšími prsty by mohly dělat trochu problém. Dá se ale na ně zvyknout. Naopak pochvalu si zaslouží alfanumerická klávesnice, konečně bez experimentů. Klávesy jsou dostatečně velké a přitom vzájemně oddělené. Na telefonu se tak obstojně píše a rozhodně se ho nemusí bát ani fanoušci textových zpráv.

Pokud jde o displej, nelze říci nic jiného než standard. Rozlišení 240 x 320 bodů a 256 tisíc barev jsme viděli už na mnoha předchozích modelech. Totéž platí o pohybovém čidlu zajišťujícím automatické otočení displeje při využívání multimediálních funkcí. Zkrátka nic nového pod sluncem, takže dodejme jen 2,2“ úhlopříčka.

Baterie

Do standardní výbavy telefonu patří Li-Pol baterie BST38 s kapacitou 930 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce udržet telefon při životě až 380 hodin v režimu stand-by, případně 9 hodin hovoru. Vzhledem k podpoře 3G můžete vyzkoušet i výdrž 2,5 hodiny videohovoru. Ale to budete muset změnit operátora na O2.

Telefon při běžném používání vydržel tři až čtyři dny, co považujeme vzhledem k parametrům za velmi slušný výsledek. Přehrávat hudbu v kuse dokázal necelých 30 hodin, pokud jsme jej opravdu nechali hrát, takže displej prakticky nesvítil. Přesto je to velmi slušný výsledek dokazující, že poslech hudby výdrž nějak zásadně neovlivňuje.

Mnohem zásadnější pro celkovou výdrž telefonu jsou činnosti, při kterých svítí displej. Zejména jde o připojení k internetu, nebo třeba hraní her. Pak je logicky spotřeba vyšší a telefon klidně dokážete vybít během pár hodin.

Telefonování a zprávy

Práce s kontakty a zprávami je u Sony Ericssonu prakticky neměnná už delší dobu, takže není asi nutné se zbytečně opakovat. Snad jen připomeňme, že telefonní seznam pojme 1 000 kontaktů, přičemž každý z nich může mít až 30 položek. To je kapacita, která by mohla uspokojit i náročnějšího uživatele.

Kontakty lze navíc celkem pohodlně zálohovat na paměťovou kartu, což je možná efektivnější způsob než jejich kopírování na SIM. Pokud ale kontakty v telefonu mít nechcete, můžete si nastavit jako výchozí čísla na SIM kartě, a také na ni nechat ukládat nové záznamy. Telefon si ale neporadí s oběma seznamy současně.

Zajímavým detailem je pak možnost nechat na paměťovou kartu ukládat také SMS a MMS zprávy. Na rozdíl od symbianových Nokií nedojde dokonce ani k znatelnému zpomalení práce s telefonem. Takže pokus si rádi zprávy archivujete a nechcete je mazat, máte dostatek prostoru.

Organizace a data

S ohledem na to, že jde o přístroj bez operačního systému v řadě Walkman, nabídne Sony Ericsson W902 velmi slušnou výbavu. Většině manažerů tak bude zřejmě bohatě stačit, cestě do jejich kapes by mu mohl pomoci i již zmíněný zajímavý vzhled. Slušné jsou ale i možnosti telefonu pokud jde o organizaci času. Kalendář nabídne velmi slušný komfort, a oproti telefonům s operačním systémem je omezením snad jen délka jednotlivých položek. Lokální synchronizace s počítačem přes kabel či Bluetooth je ale bezproblémová.

Protože telefon exkluzivně nabízí Vodafone, zůstane v Česku asi většině jeho majitelů nedostupný další z jeho trumfů – podpora rychlého internetu. Vodafone sice halasně nabízí připojení na půl roku zadarmo, ale plnit licenční podmínky se mu nechce. Takže k dispozici je pořád jen EDGE. Telefon přitom nabídne plnou podporu 3G, včetně HSDPA. Jenže zákazníci Vodafone musí vyrazit za hranice, aby to zjistili.

Škoda jen, že chybí podpora wi-fi. To by umožnilo ještě větší využití podpory internetové telefonie přes protokol SIP. Přece jen EDGE je na něj až příliš pomalý a v zahraničí bychom se asi za data nedoplatili.

Zábava

Manažera W902 rozhodně nezklame, ale jako ryba ve vodě se cítí tenhle přístroj mimo kancelář. Přiznejme si však, že to není žádným překvapením a jen těžko bychom hledali něco, co z jiných Walkmanů neznáme. Pravda ale je, že ono toho k vylepšování zase tolik není. Ovládání hudebního přehrávače je velmi příjemné, pochopitelně nechybí ani plná podpora ID3 Tagů.

Pochopitelně nechybí žádná z "klasických Walkmanovských vychytávek", ať už jde o PlayNow nebo TrackID umožňující nahrát ukázku písničky a nechat telefon v databázi vyhledat název či interpreta. O shake control už řeč byla, nechybí ani zajímavá funkce SenseMe. Ta dovolí sestavit si playlist přesně podle nálady, pokud si chcete pořádně užít depresi, je to úžasná funkce.

Dostatek místa pro veškerá multimediální data pak poskytne 8GB Memory Stick Micro (M2) karta, která je součástí dodávky. Na tu se vejde nejen spousta muziky, ale také zálohy telefonu, stejně jako videa. Telefon nabídne obstojný přehrávač videa s podporou MPEG4. Pro sledování filmů je displej asi přece jen příliš malý, přímá podpora YouTube ale potěší.

Zajímavým trendem v poslední době je zlepšování kvality reproduktorů. Po příjemném překvapení které přinesla Nokia 5800, rozhodně nezklamal ani Sony Ericsson W902. Při přehrávání hudby zní reproduktory opravdu obstojně, Nokia má v tomto směru sice ještě pořád náskok, ale nijak zásadní. Naopak za velký nedostatek považujeme přetrvávající absenci 3,5mm jacka pro připojení sluchátek. Stále tak musíte používat redukci, která je sice v balení, ale přece jen to není ono.

Na úplný závěr se musíme ještě zastavit u fotoaparátu, který byl asi tím, co nám udělalo největší radost. V minulosti se totiž Sony Ericsson rozhodl, že výrazněji odliší řady Cybershot a Walkman, což znamenalo, že z hudebních telefonů zmizelo automatické ostření. Bylo si tak nutné vybrat – slušný fotoaparát a nebo Walkman. To už zase neplatí a v modelu C902 automatické ostření i digitální stabilizaci obrazu najdeme.

Obrázky nejsou sice svojí kvalitou nijak ohromující, jde ale v každém případě o lepší průměr. Výkony fotoaparátu jsou srovnatelné s modelem C902. Za zmínku určitě stojí i návrat funkce světlo, která umožní použít telefon jako lampičku. Z některých minulých modelů nepochopitelně zmizela, přitom je opravdu užitečná.