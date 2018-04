Plnohodnotná offline navigace od Googlu? Možná už v létě

Když internetový gigant Google před nedávnem spustil české hlasové podklady pro své mapy, mnozí mluvili o konkurenci pro Ovi maps od finské Nokie. Mluvit ale v případě vylepšených map o skutečném rivalovi pro Ovi bylo možné jen s přimhouřením obou očí. Ano, i Google mapy vás nyní k cíli dovedou prostřednictvím hlasové navigace v českém jazyce, ovšem stále se neobejdete bez nepřetržitého stahování dat. To se ale možná brzy změní.

Podle nizozemského serveru All about phones totiž Google chystá odpověď již během tohoto léta. Uvedení off-line navigace se bude snažit uspíšit i kvůli úzké spolupráci Nokie a Microsoftu. Nokia má totiž ještě letos představit svůj první Windows Phone 7 telefon, ve kterém rovněž nebudou chybět Ovi maps zcela zdarma.

Google sice již v prosinci minulého roku představil možnost, jak využít jeho mapy i bez neustálého připojení k internetu, ovšem šlo pouze o nouzové řešení. Využívá se přitom ukládání již projetých míst (a blízkého okolí) do paměti ve vektorové podobě (čímž jsou sníženy nároky na datový prostor). Pokud tedy došlo při cestě zpět k výpadku signálu, mapy stále zobrazovaly vaši polohu. To ovšem jen za předpokladu, že uživatel k návratu použil stejnou nebo již dříve zmapovanou oblast, v opačném případě zůstal ztracen.

Tohle nepříliš elegantní řešení ale podle zdroje u nizozemských operátorů dostane plnohodnotnou náhradu. Předpokládá se, že Google během několika měsíců nabídne v Marketu ke stažení mapové podklady podle regionů (první na řadě budou samozřejmě Spojené státy), které uživatel stáhne do vnitřní paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Google navigace by pak již nebyla závislá na neustálém datovém připojení a do cíle cesty by vás dovedla i v případě, že by byl v místech s mizerným pokrytím.

Není ale vůbec jisté, že Google veškeré mapové podklady uživatelům poskytne zcela zdarma. Jisté naopak je, že pokud se tak stane, půjde o skutečnou konkurenci pro Ovi maps a radost z ní mít nebudou ani tvůrci komerčních navigačních aplikací (TomTom, Garmin, Sygic a další).