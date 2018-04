Plně digitální hands-free za cenu analogového

Nejen z vašeho hlasování, ale i ze statistik prodejců vyplývá, že valná většina uživatelů upřednostňuje originální těžkou hands-free sadu před levnější neznačkovou konkurencí. Hlavními argumenty bývá plně duplexní provoz, zaručená kvalita a velmi dobrý zvuk, na druhé straně však stojí vyšší cena i nemožnost použití s nekompatibilním telefonem. S velkým očekáváním jsme proto využili nabídku k otestování autosady Aligator ERD-TK2000, založené na digitálním signálovém procesoru druhé generace.

Kromě velmi citlivého, úzce směrového mikrofonu je na celém hands-free nejzajímavější právě řídící jednotka, snažící se již na první pohled působit dojmem maximální univerzálnosti. V naprosté většině případů zřejmě využijete možnost připojení mezi reproduktory a autorádio, kdy autosada využije zvukového potenciálu vozidla. Pokud však patříte mezi fajnšmekry používající koncový zesilovač, musíte sáhnout po možnosti kombinace externího reproduktoru s "mute" výstupem pro autorádio. V opačném případě by totiž hrozilo zničení audiosoupravy nebo řídící jednotky.

Plánujete-li vést také ryze soukromé hovory, pak vám Aligátor nabídne možnost připojení samostatného externího sluchátka. Funguje však na trochu jiném principu, než jsme zvyklí. Ve chvíli, kdy například zastavíte a vyzvednete ho z držáku, zcela samozřejmě volání přebere, ovšem po opětovném zavěšení volání přepne zpět na reproduktory. Osobně bych uvítal možnost nastavení, zdali nemá navrácení do držáku znamenat rovněž ukončení hovoru. Možná namítnete, že u hands-free je tento doplněk zbytečný, neboť kazí původní myšlenku volání bez použití rukou, ale zvláště pokud jezdíte s více osobami, sluchátko oceníte, přestože třeba musíte kvůli telefonování zastavit.

Velmi příjemným překvapením je výsledný zvukový projev. Použití digitálního signálového procesoru má na srozumitelnost hovoru velký vliv a povyšuje tuto sadu nad analogové modely. Kromě toho, že zvládá plně duplexní přenos, tj. mohou současně mluvit oba volající, výborně filtruje všechny nežádoucí vlivy. Obstojně ořezává okolní hluk i téměř eliminuje typická echa. Nemusíte si tedy dávat takovou práci s instalací mikrofonu jako u analogu, kde sebemenší odchylka může výrazně ovlivnit výslednou kvalitu zvuku. Elektronika zde leccos učiní za vás. Určitou daní je však subjektivní dojem částečné ztráty barvy zvuku, neboť v některých případech procesor zasahuje zřejmě více, než je zdrávo, a přenos ochudí o několik vyšších harmonických. Ovšem to se dá vzhledem k ostatním charakteristikám omluvit. Výsledný efekt totiž ještě zlepšuje automatické přizpůsobování hlasitosti úrovni hluku v interiéru vozidla, kdy procesor přibližně každé tři vteřiny koriguje odstup signál/šum, abyste se s protistranou spolehlivě dorozuměli i při vjezdu na dlažbu.

Naprostou samozřejmostí je automatické přepnutí mobilního telefonu, v našem případě Nokie, do profilu "Vozidlo". Potěší to především příjemnými detaily v podobě trvalého podsvícení displeje či automatického vypínání zamknutí kláves. Při vyndávání z aktivního držáku vám mobil navíc příjemně skočí přímo do ruky, což bylo výsadou především originálních sad.

Kapitolou samou pro sebe je u digitálních hands-free zcela nevídaná univerzálnost provedení. Výrobce zaručuje, že pouhou výměnou držáku budete se stejnou řídící jednotkou moci používat i různé značky mobilů (především Ericsson, Nokia, Siemens), což uvítají především ti, kteří své přístroje s oblibou střídají. Zajímavá je zmínka v anglickém návodu, že s Motorolami má sada o trochu horší zvukový projev než u ostatních výrobců. Zdůvodňují to elektromagnetickými vlivy.

Přestože je samotná instalace sady velmi jednoduchá, spočívá pouze v zapojení příslušných konektorů, doporučujeme z důvodů minimálního poškození interiéru navštívit autoservis. Zkušenosti prokázaly, že mechanik vám držák i mikrofon nejen nainstaluje na nejvhodnější místo, ale zpravidla přitom rozebere jen to, co je opravdu nutné. Především u moderních vozů totiž výrobce s podobným úkonem počítá, a pokud víte, kam sáhnout, celá operace je záležitostí maximálně desítek minut.

Nemáte-li dosud ve svém voze nainstalované hands-free, tak o koupi Aligatora ERD-TK2000 rozhodně zauvažujte. Za 4069 Kč včetně DPH (3200 Kč řídící jednotka + držák) vám nabídne velmi zdařilý zvukový projev a vlastnosti podobné originálnímu příslušenství, k nimž přidává ještě neméně ceněnou univerzálnost. Při používání jsme s ním byli velmi spokojeni, přítomnost digitálního signálového procesoru má bezpochyby na konečný dojem velký vliv. Jen by mohl ponechávat větší počet vyšších harmonických, které místy ořezává více, než je záhodno. Pokud vás zaujalo také zmiňované telefonní sluchátko, pak si připravte o 999 Kč více.

Pro bližší informace kontaktujte výhradního dovozce, společnost Adart Computers.