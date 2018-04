Plná Windows na mobilech. Proto Microsoft odstřelil vlastní smartphony?

Na konferenci WinHEC firmy Microsoft a Qualcomm oznámily, že plná „stolní“ Windows 10 bude možné spustit na mobilních procesorech Snapdragon, známých ze smartphonů. To otevírá netušené možnosti, například segment smartphonů se tak může posunout o hodně dále. Více o partnerství zde.

V kontextu tohoto oznámení začíná dávat smysl zrušení mobilní divize Microsoftu, který přestává vyrábět smartphony s operačním systémem Windows Phone. Odkoupenou značku Nokia prodal společnosti HMD Global. Samotná platforma mobilních Windows sice nekončí, ale výrobců přístrojů s tímto systémem je hrozivě málo, a platforma tak v podstatě skomírá.

A s novou strategií Microsoftu může i úplně umřít. Bylo by to vlastně logické. Microsoft by se soustředil jen na plnohodnotná Windows 10, kde aplikace fungují a vývojáři mají zájem vyvíjet další. Což se u mobilní platformy dlouhodobě nedaří.

S novou strategií tak mobilní zařízení zvládnou plnohodnotné aplikace, jako jsou Photoshop, balík programů Office nebo náročné hry. Microsoft na konferenci předvedl, jak vypadá provoz Photoshopu na přístroji s procesorem Qualcomm. Ukázka vypadá přesvědčivě, jak dokládá přiložené video.

Microsoftu a Qualcommu se podařilo vyřešit chlazení nových přístrojů i jejich energetickou náročnost, ale detaily zatím neznám. Zařízení s novými procesory Qualcomm a plnými Windows 10 budou tenká, bez větráku a s dlouhou životností na jedno nabití baterie.

Spekulace ohledně takzvaného Surface Phonu tak nabírají nové obrysy. Něco už naznačily informace o tajemných konceptech (více zde). Před nedávnem navíc přišlo prohlášení o „nekompromisním mobilním zařízením“, které pronesl v rozhovoru šéf Microsoftu Satya Nadella (více zde). První přístroje s procesory Qualcomm a plnými Windows se mají objevit už příští rok. Jenže zatím se mluví jen o počítačích.

Pokud ovšem nahlédneme dále do budoucnosti, je zde prostor pro smartphony s možností používání dvou systémů zároveň. Pro mobilní použití by to byl třeba Android (mimochodem, Google pracuje na něčem podobném) a Windows by přišla ke slovu v počítačovém režimu. Zde by se dala dokonale využít funkce Continuum, už dnes známá ze současných smartphonů s mobilními Windows. Díky této funkci lze současné smartphony s Windows 10 Mobile připojit k monitoru a klávesnici.

Zákazníci by si tak nemuseli kupovat pro domácí použití počítač (především ti, kteří počítač nepotřebují pro práci), stačilo by jim třeba k televizi připojit mobil a s pomocí klávesnice a myši by získali plnohodnotný počítač. Přitom by měli stále jen jeden přístroj.

Zde je nutné zohlednit trend především ze zemí třetího světa, kde většina zákazníků má smartphone, ale počítač už doma ne, a to často z důvodu ceny. Nová platforma by tento problém vyřešila.