plFEP - mocný nástroj pro práci (nejen) s textem

plFEP je produkt polské firmy PSI NT, který při své vcelku zanedbatelné velikosti 68 kB přinese na váš Psion nové možnosti zejména pro práci s textem. Označení verze 0.99B sice připomíná, že se stále ještě nejedná o finální produkt, nicméně jeho funkčnost je již nyní na vysoké úrovni. plFEP pracuje na zařízeních s verzí systému ER5 (podporován tedy není původní Psion Series 5) a je dostupný v angličtině.

Instalace programu se provádí spuštěním jediného dodávaného souboru plFEP.SIS. Ikona programu se však po instalaci neobjeví na liště Extras mezi ostatními aplikacemi, jak bývá obvyklé, ale přímo na Ovládacím panelu, odkud je možné činnost utility konfigurovat. Abychom mohli plFEP využívat, je nejdříve potřeba v konfiguračním dialogu zaškrtnout volbu Enable plFEP; ostatní nastavení zmíním později.

Nejen rozšířená schránka

plFEP není klasická aplikace a ani by ji samotnou nebylo možné používat. Jedná se o utilitu pracující "nad ostatními aplikacemi" (čemuž ostatně napovídá i zkratka FEP - Front End Processor), která těmto aplikacím přidá další funkce zejména v oblasti práce s textem. plFEP se automaticky aktivuje ve většině ovládacích prvků, kam má uživatel možnost zadávat text - hlavně tedy v textových polích dialogů a editorech textu. To, že je plFEP k dispozici, poznáte podle malého černého políčka s nápisem plFEP přidaného k vybranému ovládacímu prvku pro práci s textem. Pro přístup k funkcím plFEPu stačí na toto políčko kliknout (pozor: nepřesným kliknutím políčko pouze přesunete).

Funkce utility plFEP jsou rozděleny do několika kategorií. Tou pravděpodobně nejpoužívanější je Multi Clipboard, tedy vícenásobná schránka pro kopírování, vyjímání a vkládání textu a jiných objektů. Namísto jedné univerzální schránky vám tak plFEP nabízí až 8 pozic pro kopírování textu a objektů (obrázků), což může přijít vhod v mnoha případech. Schránku lze používat buď přes menu utility plFEP nebo klasicky přímo klávesovými zkratkami (Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V).

Při výběru pozic schránky jsou texty ve schránce reprezentovány vždy jen prvními deseti znaky, obrázky a jiné objekty jsou zastoupeny shodnou ikonou.

Další funkcí, kterou plFEP nabízí, je vkládání speciálních znaků. V tomto případě se jedná o standardní dialog, který je možné vyvolat i klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+C.

Zajímavější je však funkce pro konverzi textu. Konverzi je možné provádět buď pouze na vybraném textu, nebo přímo na celém textu. Volit můžete ze 32 znakových sad včetně Unicode. Pokud konvertujete formátovaný dokument, je třeba počítat s tím, že veškeré formátování bude při konverzi ztraceno.

plFEP nabízí i funkce pro infračervenou komunikaci, k tomu však využívá externích služeb utility plBeam, která musí být nainstalována samostatně.

Mezi další poskytované funkce patří import a export z/do textového souboru. Exportovat lze opět buď celý text, nebo pouze jeho označenou část. Při importu a exportu je možné případně vybírat i vstupní a výstupní kódovou stránku, takže můžete importovat či exportovat i bez nutnosti následné konverze. Volit lze i uspořádání importovaného/exportovaného textu, a to do řádku nebo do odstavců.

Pro přístup k funkcím plFEPu není potřeba používat pouze černé políčko plFEP, veškeré funkce programu lze totiž vyvolat i přímo pomocí klávesnice. K zobrazení menu plFEP stačí podržet klávesu Fn po zvolenou dobu, k jednotlivým funkcím je navíc možné přistupovat i přímo klávesovými zkratkami, což oceňuji.

Přizpůsobení programu plFEP

Jak jsem již dříve uvedl, chování utility plFEP lze nastavit v Ovládacím panelu. Kromě zmíněné volby Enable plFEP, která povolí/zakáže funkci programu, je zde k dispozici ještě několik dalších nastavení. Po zaškrtnutí volby Hide plFEP ikon se u textových ovládacích prvků přestane zobrazovat černé políčko programu plFEP a jeho funkce tak budou dostupné pouze přes klávesnici.

Remember icon position způsobí, že černé políčko plFEP bude vždy umístěno tam, kam jste jej naposledy přesunuli, namísto implicitního umístění u pravého dolního rohu textových políček.

Ve výběru MultiClip shortcuts je možné nastavit, zda se mají pro vícenásobnou schránku plFEPu používat klasické klávesové zkratky (Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V), nebo zkratky s přidržením klávesy Fn (Ctrl+Fn+C, Ctrl+Fn+X, Ctrl+Fn+V).

Poslední volba Show menu when Fn is pressed umožňuje nastavit, jak dlouho je potřeba držet klávesu Fn, aby se zobrazilo menu plFEPu, případně tuto možnost zcela zakázat.

Několik postřehů z používání

I když utilita plFEP pracuje vcelku spolehlivě, má bohužel i několik drobných vad na kráse. Tou první je fakt, že plFEP není k dispozici stále, ale pouze v určitých ovládacích prvcích pro práci s textem. Jinde není k dispozici ani rozšířený clipboard a musíte si tedy opět vystačit jen s obyčejnou jednopoložkovou schránkou. I když je to škoda, není toto ještě nijak velký problém. Horší je skutečnost, že standardní clipboard Epocu a clipboard plFEPu spolu nespolupracují a navzájem se ignorují. Zkopírujete-li tedy něco do schránky v místě, kde není k dispozici schránka plFEPu, a později chcete tento text vložit tam, kde plFEP zrovna k dispozici je (nebo naopak), máte smůlu. Praktickým příkladem může být třeba kopírování textu z internetového prohlížeče Opera do textového editoru Word. V okně Opery totiž plFEP aktivní není, zatímco ve Wordu ano. Naštěstí však existují dvě řešení - prvním je používat pro kopírování příkazy z menu namísto klávesových zkratek, toto řešení však nefunguje tam, kde menu zkrátka není k dispozici. Druhým, univerzálním, řešením je nastavit pro plFEP odlišné klávesové zkratky pro práci se schránkou (s kombinací klávesy Fn), čímž se umožní současné používání standardního clipboardu i rozšířeného clipboardu plFEPu.

Další neřestí plFEPu je občasná nespolehlivost a trochu nedoladěné ovládání. Podržení klávesy Fn pro vyvolání nabídky plFEPu totiž ne vždy funguje dle představ, na druhou stranu - pokud používáte k vyvolání nabídky černé políčko plFEP, často se vám ve spěchu stane, že namísto kliknutí políčko pouze přesunete.

Stabilita programu plFEP je na vcelku dobré úrovni, ačkoli i zde jsem se setkal s problémy. Jednou plFEP z nejasných příčin zapříčinil havárii aplikace Email, snad se ale jednalo jen o výjimku, neboť s touto kolizí jsem se poté již nesetkal. S problémy se však můžete setkat (a je zde vysoká pravděpodobnost) v případě, že se plFEP rozhodnete odinstalovat, aniž byste dříve jeho funkce deaktivovali na Ovládacím panelu. Při různých příležitostech pak začne vyskakovat výmluvná hláška "Nenalezeno", která vám dokáže značně znepříjemnit práci s Psionem. Pokud by k této situaci došlo, řešením je znovu nainstalovat plFEP, poté jej deaktivovat v Ovládacím panelu a teprve pak znovu odinstalovat.

Za málo peněz hodně muziky

Celkově hodnotím plFEP jako velmi užitečnou utilitu, jejíž funkce snad každý uživatel při práci občas ocení. Program je dobře vymyšlen a své funkce plní poměrně spolehlivě, i když i zde se občas můžete setkat s problémy. Je ale třeba brát v úvahu, že se stále ještě nejedná o finální verzi, a doufat, že zmíněné neduhy budou v ostré verzi odstraněny.