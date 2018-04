PlayStation telefon Xperia Play odhalen v reklamě. V prodeji bude v dubnu

Sony Ericsson Xperia Play je jeden z nejdéle odhalovaných telefonů současnosti. O existenci takzvaného PlayStation mobilu se totiž spekuluje řadu let.

Oficiálně se Xperia Play (jak se bude PlayStation telefon s nejvyšší pravděpodobností jmenovat) odhalí v neděli 13. února v předvečer barcelonského Mobile World Congressu. Někteří světoví novináři se již s telefonem seznámili. Oficiálních informací prozatím není mnoho.

To se týká i fotografií. Sony Ericsson snímky uvolňuje až v posledních dnech. Kromě toho také telefon představil v reklamě během vysílání finále amerického Super Bowlu. Reklama říká, že platforma Android je připravena na hraní.

Světoví operátoři mezi tím začínají odhadovat první termíny dodání očekávaného herního mobilu. První se ozvala britská pobočka operátora O2, která oznámila, že telefon do nabídky zařadí během dubna. Následně se ozvali i zbývající britští operátoři. Xperia Play zamíří v dubnu i do nabídky Vodafonu, Orange, T-Mobile a také operátora Three. V Kanadě bude mít Xperii Play v nabídce exkluzivně operátor Rogers.

Brzký termín uvedení Xperie Play na trh je příjemné překvapení. Doufejme, že čeští operátoři nebudou muset oproti svým mateřským pobočkám na dodávky čekat dlouhé měsíce, jak bývá dnes zvykem.